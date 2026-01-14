Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθούν το πρωί της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να δώσουν συπληρωματικές απολογίες.

Ο έτερος 22χρονος, που εξαρχής αρνείται ότι πυροβόλησε, είναι σε καλύτερη θέση αφού πλέον κατηγορείται ως συνεργός

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για σήμερα, ωστόσο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικό. Ο ένας 22χρονος, αρχικώς φερόμενος ως συνεργός, αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Πρόκειται για τον άνδρα που ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ και είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη. Τα κρίσιμα ερωτήματα που καλείται εκ νέου να απαντήσει ενώπιον της ανακτρίτριας είναι πού βρίσκεται το όπλο της δολοφονίας και ποιος πάτησε τη σκανδάλη, πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ με τον οποίο μετέβησαν με τον συγκατηγορούμενό του στη Φοινικούντα, τι απέγινε η θήκη της κιθάρας αλλά και πού κρυβόταν ο ίδιος για σχεδόν μία ημέρα μετά το διπλό έγκλημα.

Φοινικούντα: Θα επιμείνει 22χρονος ότι ήταν συνεργός

Κι αυτό διότι το απόγευμα της επόμενης ημέρας πήρε από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας λεωφορείο για να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα όλη τη νύχτα είναι λογικό να μην πείθει τις ανακριτικές αρχές.

Ο έτερος 22χρονος, ο ελληνοβρετανός, είναι σε καλύτερη θέση αφού πλέον κατηγορείται για συνεργός στο διπλό έγκλημα. Ο ίδιος από την αρχή ισχυριζόταν ότι ούτε όπλο είχε ούτε πυροβόλησε ούτε μπήκε μέσα στο κάμπινγκ.

O Νίκος Αλετράς, δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA ότι ο πελάτης του επιμένει ότι δεν πυροβόλησε εκείνος.

«Θα επιμείνει ότι δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος. Τοποθετεί τον εαυτό του στον κάμπινγκ. Το συγκεκριμένο παιδί έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι πού φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω» κατέληξε ο κ. Αλετράς.