Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 10:47

Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Spotlight

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθούν το πρωί της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να δώσουν συπληρωματικές απολογίες.

Ο έτερος 22χρονος, που εξαρχής αρνείται ότι πυροβόλησε, είναι σε καλύτερη θέση αφού πλέον κατηγορείται ως συνεργός

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για σήμερα, ωστόσο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικό. Ο ένας 22χρονος, αρχικώς φερόμενος ως συνεργός, αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Πρόκειται για τον άνδρα που ήταν συνοδηγός στο λευκό σκούτερ και είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη. Τα κρίσιμα ερωτήματα που καλείται εκ νέου να απαντήσει ενώπιον της ανακτρίτριας είναι πού βρίσκεται το όπλο της δολοφονίας και ποιος πάτησε τη σκανδάλη, πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ με τον οποίο μετέβησαν με τον συγκατηγορούμενό του στη Φοινικούντα, τι απέγινε η θήκη της κιθάρας αλλά και πού κρυβόταν ο ίδιος για σχεδόν μία ημέρα μετά το διπλό έγκλημα.

Φοινικούντα: Θα επιμείνει 22χρονος ότι ήταν συνεργός

Κι αυτό διότι το απόγευμα της επόμενης ημέρας πήρε από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας λεωφορείο για να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα όλη τη νύχτα είναι λογικό να μην πείθει τις ανακριτικές αρχές.

Ο έτερος 22χρονος, ο ελληνοβρετανός, είναι σε καλύτερη θέση αφού πλέον κατηγορείται για συνεργός στο διπλό έγκλημα. Ο ίδιος από την αρχή ισχυριζόταν ότι ούτε όπλο είχε ούτε πυροβόλησε ούτε μπήκε μέσα στο κάμπινγκ.

O Νίκος Αλετράς, δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA ότι ο πελάτης του επιμένει ότι δεν πυροβόλησε εκείνος.

«Θα επιμείνει ότι δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος. Τοποθετεί τον εαυτό του στον κάμπινγκ. Το συγκεκριμένο παιδί έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι πού φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω» κατέληξε ο κ. Αλετράς.

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
