Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Στα τέλη της δεκαετίας του 2010, πολυάριθμες ομάδες τεχνικών από διάφορους κλάδους έστρεψαν την προσοχή τους στον τομέα της ομορφιάς, με στόχο την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων που θα βελτίωναν την ταχύτητα και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες όπως το μανικιούρ.

Το ρομπότ που υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ έκανε το ντεμπούτο του τον περασμένο Νοέμβριο από την 10Beauty με έδρα τη Βοστώνη και έκτοτε έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις: πολλοί εκφράζουν την ανησυχία τους για τις θέσεις εργασίες που θα χαθούν, ενώ άλλοι αγωνιούν για την καθημερινή, ανθρώπινη επαφή που βρίσκεται σε κίνδυνο, όσο η τεχνολογία εισβάλει σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Έρχεται το τέλος του μανικιούρ με τον παραδοσιακό τρόπο;

Δημιουργημένο από την 10Beauty (με επενδυτές όπως η Βικτόρια Μπέκαμ και η Κάρλι Κλος), το ρομπότ υπόσχεται «πλήρη υπηρεσία» μανικιούρ σε 25-45 λεπτά.

Η εξέλιξή του πρότζεκτ ξεκίνησε το 2019 και η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να το διαθέσει σε όλη την Αμερική σε καταστήματα ULTA, Nordstrom, γυμναστήρια, αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Το σύστημα της 10Beauty χρησιμοποιεί pod μανικιούρ μίας χρήσης, σφουγγάρια και βούρτσες, που λειτουργούν σαν μηχανή Nespresso για τα χέρια σας.

Το ρομπότ εκτελεί μια ρουτίνα: αφαιρεί το παλιό βερνίκι, λιμάρει τα νύχια, περιποιείται τα νύχια, πριν τοποθετήσει χρώμα και. Το όλο κόστος κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 δολαρίων (21-29 ευρώ) σημαντικά φθηνότερο από το να πληρώσετε (και να δώσετε φιλοδώρημα) σε έναν άνθρωπο – τουλάχιστον στις ΗΠΑ, διότι στην Ελλάδα οι τιμές είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Το ρομπότ-τεχνήτης νυχιών συνοδεύει μια εφαρμογή, μέσα από την οποία θα μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να ρυθμίζει την διαδικασία περιποίησης.

«Ακολουθήστε κάθε στάδιο σε πραγματικό χρόνο ή κάντε παύση και παραλείψτε βήματα όπως επιθυμείτε. Δεν θέλετε να αφαιρέσετε το βερνίκι; Παραλείψτε το. Προτιμάτε να μην φροντίσετε τα πετσάκια; Κανένα πρόβλημα. Εσείς ελέγχετε κάθε βήμα», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας 10Beauty.

«Λαχταρούν τη σύνδεση»

Μέχρι τώρα, το σαλόνι ομορφιάς ήταν ένας από τους λίγους χώρους που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι από την ψηφιακή εποχή. Άλλωστε, το να επισκέπτεσαι την τεχνήτρια που εμπιστεύεσαι για το καθιερωμένο μηνιαίο ραντεβού αποτελεί σχεδόν ιεροτελεστία: αφού συμφωνήσετε για το χρώμα και το σχέδιο, όσο σου λιμάρει τα νύχια, ακολουθεί συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, που όμως σου ομορφαίνει την ημέρα.

Η τεχνίτρια νυχιών Karma Eliades, η οποία μίλησε στο περιοδικό Dazed επί του θέματος, γνωρίζει για ποιο πράγμα μιλάμε.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι λαχταρούν τη σύνδεση, κρατάω κυριολεκτικά το χέρι τους για μία έως δύο ώρες», είπε στην Ellen Atlanta του Dazed . «Οι άνθρωποι ανοίγουν την καρδιά τους στις τεχνήτριες νυχιών και χτίζουν σχέσεις που διαρκούν χρόνια», πρόσθεσε.

