Αρώματα: Υψηλές τιμές, niche μάρκες και εκρηκτική άνοδος – Τι θα φέρει το 2026

Το 2025, τα αρώματα κυριάρχησαν για άλλη μια φορά στον κλάδο της ομορφιάς. Ακόμα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στον τομέα της ομορφιάς, η συνεχιζόμενη εμμονή με το ντύσιμο και το layering, από τα body mists μέχρι υπερπολυτελή αρώματα, οδήγησε σε μια φρενίτιδα νέων λανσαρισμάτων.

Τα αρώματα μπορεί να γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, αλλά η κατηγορία των premium προϊόντων έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση σε σύγκριση με τα high-end niche αρώματα και τα προσιτά body & hair mists, τα οποία έχουν καταστεί το επίκεντρο της επέκτασης των brands.

Την ίδια στιγμή η καταναλωτική εμπιστοσύνη αρχίζει να μειώνεται με την εκρηκτική ανάπτυξη της βιομηχανίας αρωμάτων του προηγούμενου διαστήματος να δείχνει πως θα οδεύσει προς επιβράδυνση. Καθιστώντας το 2026 ένα έτος γεμάτο προκλήσεις.

Αρώματα μέχρι τον… ουρανό

Ο… ουρανός είναι το όριο για τις τιμές, καθώς οι οίκοι αρωμάτων υψηλής ποιότητας, όπως ο Maison Francis Kurkdjian, λάνσαραν δημιουργίες που έφταναν ακόμη και πενταψήφιο ποσό και οι οίκοι πολυτελών ενδυμάτων παρουσίασαν νέες σειρές υψηλής ποιότητας με τιμές άνω των 300, 400, 500 δολαρίων – ή και ακόμη υψηλότερες.

Ακόμη περισσότεροι οίκοι σχεδιαστών επανήλθαν στην κατηγορία των αρωμάτων φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Miu Miu και Balenciaga, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον ελάχιστοι οίκοι πολυτελείας που δεν διαθέτουν τα δικά τους signature αρώματα.

Ομοίως τα beauty brands έσπευσαν να προσελκύσουν τους αγοραστές πολυτελών αρωμάτων σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ασία, η Μέση Ανατολή και η Λατινική Αμερική. Καθώς μάρκες της Μέσης Ανατολής, όπως η Amouage, σημείωσαν ραγδαία ανάπτυξη, παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Louis Vuitton, αποφάσισαν να προωθήσουν αρώματα εμπνευσμένα από την ευρύτερη περιοχή και πρακτικές συνδυασμού αρωμάτων για να ευδοκιμήσουν στην ακμάζουσα αγορά αρωμάτων του Ντουμπάι. Η επένδυση της Estée Lauder Companies στη μεξικανική μάρκα αρωμάτων Xinú ήταν η πρώτη της σε μια εταιρεία καλλυντικών της Λατινικής Αμερικής.

Οι νέες είσοδοι

Νέες, δυναμικές επιχειρήσεις «άνθισαν» στους τομείς των προϊόντων μαζικής κατανάλωσης και των προϊόντων κύρους, καθώς συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση λανσαρίσματα των ευπώλητων body mists από εταιρείες όπως η Touchland, η οποία εξαγοράστηκε από την Church & Dwight.

Η εξαγορά της Phlur από την TSG κατέδειξε το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ νέες μάρκες όπως η Lore εισήλθαν στην αγορά με προϊόντα πολυτελείας σε τιμές κάτω των 200 δολαρίων.

Πέφτουν οι ρυθμοί στα αρώματα

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά των αρωμάτων θα είναι λιγότερο έντονη το 2026.

Όπως επισημαίνει το Business of Fashion, η Kering αποφάσισε να εγκαταλείψει την εσωτερική παραγωγή αρωμάτων, πουλώντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ομορφιάς της, που περιλαμβάνει την Creed, στην L’Oréal.

Από την άλλη, η Coty, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των αρωμάτων και πρόκειται να χάσει την άδεια χρήσης της Gucci στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Kering και L’Oréal, μείωσε τους φετινούς ρυθμούς ανάπτυξης, που κατά συνέπεια έφερε ανακατατάξεις στην ηγεσία του ομίλου.

Η μεσαία κατηγορία τιμών από 50 έως 150 δολάρια έχει σημειώσει μείωση στις συνολικές πωλήσεις, καθώς η αγορά δείχνει να κινείται ανάμεσα στην αγάπη των καταναλωτών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Πηγή: ΟΤ