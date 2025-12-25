newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Αρώματα: Υψηλές τιμές, niche μάρκες και εκρηκτική άνοδος – Τι θα φέρει το 2026
Διεθνής Οικονομία 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Αρώματα: Υψηλές τιμές, niche μάρκες και εκρηκτική άνοδος – Τι θα φέρει το 2026

Η αγορά δείχνει να κινείται ανάμεσα στην αγάπη των καταναλωτών για τα αρώματα και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Το 2025, τα αρώματα κυριάρχησαν για άλλη μια φορά στον κλάδο της ομορφιάς. Ακόμα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στον τομέα της ομορφιάς, η συνεχιζόμενη εμμονή με το ντύσιμο και το layering, από τα body mists μέχρι υπερπολυτελή αρώματα, οδήγησε σε μια φρενίτιδα νέων λανσαρισμάτων.

Τα αρώματα μπορεί να γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, αλλά η κατηγορία των premium προϊόντων έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση σε σύγκριση με τα high-end niche αρώματα και τα προσιτά body & hair mists, τα οποία έχουν καταστεί το επίκεντρο της επέκτασης των brands.

Την ίδια στιγμή η καταναλωτική εμπιστοσύνη αρχίζει να μειώνεται με την εκρηκτική ανάπτυξη της βιομηχανίας αρωμάτων του προηγούμενου διαστήματος να δείχνει πως θα οδεύσει προς επιβράδυνση. Καθιστώντας το 2026 ένα έτος γεμάτο προκλήσεις.

Αρώματα μέχρι τον… ουρανό

Ο… ουρανός είναι το όριο για τις τιμές, καθώς οι οίκοι αρωμάτων υψηλής ποιότητας, όπως ο Maison Francis Kurkdjian, λάνσαραν δημιουργίες που έφταναν ακόμη και πενταψήφιο ποσό και οι οίκοι πολυτελών ενδυμάτων παρουσίασαν νέες σειρές υψηλής ποιότητας με τιμές άνω των 300, 400, 500 δολαρίων – ή και ακόμη υψηλότερες.

Ακόμη περισσότεροι οίκοι σχεδιαστών επανήλθαν στην κατηγορία των αρωμάτων φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Miu Miu και Balenciaga, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον ελάχιστοι οίκοι πολυτελείας που δεν διαθέτουν τα δικά τους signature αρώματα.

Ομοίως τα beauty brands έσπευσαν να προσελκύσουν τους αγοραστές πολυτελών αρωμάτων σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ασία, η Μέση Ανατολή και η Λατινική Αμερική. Καθώς μάρκες της Μέσης Ανατολής, όπως η Amouage, σημείωσαν ραγδαία ανάπτυξη, παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Louis Vuitton, αποφάσισαν να προωθήσουν αρώματα εμπνευσμένα από την ευρύτερη περιοχή και πρακτικές συνδυασμού αρωμάτων για να ευδοκιμήσουν στην ακμάζουσα αγορά αρωμάτων του Ντουμπάι. Η επένδυση της Estée Lauder Companies στη μεξικανική μάρκα αρωμάτων Xinú ήταν η πρώτη της σε μια εταιρεία καλλυντικών της Λατινικής Αμερικής.

Οι νέες είσοδοι

Νέες, δυναμικές επιχειρήσεις «άνθισαν» στους τομείς των προϊόντων μαζικής κατανάλωσης και των προϊόντων κύρους, καθώς συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση λανσαρίσματα των ευπώλητων body mists από εταιρείες όπως η Touchland, η οποία εξαγοράστηκε από την Church & Dwight.

Η εξαγορά της Phlur από την TSG κατέδειξε το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ νέες μάρκες όπως η Lore εισήλθαν στην αγορά με προϊόντα πολυτελείας σε τιμές κάτω των 200 δολαρίων.

Πέφτουν οι ρυθμοί στα αρώματα

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά των αρωμάτων θα είναι λιγότερο έντονη το 2026.

Όπως επισημαίνει το Business of Fashion, η Kering αποφάσισε να εγκαταλείψει την εσωτερική παραγωγή αρωμάτων, πουλώντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ομορφιάς της, που περιλαμβάνει την Creed, στην L’Oréal.

Από την άλλη, η Coty, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των αρωμάτων και πρόκειται να χάσει την άδεια χρήσης της Gucci στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Kering και L’Oréal, μείωσε τους φετινούς ρυθμούς ανάπτυξης, που κατά συνέπεια έφερε ανακατατάξεις στην ηγεσία του ομίλου.

Η μεσαία κατηγορία τιμών από 50 έως 150 δολάρια έχει σημειώσει μείωση στις συνολικές πωλήσεις, καθώς η αγορά δείχνει να κινείται ανάμεσα στην αγάπη των καταναλωτών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Economy
Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

