Καθώς η ζήτηση για προϊόντα με αρώματα βανίλιας, φιστικιού, καραμέλας ή εσπρέσσο αυξάνεται ραγδαία, ορισμένοι χρήστες φαρμάκων GLP-1 κατά της παχυσαρκίας, υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση με τις αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες.

Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται και από τα βίντεο της αυστραλής influencer Amy Ebell στο TikTok, που δείχνουν την τάση στα αρώματα και συγκεντρώνουν σταθερά χιλιάδες προβολές από τότε που άρχισε να δημοσιεύει με το ψευδώνυμο στα τέλη του 2024. Ένα πρόσφατο reel όμως προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς αφορούσε μια προκλητική θεωρία που συνδέει την πρόσφατη δημοτικότητα τέτοιων gourmand αρωμάτων με την παγκόσμια άνοδο των GLP-1.

«Κάθε φορά που η κοινωνία διπλασιάζει την προσπάθειά της να… αδυνατίσει, τα αρώματα με άρωμα επιδόρπιου αυξάνονται», λέει στο βίντεο, επικαλούμενη επίσης τη συγγραφέα Virgie Tovar , η οποία έχει γράψει για το θέμα. «Εξακολουθείτε να ψάχνετε για ζάχαρη, απλώς με έναν τρόπο που το σώμα σας μπορεί πραγματικά να καταναλώσει».

«Κάθε φορά που η κοινωνία διπλασιάζει την προσπάθειά της να… αδυνατίσει, τα αρώματα με νότες επιδόρπιου αυξάνονται»



Από επιστημονικής άποψης, η σχέση μεταξύ φαρμάκων που καταστέλλουν την όρεξη και της οσφρητικής προτίμησης για γλυκά, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Ωστόσο, η αυξανόμενη αγορά για gourmand αρώματα είναι αναμφισβήτητη. Από όλα τα αρώματα που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως το 2024, το 22% χαρακτηρίστηκε ως gourmand από την εταιρεία έρευνας αγοράς Mintel Group Ltd., από 19% το 2023 και 15% το 2022.

Από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, τα ερωτήματα για «άρωμα γκουρμάν» και παρόμοιους όρους αναζήτησης αυξήθηκαν κατά 186% στο TikTok και 82% στην Google, σύμφωνα με την Spate, μια εταιρεία πρόβλεψης τάσεων καταναλωτών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Και από τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις αρώματα στο TikTok Shop τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, σχεδόν κάθε άρωμα περιείχε γκουρμέ νότες όπως καραμέλα-βανίλια ή φράουλα-μαρσμέλοου, σύμφωνα με την Charm.io.

«Δεν το αποκαλώ πια ούτε τάση», επισήμανε στο Bloomberg χαρακτηριστικά ο Arnaud Guggenbuhl, παγκόσμιος επικεφαλής μάρκετινγκ εκλεκτών αρωμάτων στην Givaudan, μια ελβετική εταιρεία ανάπτυξης αρωμάτων που συνεργάζεται με μάρκες όπως οι Lancôme, Diptyque και Tom Ford. «Το αποκαλώ “κύμα”».

Μια αρωματική ιστορία

Φυσικά, τα γκουρμέ αρώματα υπάρχουν περίπου τόσο παλιά όσο και τα αρώματα μαζικής παραγωγής και ίσως και περισσότερο. Η ιστορικός αρωμάτων Jessica Murphy θεωρεί ότι η γένεση της κατηγορίας είναι η ανάπτυξη ενός συνθετικού αρώματος βανίλιας σε ένα γερμανικό εργαστήριο τη δεκαετία του 1870. Αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, τα λουλουδάτα και πικάντικα αρώματα πέρασαν από διάφορες φάσεις.

Κομβικό σημείο υπήρξε το 1992 όταν και κυκλοφόρησε το άρωμα Angel από τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Thierry Mugler, ένα άρωμα που συνδύαζε νότες πατσουλί, κόκκινων φρούτων και βανίλιας. «Ήταν ένα συγκλονιστικό άρωμα. Κανείς δεν είχε μυρίσει κάτι παρόμοιο πριν», σημείωσε η Murphy.

Ακολούθησαν κι άλλες παρόμοιες προσπάθειες και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γκουρμέ αρώματα και brands κατέκλυσαν τα ράφια πολυτελών πολυκαταστημάτων, καθώς και εμπορικών κέντρων όπως το Bath & Body Works, με τη δημοφιλή σειρά Warm Vanilla Sugar.

Τελικά, η τάση υποχώρησε, με ξυλώδη, μοσχοβολιστά αρώματα όπως το Santal 33 της Le Labo και το Dior Sauvage να κυριαρχούν στις πωλήσεις τη δεκαετία του 2010.

Το PerfumeTok

Αλλά η έκρηξη του «PerfumeTok» —η γωνιά του TikTok αφιερωμένη σε κριτικές αρωμάτων, βίντεο με unboxing αρωμάτων και παρόμοια προϊόντα— κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 βοήθησε τη μεγάλη επιστροφή των gourmand. Τα αρώματα που θυμίζουν επιδόρπια ήταν ένα εύκολο σημείο εισόδου στον κόσμο των αρωμάτων για τους ανθρώπους που μάθαιναν για τα αρώματα στο διαδίκτυο πριν καν προλάβουν να τα μυρίσουν, διευκρίνισε η influencer Ebell. «Αν διαβάσετε τις σημειώσεις και οι νότες είναι κεράσι, βανίλια, σοκολάτα, ξέρετε πώς θα μυρίζει αυτό», λέει.

Οι πιο εκλεκτοί οίκοι υψηλής ποιότητας που απογειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιτυχία, συμπεριλαμβανομένου του Bianco Latte του Ιταλού αρωματοποιού Giardini di Toscana, το οποίο πωλείται λιανικά στα 160 δολάρια για τα 100 ml και έχει νότες βανίλιας, γάλακτος και μελιού. Ακόμη και μάρκες όπως η αρωματοποιός DS & Durga με έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η οποία βοήθησε στη διάδοση των γήινων αρωμάτων της δεκαετίας του 2010, έχουν στραφεί στους γκουρμέ: Το φιστίκι , με το ομώνυμο άρωμά του, κοστίζει 300 δολάρια για ένα μπουκάλι των 100 ml. Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες του μέχρι σήμερα το 2021 και συνεχίζει να είναι ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις. Ο γκουρμέ της επιλογής της Ebell είναι το Vanille Planifolia Extrait 21 του Guerlain. Ένα μπουκάλι των 50 ml πωλείται λιανικά στα 645 δολάρια στις ΗΠΑ, αλλά λέει ότι πληρώνει σχεδόν 800 δολάρια για να το παραλάβει στο σπίτι της στη Δυτική Αυστραλία.

Τα gourmand αρώματα είναι επίσης διαθέσιμα σε χαμηλότερες τιμές. Στο TikTok Shop, η κορυφαία μάρκα αρωμάτων φέτος είναι η Lattafa με έδρα το Ντουμπάι , η οποία απέφερε περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Charm.io. Ένα από τα πιο δημοφιλή αρώματα της Lattafa ονομάζεται «Eclaire», το οποίο πωλείται λιανικά στην τιμή των 45 δολαρίων για τα 100 ml.

«Έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι μπορούμε πραγματικά να παράγουμε», εξήγησε στο Bloomberg ο Monty Singh, επικεφαλής των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Είναι επίσης δυνατό να μπείτε στην τάση μέσω προϊόντων σώματος από μάρκες μαζικής αγοράς: Μια συλλογή από σαμπουάν και αποσμητικά εμπνευσμένα από τα Dunkin Donuts από τη Native και μια σειρά αφρών και λοσιόν με άρωμα μπισκότου Crumbl από τη Dove είναι μερικά από τα αρωματικά προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής το 2025, σύμφωνα με την Circana.

Σαν να… τρώμε

Η Larissa Jensen, σύμβουλος της Circana για θέματα ομορφιάς, περιγράφει την αλλαγή στις συνήθειες των αρωμάτων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως μια μετατόπιση «από το ‘άρωμα για τους άλλους’ στο ‘άρωμα για μένα’».

Κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, η Circana παρακολούθησε μια αύξηση στις πωλήσεις αρωμάτων παραλίας, όπως η καρύδα, σηματοδοτώντας την επιθυμία των καταναλωτών να μεταφερθούν κάπου που δεν θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να βρίσκονται, λέει η Jensen. Πιστεύει ότι ένα παρόμοιο φαινόμενο ωθεί τους χρήστες GLP-1 προς τα αρώματα σήμερα: «Μπορεί να μην μπορώ να φάω ένα ντόνατ, αλλά μπορώ να το μυρίσω στα μαλλιά μου και να περιβάλλομαι από το άρωμα».

Η Valentina Parma, ερευνήτρια στο Κέντρο Χημικών Επιστημών Monell στη Φιλαδέλφεια, η οποία μελετά την όσφρηση σε διαφορετικούς κλινικούς πληθυσμούς, λέει ότι οι επιστήμονες μόλις αρχίζουν να μελετούν τις πιθανές επιδράσεις των GLP-1 στην αίσθηση της όσφρησης των χρηστών.

Η πρώιμη έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των φαρμάκων και της παραμορφωμένης όσφρησης – δηλαδή, τα πράγματα να φαίνεται να μυρίζουν διαφορετικά από ό,τι παλιά. Σε μια εργασία που βρίσκεται υπό ακαδημαϊκή αξιολόγηση, η ομάδα της Parma ανέλυσε παρενέργειες σχεδόν δύο δεκαετιών που αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ από χρήστες GLP-1 και διαπίστωσε ότι ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό δήλωσε ότι παρουσίασε αλλαγές στην όσφρηση.

Το γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτή η παραμόρφωση δεν είναι ακόμη σαφές. Αλλά για τους ανθρώπους που έχουν χάσει την αισθητηριακή ευχαρίστηση που συνήθιζαν να αποκομίζουν από το φαγητό, ο ρόλος της όσφρησης θα μπορούσε να αποκτήσει αυξημένη σημασία. «Οι οσφρητικές μνήμες είναι πολύ ισχυρές. Είναι άμεσες και συναισθηματικά έντονες».

