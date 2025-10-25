Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος (GLP1 αγωνιστές) μπορούν να αντιμετωπίζουν δραστικά όχι μόνο τη υπερφαγία αλλά και άλλους εθισμούς, έχουν δείξει οι τελευταίες μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να περιορίσουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, ακόμα και τον τζόγο.

Οι GLP1 αγωνιστές θεραπεύουν αδηφαγικά σύνδρομα αλλά και γενικότερες εξαρτήσεις

Τα φάρμακα GLP1 λειτουργούν με πολλούς τρόπους, δεν επικεντρώνονται σε ένα μέρος του οργανισμού. «Τα περιμέναμε χρόνια να βγουν, δεν υπήρχαν φάρμακα για την παχυσαρκία. Και έχουν μία ιστορία περίπου 20 χρόνων, καθόσον ξεκίνησαν σαν αντιδιαβητικά, παρατηρήθηκε ότι οι διαβητικοί που τα παίρνουν χάνουν βάρος και μετά σιγά σιγά βελτιώθηκαν, μέχρι που σήμερα έχουν φτάσει στην 4η, 5η γενιά, με αποτέλεσμα να είναι εφικτό πλέον κανείς να χάσει μέχρι και το 20-25% του βάρους του» εξηγεί ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος.

Αυτά τα φάρμακα θεραπεύουν αδηφαγικά σύνδρομα όπως η βουλιμία ή η αδηφαγία της νύχτας αλλά και εξαρτήσεις από αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα, γιατί έχουν μία δράση αντιεθιστική, προσθέτει ο ίδιος στο Πρακτορείο 104,9 FM. «Λειτουργούν πάνω στον γαστρεντερικό σωλήνα και καθυστερούν την τροφή, οπότε μένει περισσότερο μέσα και φέρνει πιο γρήγορα τον κορεσμό. Αλλά δουλεύουν και στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας τα κέντρα που ρυθμίζουν την όρεξη και τον κορεσμό».

Ο καθηγητής συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τα φάρμακα GLP1 πρωτοφανή. Ο κορεσμός στον εγκέφαλο, όπως λέει, επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος της αμοιβής, ανεβάζοντας την ντοπαμίνη, οπότε ο άνθρωπος αισθάνεται καλά και έχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το φαγητό που τρώει. «Αντίστοιχα αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί και με τις εθιστικές ουσίες», συμπληρώνει.

Ο κίνδυνος από τις μεγάλες δόσεις

Όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται κατά καιρούς λόγω σοβαρών παρενεργειών που έχουν καταγραφεί, όπως ο ειλεός, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η παγκρεατίτιδα ή η αύξηση κινδύνου 266% για εν τω βάθη θρομβοφλεβίτιδα, ο καθηγητής σχολιάζει: «Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι αν ανεβάσεις τις δόσεις γρήγορα, τα φάρμακα αυτά έχουν αρνητικές δράσεις πάνω στο γαστρεντερικό σωλήνα. Μία μεγάλη μελέτη που βγήκε μόλις, δείχνει ότι τα περιστατικά που στην Αμερική σπεύδουν στα επείγοντα αφορούν άτομα που παίρνουν μεγάλες δόσεις απότομα».

Εξηγώντας περαιτέρω σε τι αφορά αυτή η μελέτη, ο κ. Χρούσος αναφέρει: «Πρόκειται για μεγάλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που συγκέντρωσε δεδομένα από 55 κλινικές μελέτες και περισσότερους από 100.000 ασθενείς, και η οποία έρχεται να ρίξει περισσότερο φως σε αυτά τα ζητήματα. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Gastroenterology και εξέτασε συγκεκριμένα αν οι GLP-1 αγωνιστές συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ηπατικών και γαστρεντερικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια μικρή, αλλά υπαρκτή, αύξηση του κινδύνου για δύο καταστάσεις: τη χολολιθίαση (πέτρες στη χοληδόχο κύστη) και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ)».

Συγκεκριμένα για τη χολολιθίαση, συνεχίζει ο καθηγητής, η επίπτωση ήταν 0,6% στους ασθενείς που έπαιρναν GLP-1 αγωνιστές, έναντι 0,5% σε όσους έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε δύο περιστατικά ανά 1.000 ασθενείς.

Όπως επισημαίνει, «σημαντικό είναι ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν αύξηση του κινδύνου για άλλες πιο σοβαρές ηπατικές ή γαστρεντερικές επιπλοκές, όπως χολοκυστίτιδα, παγκρεατίτιδα ή εντερική απόφραξη. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι, σε γενικές γραμμές, τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή, με τις ανεπιθύμητες ενέργειες να περιορίζονται σε σχετικά ήπια προβλήματα και να εμφανίζονται σπάνια».

Απαραίτητη η άσκηση

Όταν χάνεις βάρος δεν χάνεις μόνο λίπος αλλά και μυϊκή μάζα, οπότε ο καλύτερος τρόπος για να το αποφύγεις είναι να ασκείσαι, αναφέρει σε άλλο σημείο ο κ. Χρούσος. «Κανένας γιατρός δεν πρέπει να συνταγογραφεί το φάρμακο αυτό αν ταυτόχρονα δεν προτείνει υγιεινή διατροφή χωρίς λίπος, και άσκηση αντιστάσεων τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα» διευκρινίζει.

Όσον αφορά τη θετική επίδραση αυτών των φαρμάκων στη γονιμότητα ο καθηγητής εξηγεί ότι η παχυσαρκία από μόνη της προκαλεί ενός βαθμού υπογοναδισμό (ο οργανισμός δεν παράγει την ποσότητα της τεστοστερόνης που χρειάζεται). «Συνεπώς διορθώνοντας την παχυσαρκία βελτιώνεται και η γονιμότητα. Γι’ αυτό και παρατηρήθηκε ότι γυναίκες και άνδρες που μπαίνουνε σε αυτά τα φάρμακα, αποκτούν παιδιά εκεί που δεν το περιμένουν» σημειώνει.

Κλείνοντας ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παστέρ, δεν παραλείπει να επισημάνει ότι αυτά τα φάρμακα λειτουργούν βοηθητικά, δηλαδή λαμβάνονται για ένα χρονικό διάστημα έως ότου χαθούν κάποια κιλά. «Ωστόσο οι οκτώ στους δέκα ξαναπαίρνουν τα κιλά, γιατί σταματάνε τα φάρμακα και τη γυμναστική».