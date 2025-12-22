magazin
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Woman 22 Δεκεμβρίου 2025 | 19:40

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Πρόσφατα, ένας χρήστης του X αναζητούσε αρώματα που «θυμίζουν Γαλλίδα πόρνη», με την ανάρτηση να γίνεται viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες απαντήσεις με οριεντάλ ή και υπερβολικά λουλουδάτες οσμές.

Παλαιότερα, στο TikTok μια παρόμοια ανάρτηση είχε πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις: «Έχετε να μου προτείνετε κάποιο καλό άρωμα; Δεν απευθύνομαι στα κορίτσια που υποδύονται τον ρόλο της συζύγου ή αυτές που μυρίζουν λες και πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Θέλω να μυρίζω σαν πόρνη από το Παρίσι».

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι θέλουμε να μυρίζουμε σαν σεξεργάτριες της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πλάνη

Στο βιβλίο «A Natural History of the Senses», η Αμερικανίδα συγγραφέας και ποιήτρια Νταϊάν Άκερμαν σημειώνει πόσοι όροι για τις σεξεργάτριες– όπως το γαλλικό putain – προέρχονται από τη ρίζα pu, που σημαίνει «σάπια», αντανακλώντας μια μακρά ιστορία σύνδεσης των σωμάτων των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο του σεξ με δυσάρεστες οσμές.

Για παράδειγμα, στην Αρχαία Ρώμη, τα πορνεία, ήταν στενά, με τον ιδρώτα και γυμνά σώματα να κυριαρχούν. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Γιουβενάλης παρατήρησε δε πώς η δυσοσμία του οίκου ανοχής «συνόδευε» τις γυναίκες, υπονοώντας μια ακαθαρσία τόσο του σώματος όσο και της φήμης τους. Σύμφωνα με αναφορές, στις εταίρες δίνονταν αρώματα ως μέρος της αμοιβής τους, και τα βαριά αρώματα και τα έντονα καλλυντικά έγιναν σύμβολο της σεξουαλικής ασυδοσίας: ο Γιουβενάλης ισχυριζόταν ότι οι γυναίκες αγόραζαν αρώματα με σκοπό την μοιχεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Lily Ruby στο περιοδικό Dazed.

Φωτογραφία: Bibliothèque nationale de France

Αυτές οι ηθικολογίες της πεντάρας ακολουθούν ένα μοτίβο που παρατηρούμε σε όλη την ιστορία. Οι εργαζόμενες στον τομέα του σεξ απεικονίζονται ως «δύσοσμες», είτε λόγω ακαθαρσίας – ιδρωμένες, άρρωστες– είτε λόγω υπερβολικής χρήσης αρώματος.

Το πρώτο προκαλεί τάση για έμετο, το δεύτερο θεωρείται πλάνη. Το άρωμα θεωρείται εργαλείο εξαπάτησης, υπονοώντας ότι η εργαζόμενη στον τομέα του σεξ «καλύπτει» την υποτιθέμενη ανηθικότητά της, την οποία η «αξιοσέβαστη» κοινωνία υπερηφανεύεται ότι ανακαλύπτει. Το ζήτημα φυσικά παραμένει και ταξικό: οι πλούσιες περιγράφονται συχνά ως φρέσκες και λουλουδένιες, ενώ οι γυναίκες της εργατικής τάξης, όπως οι πωλήτριες στην αγορά, οι πλύστρες και οι εργαζόμενες στον τομέα του σεξ, παραμένουν συνδεδεμένες με τις γήινες μυρωδιές του σώματος, της εργασίας και της αστικής ζωής.

Η Ruby σημειώνει στο άρθρο της, ότι μέρος αυτής της εμμονής με την απονομή ηθικής αξίας στις μυρωδιές μπορεί να αποδοθεί στη θεωρία του μιάσματος. «Όταν η σύφιλη εξαπλώθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 15ου αιώνα[…] τα πορνεία θεωρούνταν εστίες μόλυνσης και οι εργαζόμενες στον τομέα του σεξ κρίνονταν όχι μόνο ως φορείς ασθενειών, αλλά και ως σύμβολα ηθικής παρακμής: οι οσμές τους έρχονταν σε αντίθεση με την αγία γλυκύτητα των ενάρετων γυναικών, τα σώματά τους συγχέονταν με υπονόμους και απόβλητα, δοχεία για τις αμαρτίες της κοινωνίας», υποστηρίζει.

Οι βρώμικοι δρόμοι των πόλεων

Μέχρι τον 19ο αιώνα, οι πόλεις είχαν γεμίσει με κόσμο και οι δρόμοι τους γέμισαν με απόβλητα και δυσάρεστες μυρωδιές από τους υπονόμους. Οι σεξεργάτριες, οι οποίες δούλευαν σε αυτούς τους δρόμους, είδαν ξαφνικά τα σώματά τους να συνδέονται με την αστική βρωμιά και την ηθική διαφθορά στη λογοτεχνία, τα κείμενα για τις μεταρρυθμίσεις και τον αποκρουστικό λόγο των αρχών.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, έχουμε τους παριζιάνικους οίκους ανοχής για την ελίτ όπως το Le Sphinx και το Le Chabanais, οι οποίοι στα τέλη του 19ου αιώνα απεικονίζονταν ως αμαρτωλά κέντρα στα οποία οι αισθήσεις χορεύουν μπαλέτο και παίζουν κρυφτό με την μικροαστική ηθική: σύμφωνα με τις περιγραφές, τα δωμάτια μύριζαν καπνό, κόκκινο τριαντάφυλλο, λάδι για τα μαλλιά και αραβικά μπαχαρικά.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, αυτές οι αντιφάσεις εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς η σεξουαλική εργασία μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο.

Στο TikTok, οι προτάσεις κυμαίνονται από «αρώματα για να μυρίζεις σαν την πιο λατρεμένη εταίρα του Παρισιού» έως «αρώματα για να προσελκύσεις έναν πλούσιο εραστή».

Σε πρακτικό επίπεδο, στην κοινότητα των σεξεργατριών/ων στο TikTok «304Tok», γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα, μοιράζονται περίπλοκες ρουτίνες υγιεινής για να μυρίζουν «πιο καθαρά», από ατμόλουτρα για την περιοχή του αιδοίου έως σπρέι για την ευαίσθητη περιοχή.

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολλά: οι σεξεργάτριες – και όχι μόνο- παλεύουν με νύχια και με δόντια να αποδείξουν ότι είναι καθαρές, όσο η κοινωνία βγάζει το φτυάρι της αμφισβήτησης.

*Με πληροφορίες από: Dazed | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Bertrand Bonello, House of Pleasures

