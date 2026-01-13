Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μια αμερικανική σημαία επάνω σε έναν χάρτη της Γροιλανδίας. Αυτή είναι η εικόνα, συνοδευόμενη από μια μόνο απειλητική λέξη, «σύντομα» με κεφαλαία γράμματα, που η Κέιτι Μίλερ μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο Σάββατο. Η Κέιτι Μίλερ είναι παντρεμένη με τον Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα πολιτικής και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, και η ανάρτησή της μοιάζει με απειλή.

Η Γροιλανδία, υπονοεί, είναι η επόμενη στη λίστα των επεκτατικών επιθυμιών των ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, οι οποίοι τώρα βρίσκονται ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων, ο Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να «αναλάβει τον έλεγχο» της χώρας.

Και το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου υπονόησε ότι οι επεκτατικές φιλοδοξίες της χώρας θα μπορούσαν να συνεχιστούν στη Γροιλανδία, ένα έδαφος τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γαλλία, αλλά με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκων, που το καθιστά τη χώρα με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα στον κόσμο.

Η Björk έχει κάτι να πει

Ωστόσο, μια Ισλανδή κάλεσε τους Γροιλανδούς, οι οποίοι είναι τεχνικά Δανοί πολίτες, να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους προκειμένου να αντισταθούν στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και στον έλεγχο της δανέζικης κυβέρνησης.

«Αν μας επιτρέπετε, η Björk έχει κάτι να πει» τονίζει η Kahina Sekkaï στο Vanity Fair.

Στο Χ, η τραγουδίστρια ευχήθηκε στους πολίτες της χώρας «καλή τύχη στον αγώνα τους για ανεξαρτησία».

«Οι Ισλανδοί είναι εξαιρετικά ανακουφισμένοι που κατάφεραν να απελευθερωθούν από τους Δανούς το 1944, δεν χάσαμε τη γλώσσα μας (τα παιδιά μου θα μιλούσαν δανέζικα τώρα) και νιώθω μεγάλη συμπάθεια για τους Γροιλανδούς», έγραψε τη Δευτέρα.

«Αγαπητοί Γροιλανδοί, κηρύξτε την ανεξαρτησία σας», προέτρεψε η Björk, προσθέτοντας έναν δικό της χάρτη, στον οποίο η Γροιλανδία είναι καλυμμένη με τη δική της σημαία

Άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας

Η τραγουδίστρια συνέχισε μιλώντας για την ιστορία της «αναγκαστικής αντισύλληψης στη Γροιλανδία, όπου 4.500 κορίτσια ηλικίας μόλις 12 ετών έβαλαν IUD (ενδομήτριο σπιράλ) χωρίς να το γνωρίζουν μεταξύ 1966 και 1970» παραπέμποντας σε άρθρα ειδήσεων σχετικά με την ιστορία και επισημαίνοντας τους πρόσφατους οικογενειακούς διαχωρισμούς ως απόδειξη ότι «ακόμα και σήμερα οι Δανοί αντιμετωπίζουν τους Γροιλανδούς σαν να είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας».

«Ο αποικιοκρατισμός μου έχει προκαλέσει επανειλημμένα ανατριχίλα, και η πιθανότητα οι συμπατριώτες μου από τη Γροιλανδία να περάσουν από τον ένα σκληρό αποικιοκράτη στον άλλο είναι τόσο βάναυση που δεν μπορώ καν να τη φανταστώ», συνέχισε.

«Κάντε τη Γροιλανδία ξανά μεγάλη!»

Αν και φαίνεται αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του κόλπου του στη Βενεζουέλα για να διατηρήσει τη δυναμική, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ρίχνει το βλέμμα του στο δανέζικο έδαφος.

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε την αγορά της Γροιλανδίας, αλλά η Δανία απέρριψε την πρόταση. Στα τέλη του 2024, όταν ήθελε να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη δηλώσει ότι ήταν «απόλυτη αναγκαιότητα» να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Δεν είμαστε προς πώληση και δεν θα γίνουμε», απάντησε τον Δεκέμβριο ο πρώην πρωθυπουργός του νησιού, Μούτε Έγκεντε. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας»

Λίγες μέρες αργότερα, ο μεγαλύτερος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επισκέφθηκε τη Γροιλανδία με «τους εκπροσώπους μου», σύμφωνα με τα λόγια του πατέρα του. Ο Τραμπ είπε στους Γροιλανδούς: «Θα σας φερθούμε καλά».

«Maga», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάντε τη Γροιλανδία ξανά μεγάλη!» συμπλήρωσε, πάλι με κεφαλαία γράμματα.

Αλλά, προφανώς ατάραχος από την αρνητική απάντηση, ο δισεκατομμυριούχος επικαλείται τώρα «θέματα εθνικής ασφάλειας» για να δικαιολογήσει την επιθυμία του για επέκταση: “Είναι καθαρά στρατηγικό. Αυτή τη στιγμή, η Γροιλανδία είναι γεμάτη από ρωσικά και κινεζικά πλοία”».

Την περασμένη Τρίτη, σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ και την Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρέντερικσεν, επισημάνθηκε ότι η Δανία, και κατά συνέπεια η Γροιλανδία, είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει επομένως να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, βάσει της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων. Αυτές είναι καθολικές αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε».

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και στη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», κατέληξε η δήλωση.

*Με στοιχεία από vanityfair.com