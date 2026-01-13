«Are you Dead?» – Το μακάβριο app που έγινε viral για όσους ζουν μόνοι

H εφαρμογή έχει μάλλον δυσοίωνο όνομα, έγινε όμως ανάρπαστη στην Κίνα και επεκτείνεται τώρα στη Δύση: είναι το «Are you Dead?», ένα app που σχεδιάστηκε να καθησυχάζει όσους ζουν μόνοι.

Οι χρήστες του «Είσαι νεκρός;» καλούνται να πατούν ένα κουμπί στην εφαρμογή κάθε δύο ημέρες για να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλά. Σε διαφορετική περίπτωση, το app θα στείλει μήνυμα στο πρόσωπο που ο χρήστης έχει δηλώσει ως επαφή έκτακτης ανάγκης.

Το κινεζικό Demumu, όπως ονομάζεται στα αγγλικά η εφαρμογή που κοστίζει 8 γουάν (0,12 ευρώ), δεν κέρδισε μεγάλη απήχηση όταν κυκλοφόρησε πέρυσι τον Μάιο. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως έγινε η πιο πολυκατεβασμένη εφαρμογή στην Κίνα, όπου πολλοί νέοι άνθρωποι ζουν μόνοι.

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος θα συλλέξει το πτώμα μου αν πεθάνω μόνος»

Είναι επίσης η δεύτερη δημοφιλέστερη εφαρμογή στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ στην Ισπανία και την Αυστραλία περιλαμβάνεται στο Top4 των επί πληρωμή εφαρμογών, πιθανώς λόγω των κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.

Οι δημιουργοί του app το περιγράφουν ως «σύντροφο ασφάλειας» για όσους αναγκάζονται ή επιλέγουν να ζουν μόνοι.

Όπως το έθεσε ένας χρήστης στα κινεζικά social media, «είναι κάτι που χρειάζονται άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους. Το ίδιο ισχύει για τους εσωστρεφείς, όσους πάσχουν από κατάθλιψη, τους ανέργους και άλλους ανθρώπους σε ευάλωτες καταστάσεις».

«Υπάρχει ένας φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς κανείς να το προσέξει […] Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος θα συλλέξει το πτώμα μου αν πεθάνω μόνος» έγραψε ένας άλλος.

Ο Ουίλσον Χου, 38 ετών, δήλωσε στο BBC ότι κατέβασε το Demumu για να νιώθει ασφαλής όταν εργάζεται στο Πεκίνο, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη όπου ζει η γυναίκα και το παιδί του. Τους βλέπει δύο φορές την εβδομάδα, συνήθως όμως κοιμάται μόνος στο γραφείο.

«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι θα μπορούσα να πεθάνω χωρίς να το μάθει κανείς. Γι΄ αυτό κατέβασα την εφαρμογή και δήλωσα τη μαμά μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης» είπε.

Στην Κίνα, πάντως ορισμένοι χρήστες ανησυχούν ότι το όνομα της εφαρμογής μπορεί να φέρει γρουσουζιά.

Η εταιρεία που ανέπτυξε το Demumu, Moonscape Technologies, δεν απέκλεισε να αλλάξει την ονομασία σε κάτι πιο ευχάριστο.

Λίγα είναι γνωστά για τα μέλη της εταιρείας, πέρα του ό,τι είναι τρία άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1995 και ζουν στο Τσεντσόου της επαρχίας Χενάν.

Ένας από αυτούς, ένας άνδρας με το όνομα «Κύριος Γκουό» ανέφερε ότι το κόστος ανάπτυξης του app ήταν μόλις 1.000 γουάν, ή 123 ευρώ. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του σκοπεύουν τώρα να πουλήσουν το 10% της εταιρείας τους για ένα εκατομμύριο γουάν.

Η εταιρεία φαίνεται ότι σχεδιάζει τώρα μια παρόμοια εφαρμογή για χρήστες άνω των 60 ετών. «Θα θέλαμε να καλέσουμε περισσότερους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, να τους προσφέρουν περισσότερη φροντίδα και κατανόηση. Έόνειρα, αγωνίζονται να ζήσουν και αξίζουν να γίνονται ορατοί, να τους σέβονται και να τους προστατεύουν» ανέφερε η εταιρεία σε πρόσφατη ανάρτησή της.

Σύμφωνα με την κρατική κινεζική εφημερίδα Global Times, έρευνες προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 περίπου 200 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Κίνα θα είναι μονοπρόσωπα.