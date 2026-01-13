science
«Are you Dead?» – Το μακάβριο app που έγινε viral για όσους ζουν μόνοι
«Are you Dead?» – Το μακάβριο app που έγινε viral για όσους ζουν μόνοι

Αν ο χρήστης δεν δώσει σημεία ζωής για πάνω από δύο ημέρες, το app στέλνει μήνυμα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

H εφαρμογή έχει μάλλον δυσοίωνο όνομα, έγινε όμως ανάρπαστη στην Κίνα και επεκτείνεται τώρα στη Δύση: είναι το «Are you Dead?», ένα app που σχεδιάστηκε να καθησυχάζει όσους ζουν μόνοι.

Οι χρήστες του «Είσαι νεκρός;» καλούνται να πατούν ένα κουμπί στην εφαρμογή κάθε δύο ημέρες για να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλά. Σε διαφορετική περίπτωση, το app θα στείλει μήνυμα στο πρόσωπο που ο χρήστης έχει δηλώσει ως επαφή έκτακτης ανάγκης.

Το κινεζικό Demumu, όπως ονομάζεται στα αγγλικά η εφαρμογή που κοστίζει 8 γουάν (0,12 ευρώ), δεν κέρδισε μεγάλη απήχηση όταν κυκλοφόρησε πέρυσι τον Μάιο. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως έγινε η πιο πολυκατεβασμένη εφαρμογή στην Κίνα, όπου πολλοί νέοι άνθρωποι ζουν μόνοι.

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος θα συλλέξει το πτώμα μου αν πεθάνω μόνος»

Είναι επίσης η δεύτερη δημοφιλέστερη εφαρμογή στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ στην Ισπανία και την Αυστραλία περιλαμβάνεται στο Top4 των επί πληρωμή εφαρμογών, πιθανώς λόγω των κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.

Οι δημιουργοί του app το περιγράφουν ως «σύντροφο ασφάλειας» για όσους αναγκάζονται ή επιλέγουν να ζουν μόνοι.

Ο χρήστης καλείται να πατά ένα πράσινι κουμπί στην εφαρμογή για να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά (Moonshot Technologies)

Ο χρήστης καλείται να πατά ένα πράσινι κουμπί στην εφαρμογή για να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά (Moonshot Technologies)

Όπως το έθεσε ένας χρήστης στα κινεζικά social media, «είναι κάτι που χρειάζονται άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους. Το ίδιο ισχύει για τους εσωστρεφείς, όσους πάσχουν από κατάθλιψη, τους ανέργους και άλλους ανθρώπους σε ευάλωτες καταστάσεις».

«Υπάρχει ένας φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς κανείς να το προσέξει […] Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος θα συλλέξει το πτώμα μου αν πεθάνω μόνος» έγραψε ένας άλλος.

Ο Ουίλσον Χου, 38 ετών, δήλωσε στο BBC ότι κατέβασε το Demumu για να νιώθει ασφαλής όταν εργάζεται στο Πεκίνο, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη όπου ζει η γυναίκα και το παιδί του. Τους βλέπει δύο φορές την εβδομάδα, συνήθως όμως κοιμάται μόνος στο γραφείο.

«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι θα μπορούσα να πεθάνω χωρίς να το μάθει κανείς. Γι΄ αυτό κατέβασα την εφαρμογή και δήλωσα τη μαμά μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης» είπε.

Στην Κίνα, πάντως ορισμένοι χρήστες ανησυχούν ότι το όνομα της εφαρμογής μπορεί να φέρει γρουσουζιά.

Σε περίπτωση ανάγκης η εφαρμογή στέλνει γραπτό μήνυμα στην επαφή που έχει επιλέξει ο χρήστης (Moonshot Technologies)

Σε περίπτωση ανάγκης η εφαρμογή στέλνει γραπτό μήνυμα στην επαφή που έχει επιλέξει ο χρήστης (Moonshot Technologies)

Η εταιρεία που ανέπτυξε το Demumu, Moonscape Technologies, δεν απέκλεισε να αλλάξει την ονομασία σε κάτι πιο ευχάριστο.

Λίγα είναι γνωστά για τα μέλη της εταιρείας, πέρα του ό,τι είναι τρία άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1995 και ζουν στο Τσεντσόου της επαρχίας Χενάν.

Ένας από αυτούς, ένας άνδρας με το όνομα «Κύριος Γκουό» ανέφερε ότι το κόστος ανάπτυξης του app ήταν μόλις 1.000 γουάν, ή 123 ευρώ. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του σκοπεύουν τώρα να πουλήσουν το 10% της εταιρείας τους για ένα εκατομμύριο γουάν.

Η εταιρεία φαίνεται ότι σχεδιάζει τώρα μια παρόμοια εφαρμογή για χρήστες άνω των 60 ετών. «Θα θέλαμε να καλέσουμε περισσότερους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, να τους προσφέρουν περισσότερη φροντίδα και κατανόηση. Έόνειρα, αγωνίζονται να ζήσουν και αξίζουν να γίνονται ορατοί, να τους σέβονται και να τους προστατεύουν» ανέφερε η εταιρεία σε πρόσφατη ανάρτησή της.

Σύμφωνα με την κρατική κινεζική εφημερίδα Global Times, έρευνες προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 περίπου 200 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Κίνα θα είναι μονοπρόσωπα.

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Στα παρασκήνια 13.01.26

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
