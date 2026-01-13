Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη στη Θεσσαλονίκη
Η αποθήκη υπέστη ολική καταστροφή παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική τα ξημερώματα μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 02:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεσή της.
