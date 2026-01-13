Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική τα ξημερώματα μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 02:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεσή της.

Η αποθήκη υπέστη ολική καταστροφή παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.