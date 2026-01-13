Στη σύλληψη ενός άντρα σε περιοχή της Αττικής, προχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού τμήματος, ροζ κοκαΐνης από χώρα του εξωτερικού, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Όπως έγινε από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού τμήματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία γνωστή συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ακολούθως, μετά την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε η επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του σημείου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Ροζ κοκαΐνη βρέθηκε και στο σπίτι του άντρα που συνελήφθη

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους 11 γραμμαρίων,

• 16 ηρεμιστικά δισκία,

• 3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

• 72 αναβολικά δισκία,

• 3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

• συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.