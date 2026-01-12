Σχεδόν 15.000 νοσηλευτές απεργούν ξεκίνησαν απεργία στις 12 Ιανουαρίου σε τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, προκειμένου να καταγγείλουν τις συνθήκες εργασίας τους, ιδίως τα θέματα της ασφάλειας και των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με την συνδικαλιστική ένωσή τους.

«Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων», οι εργοδότες τους ‘αρνούνται να προχωρήσουν σε σημαντική πρόοδο’», προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή στελέχωση, να χρηματοδοτήσουν πλήρως τις παροχές υγείας των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και να τους/τις προστατέψουν από την εργασιακή βία», διευκρινίζει η ένωση New York State Nurses Association (NYSNA) σε ένα δελτίο Τύπου.

Η απεργία αυτή είναι η μαζικότερη για αυτό το επάγγελμα στην ιστορία της πόλης, διαβεβαιώνει το συνδικάτο.

NYC nurses from several hospitals are on strike. Mayor Mamdani and other leaders are supporting them along the picket lines. The hospitals say people will still get care. Covering for @fox5ny pic.twitter.com/gDpRqSEIZK — Stephanie Bertini (@StephanieTVNews) January 12, 2026

Μέριμνα για τους ασθενείς

Σε ένα διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ εκτιμούσε πως αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, στην κορύφωση των ασθενειών του χειμώνα, ενέχουν τον κίνδυνο να «επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και τις παροχές περίθαλψης, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια υγεία».

Προκειμένου να προστατευτούν, οι τρεις νοσοκομειακοί όμιλοι που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις έδωσαν εξιτήριο ή μετέφεραν σε άλλα νοσοκομεία ασθενείς, ακύρωσαν ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και έκαναν προσωρινές προσλήψεις.

«Με 1.400 πιστοποιημένους και εξειδικευμένους νοσηλευτές, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράσχουμε φροντίδα στους ασθενείς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απεργίας», υποσχέθηκε ο όμιλος Mount Sinai σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα. Σχετικά με τις διεκδικήσεις της συνδικαλιστικής ένωσης NYSNA, κρίνει πως είναι «ακραίες» και προσθέτει πως «δεν μπορεί να τις αποδεχθεί».

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάμι, στήριξε τους απεργούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα το πρωί.

«Βλέπουμε το έργο που εκπληρώνετε, πιστεύουμε πως αυτό το έργο αξίζει αναγνώριση και βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη», επισήμανε, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να «επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει».

Τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες είχαν απεργήσει για τρεις ημέρες, επιτυγχάνοντας εν τέλει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.