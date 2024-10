Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι οι πιο ευάλωτες από την απεργία των λιμενεργατών στα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και του Κόλπου των ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, κι αυτό επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα λιμάνια για την μεταφορά των εμπορευμάτων τους.

Ωστόσο μια μεγαλύτερης διάρκειας απεργία θα μπορούσε να αποδειχθεί «εξουθενωτική» για ολόκληρο τον κλάδο, όπως σχολιάζουν αξιωματούχοι και αναλυτές και αναφέρει το Reuters.

The last International Longshoremen’s Association (ILA) and dockworkers union strike action was in 1977. A 50% wage increase isn’t going to stop the port automation, and that’s what this contract dispute is about. #ILA #USMX #PortStrike #SupplyChain pic.twitter.com/VK4dBEVL7G

Οι λιμενεργάτες ξεκίνησαν την πρώτη μεγάλης κλίμακας απεργιακή κινητοποίησή τους εδώ και σχεδόν 50 χρόνια νωρίς την Τρίτη, σταματώντας τη ροή περίπου του 50% του θαλάσσιου εμπορίου των ΗΠΑ.

Port strike going strong on Day 2. Workers are chanting “ILA – all the way!”

“No contract, no work!” and “No automation!”

There’s even a taco truck now outside Port of Baltimore Dundalk terminal pic.twitter.com/UrJkupmKHe

— Heather Long (@byHeatherLong) October 2, 2024