Μέσω του ταχυδρομείου με επιστολή που έφθασε στα σπίτια τους πληροφορήθηκαν 33.000 εργαζόμενοι ότι η Boeing έκοψε την υγειονομική κάλυψη σ΄αυτούς και στις οικογένειες τους, καθώς συνεχίζεται η απεργία του συνδικάτου των μηχανικών στο βορειοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού.

Το συνδικάτο χαρακτήρισε λάθος βήμα την κίνηση της Boeing.

«Τα στελέχη της Boeing δεν μπορούν να αποφασίσουν», δήλωσε στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του IAM International, Brian Bryant. «Τη μια μέρα λένε ότι θέλουν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη του εργατικού τους δυναμικού. Την επόμενη στιγμή, με αφορμή πολλά πρόσφατα λάθη της ομάδας τους στις εργασιακές σχέσεις, τα στελέχη της Boeing σκοντάφτουν τώρα πάνω σε δολάρια για να πάρουν πεντάρες. Κόβουν μια παροχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στο κόστος των μεγαλύτερων προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει τα στελέχη της Boeing για το εργατικό δυναμικό τους και για την ίδια την εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι παλινωδίες τους κοστίζουν όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στο έθνος μας».

Ο Bryant ζήτησε να αναλάβει δράση ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg.

«Ήρθε η ώρα ο νέος CEO να εμπλακεί πραγματικά σε επίπεδο προτάσεων και να πάρει τα ηνία από τους υφισταμένους του, οι οποίοι υποπίπτουν σε κρίσιμες αποφάσεις όπως αυτή», συνέχισε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που το ζήτημα των παροχών υγείας δεν θα μπορούσε να είχε αναβληθεί για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – πρόκειται για μια περιττή και σκληρή απόφαση των στελεχών της Boeing που θα κοστίσει στην εταιρεία πολύ περισσότερο από ό,τι θα την γλιτώσει, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».

Solidarity in action! 💪🏽

IAM Int’l President @IAMBrianBryant and many others are standing strong with @IAM751 and W24 members on the Boeing picket lines.

Together, we’re fighting for fair wages, retirement security, and respect on the job! #UnionStrong pic.twitter.com/9u5G3uVQko

— Machinists Union (@MachinistsUnion) September 27, 2024