Η Διεθνής Ένωση Μηχανολόγων και Εργατών Αεροδιαστημικής (IAM), το εργατικό συνδικάτο που ηγείται της δυναμικής απεργίας στην Boeing ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες της για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με τη διοίκηση της εταιρείας διακόπηκαν και ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες άλλες ημερομηνίες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσων αυτή τη στιγμή.

«Παραμένουμε ανοιχτοί σε συνομιλίες με την εταιρεία, είτε απευθείας είτε με διαμεσολάβηση», ανέφερε το συνδικάτο IAM σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

