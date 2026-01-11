H Άρσεναλ τα δίνει όλα για το πρωτάθλημα – Πήρε προπονητή και για τα… πλάγια άουτ

Η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, για πρώτη φορά μετά το 2004 και ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα κάνει ότι περνά από το χέρι του ώστε να πανηγυρίσει με την ομάδα του Λονδίνου τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Αυτή την στιγμή η Άρσεναλ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας διαφορά έξι βαθμών από Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι οι πρωτευουσιάνοι έχουν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία.

Είναι βέβαια νωρίς ακόμα για να πει κάποιος ότι η μάχη για τον τίτλο έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμα 17 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της Πρέμιερ, ωστόσο οι πρωτευουσιάνοι είναι αναμφίβολα η πιο καλή ομάδα την φετινή σεζόν στο Νησί.

Ο Ισπανός λοιπόν τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου, φρόντισε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τεχνικό επιτελείο της Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να προσλαμβάνουν προπονητή για τα… πλάγια άουτ.

Arsenal hire former world record holder and Liverpool coach in bid to step up set-piece game even more

https://t.co/YNNczLWAUx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 11, 2026

Ο λόγος για τον Τόμας Γκρόνεμαρκ, ο οποίος θεωρείται ειδικός στις εκτελέσεις πλαγίων άουτ και μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο 50χρονος Δανός εργάζονταν για πέντε χρόνια στην Λίβερπουλ, την περίοδο που ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν στον πάγκο των «κόκκινων».

Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είχε εκθειάσει την δουλειά του Γκρόνεμαρκ, αναφέροντας πως ο Δανός βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο εκτελούσαν τα πλάγια άουτ οι παίκτες της Λίβερπουλ.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι Λονδρέζοι είναι ομάδα που έχουν αναγάγει σε… επιστήμη τα γκολ από τις στατικές φάσεις και τώρα ο Αρτέτα θέλει να βρει σκοράρισμα και από τις εκτελέσεις των πλαγίων άουτ.

Mikel Arteta has moved for Jurgen Klopp’s secret weapon 👀 And he hopes it could finally fire the Gunners to the titlehttps://t.co/Ma3TFil4hn pic.twitter.com/zF3qVjW8kf — Mirror Football (@MirrorFootball) January 11, 2026

Γι’ αυτό λοιπόν εισηγήθηκε την πρόσληψη του Γκρόνεμαρκ, θεωρώντας πως αν ο Δανός βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούν οι παίκτες του τα πλάγια άουτ, θα καταφέρει να βρει τρόπους για να πετύχει περισσότερα γκολ η Άρσεναλ.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως το νέο μέλος στο προπονητικό επιτελείο των Λονδρέζων ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής κι έχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο δυνατό πλάγιο άουτ.

Εκτός από την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ έχει εργαστεί στην Μπρέντφορντ, τη Ντόρτμουντ και τον Άγιαξ και τώρα ο Αρτέτα θεωρεί πως ο Γκρόνεμαρκ μπορεί να βάλει μια ακόμα «πινελιά» στην προσπάθεια της Άρσεναλ για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Χρήζει μάλιστα ιδιαίτερης μνείας η πληροφορία του αγγλικού Τύπου, πως ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ κοίταξε με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Δανού στο Άνφιλντ, αλλά ο Μίκελ Αρτέτα πρόλαβε τους «κόκκινους» και ο Γκρόνεμαρκ υπέγραψε στους «κανονιέρηδες».