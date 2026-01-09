Ανανεώνει με την Άρσεναλ ο Σάκα – Μέχρι πότε θα υπογράψει
Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ Μπουκαγιό Σάκα συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το 2031 με την ομάδα του Λονδίνου.
Για… πάντα «κανονιέρης» θα παραμείνει ο Μπουκαγιό Σάκα, όπως φαίνεται. Σε ανάρτησή του ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο προτίθεται να ανανεώνει τη συνεργασία του με την Άρσεναλ ως το 2031.
Θυμίζουμε ότι το νυν συμβόλαιο του Βρετανού εξτρέμ έληγε το καλοκαίρι του 2027, εκτός απροόπτου όμως ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα επεκτείνει τη συνεργασία του για ακόμη τέσσερα χρόνια με την πρωτοπόρο της Premier League.
Να προσθέσουμε πως ο Σακά είναι παιδί των ακαδημιών των Λονδρέζων, ενώ αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα από το 2018. έχοντας συνολικά 290 συμμετοχές με 77 γκολ και ισάριθμες συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο Σάκα έχι 27 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες της διοργανώσεις.
🚨🔴⚪ BREAKING: Bukayo Saka has agreed to sign five year deal at Arsenal until June 2031, as @David_Ornstein reports.
The verbal agreement has been in place for months and now approved by #AFC legal side.
Official statement to follow. pic.twitter.com/Q6Daaf0FwH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
