Ανανεώνει με την Άρσεναλ ο Σάκα – Μέχρι πότε θα υπογράψει

Για… πάντα «κανονιέρης» θα παραμείνει ο Μπουκαγιό Σάκα, όπως φαίνεται. Σε ανάρτησή του ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο προτίθεται να ανανεώνει τη συνεργασία του με την Άρσεναλ ως το 2031.

Θυμίζουμε ότι το νυν συμβόλαιο του Βρετανού εξτρέμ έληγε το καλοκαίρι του 2027, εκτός απροόπτου όμως ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα επεκτείνει τη συνεργασία του για ακόμη τέσσερα χρόνια με την πρωτοπόρο της Premier League.

Να προσθέσουμε πως ο Σακά είναι παιδί των ακαδημιών των Λονδρέζων, ενώ αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα από το 2018. έχοντας συνολικά 290 συμμετοχές με 77 γκολ και ισάριθμες συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο Σάκα έχι 27 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες της διοργανώσεις.