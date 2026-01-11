Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο θάνατος του 27χρονου που έχασε τη ζωή του όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό.

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να αποχαιρετήσουν σήμερα τον 27χρονο στην Άνω Βιάννο. Η εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις 3 το μεσημέρι ενώ η σορός του θα βρίσκεται νωρίτερα στην εκκλησία.

Το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του

Σε κατάσταση σοκ, όπως αναφέρει το patris.gr βρίσκεται από χθες όλη η οικογένεια του 27χρονου. Ο αδερφός του, που ήταν μαζί του την ώρα του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media.

«Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…»

Μπαριτάκης: «Ας είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε έτσι άδικα»

Ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, με ανάρτησή του στα social media, δηλώνει συγκλονισμένος από το τραγικό αυτό γεγονός ενώ εύχεται να είναι «ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι τραγικά, έτσι άδικα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε σήμερα ολόκληρο τον Δήμο μας και συγκλόνισε την τοπική μας κοινωνία..

Όσο και αν ψάξει κανείς δεν υπάρχουν λόγια για εκφράσεις τον πόνο την θλίψη το κενό που αφήνει πίσω του ένας νέος άνθρωπος που ξεκινούσε να δημιουργεί την ζωή και την οικογένεια του…

Στην οικογένεια του να ευχηθώ να βρουν το κουράγιο και τη δύναμη αντέξουν αυτό τον χωρισμό να θυμούνται τον Στέλιο με αγάπη όπως και όλοι μας !!

Ειλικρινή συλλυπητήρια …

Ας είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι τραγικά έτσι άδικα..

Στέλιο καλό σου ταξίδι…

Το χρονικό

Ο 27χρονος Στέλιος, ήταν μάγειρας στο επάγγελμα και είχε ως χόμπι το κυνήγι. Χθες πήγε μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.

Ο άτυχος νέος, στην προσπάθειά του να σημαδέψει έναν στόχο έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό – από ύψος μεγαλύτερο των 30 μέτρων – χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.