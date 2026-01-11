Fidelity International: Η επενδυτική στρατηγική του 2026

Οι αγορές εισέρχονται το 2026 σε μία νέα φάση, στην αποκαλούμενη «Εποχή του Alpha», όπου οι διαφοροποιήσεις μεταξύ κλάδων και μετοχών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, παράλληλα με τη ενεργή διαχείριση, αποκτούν ξανά κεντρικό ρόλο, εκτιμά η Fidelity International.

Σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό τοπίο, η επιλογή μετοχών με έμφαση στην ποιότητα, στις ισχυρές ταμειακές ροές και στη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αποδόσεων σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου με σχεδόν όλες τις αγορές να σημειώνουν ισχυρά κέρδη οι υπεραποδόσεις ερχόταν από τις τοποθετήσεις σε τίτλους με μεγάλο beta (δείκτης υπεραντίδρασης).

Τα ομόλογα προσφέρουν πλέον ελκυστικές αποδόσεις εισοδήματος, ενώ οι εναλλακτικές επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Φέτος, η επίτευξη αποδόσεων θα εξαρτηθεί λιγότερο από τη γενική πορεία των αγορών και περισσότερο από τη σωστή επιλογή μετοχών και στρατηγικών.

Τι βλέπει η Fidelity International

Αναλυτές της Fidelity International, προτείνουν τέσσερις επενδυτικές στρατηγικές για το νέο έτος:

Στην πρώτη, το βλέμμα των επενδυτών θα πρέπει να είναι στραμμένο στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου, οι τέσσερις φάσεις του οποίου, με βάση το μοντέλο της Goldman Sachs αρχίζουν από την Απόγνωση, μεταβαίνουν στην Ελπίδα, φθάνουν στην Ανάπτυξη και ολοκληρώνονται με την Αισιοδοξία.

Η έλευση της Covid πριν από έξι χρόνια σηματοδότησε την αρχή μιας πολύ σύντομης φάσης Απόγνωσης, ενώ το υπόλοιπο του 2020 μπορεί να θεωρηθεί η φάση της Ελπίδας, κατά την οποία η αγορά ανέκαμψε δυναμικά χάρη στην διεύρυνση των αποτιμήσεων.

Η τρίτη φάση, της Ανάπτυξης, ήταν επίσης συντομότερη από το συνηθισμένο, αφού ξεκίνησε στις αρχές του 2021 και διήρκεσε έως τη μείωση των αποτιμήσεων που προκάλεσε η άνοδος των επιτοκίων στο μεγαλύτερο μέρος του 2022. Πλέον, τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε στην τελική φάση της Αισιοδοξίας, κατά την οποία οι επενδυτές έχουν γίνει πιο σίγουροι, αγγίζοντας ορισμένα σημεία «αυτάρεσκης βεβαιότητας».

Σε αυτή την περίοδο, όπως συνήθως γίνεται ιστορικά, οι αποτιμήσεις (που πλέον όμως κινούνται σε υψηλά 20ετίας) αυξάνονται εκ νέου, αλλά η φάση αυτή του κύκλου έχει ήδη διαρκέσει αρκετά, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι αποτιμήσεις στις ΗΠΑ, έχουν ήδη περάσει σε αχαρτογράφητα επίπεδα, ενώ στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, κινούνται πιο κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους.

Αυτή η απόκλιση, οδηγεί στη δεύτερη βασική στρατηγική για το 2026: τη διαφοροποίηση, η οποία λειτούργησε και το 2025, καθώς οι ΗΠΑ, που για καιρό πρωταγωνιστούσαν, υποαπέδωσαν σε σχέση με την Ευρώπη, την Ιαπωνία και ιδίως τις αναδυόμενες αγορές.

Οι ανοδικές αγορές συνήθως ολοκληρώνονται με θόρυβο, όχι με έναν ψίθυρο

Η στρατηγική

Δεν είναι μόνο η γεωγραφική ισορροπία που θα δώσει κέρδη το 2026, αλλά κυρίως οι επιλογή μετοχών. Αυτό οδηγεί στην τρίτη στρατηγική για το 2026: τη μετάβαση από την παθητική διαχείριση προς την ενεργητική διαχείριση και την επιλογή επιμέρους τίτλων.

Ετσι, φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία στρατηγική: την εφαρμογή πολιτικών προστασίας απέναντι στην μεταβλητότητα που αναμένεται να αυξηθεί και η οποία παρουσιάζεται ιστορικά στο τέλος του κύκλου. Η τελική φάση της Αισιοδοξίας εξάλλου, συχνά χαρακτηρίζεται από νευρικές αγορές, οι οποίες δοκιμάζουν ακόμη και τους πιο ψύχραιμους επενδυτές. Οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά και οι θέσεις σε μετοχές υποδομών και εισοδήματος με αυξημένα μερίσματα, θα πρέπει να έχουν ρόλο.

Ο νέος πρόεδρος της Fed, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το σύνθετο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό τοπίο, μπορούν να δημιουργήσουν αναταράξεις. Οι ανοδικές αγορές εξάλλου συνήθως ολοκληρώνονται με θόρυβο, όχι με έναν ψίθυρο. Το να προβλέπουν σήμερα οι αναλυτές κέρδη 10% για το 2025 μετά από τρία χρόνια ετήσιων κερδών άνω του 20% μοιάζει περισσότερο με νίκη της ελπίδας έναντι της εμπειρίας. Έτσι, το 2026, όπως εκτιμάται ίσως αποδειχθεί είτε αρκετά καλύτερο είτε αισθητά χειρότερο από την μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Πηγή: ΟΤ