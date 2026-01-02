newspaper
Οι 3 επενδυτικές συμβουλές της UBS για το 2026
Διεθνής Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 23:03

Οι 3 επενδυτικές συμβουλές της UBS για το 2026

Οι συμβουλές της UBS για τη δημιουργία ανθεκτικών χαρτοφυλακίων και στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Με το 2026 να είναι προ των πυλών, η UBS προσφέρει χρήσιμες στρατηγικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χαρτοφυλακίων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται.

Η συμβουλή της UBS εστιάζει στην ανάγκη για δημιουργία ενός ισχυρού «πυρήνα» στο χαρτοφυλάκιο και τη σημασία της διαφοροποίησης και στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και σταθερότητας.

1. Δημιουργία ισχυρού χρηματοοικονομικού πυρήνα

Η UBS επισημαίνει ότι, όπως η οικοδόμηση ενός ισχυρού πυρήνα στο… γυμναστήριο είναι το κλειδί για την ισορροπία και τη δύναμη, έτσι και η δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού πυρήνα είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική επιτυχία. Πρώτο βήμα για τους επενδυτές είναι να δημιουργήσουν το σωστό μείγμα επενδύσεων και να επαναξιολογήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Για τους περισσότερους επενδυτές, οι μετοχές θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα ενός χαρτοφυλακίου ανάπτυξης, αποτελώντας το 30-70% των συνολικών τους περιουσιακών στοιχείων.

Εάν οι επενδυτές δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα, η UBS προτείνει μια κατανομή 15-50% σε σταθερού εισοδήματος επενδύσεις.

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω διαφοροποίηση μπορούν να εξετάσουν την τοποθέτηση σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως hedge funds, ιδιωτικά κεφάλαια και υποδομές, με τους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και επενδυτικό στυλ «endowment» να μπορούν να κατανείμουν μέχρι και 40% του χαρτοφυλακίου τους σε εναλλακτικά στοιχεία.

Η βέλτιστη κατανομή εξαρτάται πάντα από παράγοντες όπως η ανοχή στον κίνδυνο, ο ορίζοντας χρόνου, οι ανάγκες εισοδήματος και οι απαιτήσεις ρευστότητας.

Η UBS υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της τακτικής και πειθαρχημένης ανακατανομής του χαρτοφυλακίου προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της στρατηγικής για να διατηρηθεί ο πυρήνας του χαρτοφυλακίου ισχυρός και για το μέλλον.

2. Ευρεία διαφοροποίηση στις μετοχές

Μία από τις πιο κρίσιμες στρατηγικές για την ενίσχυση ενός χρηματοοικονομικού πυρήνα είναι η διαφοροποίηση στις μετοχές.

Η UBS συνιστά στους επενδυτές να προσπαθήσουν να πετύχουν έναν συνδυασμό ευρείας διαφοροποίησης και έκθεσης σε διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μακροζωία και οι ευκαιρίες σε ενέργεια και πόρους.

Η διαφοροποίηση βοηθά στην αντιμετώπιση των κινδύνων απόδοσης και των ειδικών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε οποιαδήποτε περιοχή.

Η UBS προτείνει ότι η έκθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 50% ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μετοχών, με τουλάχιστον 20% σε άλλες αγορές. Ένα βασικό εύρημα από τη μελέτη του καθηγητή Hendrik Bessembinder, από το Arizona State University, είναι ότι μόλις το 0,3% των εταιρειών δημιούργησαν το μισό από το πλούτο της αγοράς μετοχών στις ΗΠΑ μεταξύ 1926 και 2019, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής διαφοροποίησης.

Η UBS συμβουλεύει τους επενδυτές να ανακατανείμουν μέχρι και 30% ενός ευρέως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών σε στρατηγικές που σχετίζονται με διαρθρωτικές τάσεις, όπως η AI, η Μακροζωία και οι ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και των πόρων.

3. Επενδύσεις σε σταθερό εισόδημα

Η UBS τονίζει τη σημασία του σταθερού εισοδήματος στην οικοδόμηση ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού πυρήνα. Η διαφοροποίηση σε ομόλογα κρατών, εταιρικά ομόλογα και ομόλογα αναδυόμενων αγορών είναι κρίσιμη για την επίτευξη σταθερότητας και εισοδήματος.

Επιπλέον, η UBS προτείνει μια μέση διάρκεια 5-7 ετών για τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος, κάτι που βοηθά στην εξισορρόπηση του κινδύνου και της απόδοσης για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων.

Οι αυξανόμενες κυβερνητικές δαπάνες αναμένονται να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και η UBS προτείνει στους επενδυτές να ευθυγραμμίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με μια στρατηγική νομισμάτων που θα βασίζεται στις δαπάνες και τις υποχρεώσεις τους.

Η διαφοροποίηση σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως hedge funds, ιδιωτικά κεφάλαια και υποδομές, είναι επίσης θεμελιώδης για την οικοδόμηση ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού πυρήνα.

Οι επενδυτές θα πρέπει να επιλέγουν υψηλής ποιότητας hedge funds με ισχυρό ιστορικό, ιδιωτικά κεφάλαια με αξιόπιστη διακυβέρνηση και εξειδίκευση, καθώς και υποδομές που προσφέρουν σταθερές ροές μετρητών. Για τη διαφοροποίηση, οι μεγαλύτεροι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν μια διαφοροποιημένη επιλογή από μεμονωμένους διαχειριστές, ενώ οι μικρότεροι επενδυτές μπορεί να χρειαστεί να στραφούν σε fund-of-funds ή evergreen λύσεις για να επιτύχουν αποδεκτά επίπεδα διαφοροποίησης.

Στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου

Η UBS επισημαίνει ότι, καθώς οι αγορές εξελίσσονται, οι επενδυτές πρέπει να προστατεύουν το χρηματοοικονομικό τους πυρήνα μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου.

Η επένδυση σε χρυσό, παρά το γεγονός ότι δεν παράγει εισόδημα, μπορεί να προσφέρει προστασία σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο χρυσός έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι λειτουργεί ως αποτελεσματική στρατηγική αντιστάθμισης κατά τη διάρκεια περιόδων αβεβαιότητας.

Επιπλέον, η UBS προτείνει στρατηγικές διατήρησης κεφαλαίου, οι οποίες μπορεί να περιορίζουν τις αποδόσεις σε ισχυρές αγορές, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν τις πτωτικές πιέσεις.

Τέλος, αναγνωρίζει ότι οι τακτικές ευκαιρίες, ειδικά στις μετοχές και τα εμπορεύματα, αποτελούν μια ιδανική στρατηγική για τους επενδυτές που αναζητούν επιπλέον ανάπτυξη, αλλά πάντα με έλεγχο του κινδύνου.

Πηγή: ΟΤ

