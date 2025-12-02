newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
UBS: Η Ευρώπη κάνει βήματα μπροστά – Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα
Διεθνής Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

UBS: Η Ευρώπη κάνει βήματα μπροστά – Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς για ανάκαμψη των επενδύσεων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
H Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση οικονομικού μετασχηματισμού, δημιουργώντας ένα ολοένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, σύμφωνα με την UBS, η οποία βλέπει ότι ο συνδυασμός ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, ενισχυμένης δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης, αλλά και φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δημιουργούν το υπόβαθρο για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη επενδυτική ευκαιρία.

Το αφήγημα των “European Leaders”

Στην ανάλυση υπό τον τίτλο «EMEA macro outlookand investment ideas», η UBS θεωρεί ότι οι πιο ελκυστικές ευκαιρίες βρίσκονται σε ευρωπαϊκές εταιρείες που αξιοποιούν παγκόσμιες τάσεις, όπως:

τεχνητή νοημοσύνη,

– ενέργεια και φυσικοί πόροι,

– μακροζωία,

Η UBS υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες αυτές είναι καλύτερα τοποθετημένες για να αξιοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αυξανόμενη ροή επενδύσεων προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς.

Στα θετικά αναγνωρίζει ότι η Γερμανία ανακοίνωσε νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων. Επίσης, το σχέδιο Re-Arm Europe / Readiness 2030 ενισχύει την ασφάλεια και τις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2028–2034 κατευθύνει περισσότερο κεφάλαιο προς την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.

Η δημιουργία ενός διασυνοριακού βιομηχανικού κολοσσού, με Airbus, Thales και Leonardo να ενοποιούν τις διαστημικές τους δραστηριότητες, ενισχύει την καινοτομία και μειώνει στρατηγικές εξαρτήσεις.

Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη. Μόνο το 11% των 383 συστάσεων της έκθεσης Draghi έχει υλοποιηθεί, ενώ οι επενδυτές πρέπει να εστιάσουν στην μεγαλύτερη σύγκλιση της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Ένωσης, στις λεπτομέρειες για τη διάθεση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στη δημιουργία πανευρωπαϊκών «πρωταθλητών», στις πιο ευνοϊκές αποφάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και στο λεγόμενο 28th regime που θα διευκολύνει τις startups να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

Ελκυστικοί κλάδοι σύμφωνα με την UBS

Τράπεζες: Οι αποτιμήσεις παραμένουν λογικές και οι προοπτικές κερδοφορίας βελτιώνονται, ενώ η ΕΚΤ έχει σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων, η πιστωτική ζήτηση δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η ανατιμολόγηση δανείων συνεχίζεται. Επίσης, το περιβάλλον στηρίζει την αύξηση των εσόδων από αγορές και προμήθειες, ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πιο καλά κεφαλαιοποιημένες από προηγούμενους κύκλους και το ιδιωτικό χρέος παραμένει σχετικά χαμηλό, στηρίζοντας κατανάλωση και επενδύσεις.

Βιομηχανία: Οι μακροπρόθεσμες τάσεις – όπως η «ηλεκτροποίηση των πάντων» (“electrification of everything”) – σε συνδυασμό με το reshoring, την αύξηση αμυντικών δαπανών και τη σταδιακή ανάκαμψη της μεταποίησης δημιουργούν θετικές προοπτικές.

Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Utilities): Η UBS βλέπει συνεχή ανάπτυξη λόγω στον κλάδο λόγω αύξησης της ζήτησης ηλεκτρισμού, της ενεργειακής μετάβασης και των μεγάλων επενδύσεων σε δίκτυα και παραγωγική ισχύ.

Σενάριο ειρήνης Ρωσίας – Ουκρανίας

Η UBS εντοπίζει τέσσερις βασικούς διαύλους που θα επηρέαζαν τις ευρωπαϊκές μετοχές, σε περίπτωση που επέλθει η ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ουσιαστικά οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν, θα βελτιωθεί η καταναλωτική, επιχειρηματική και επενδυτική εμπιστοσύνη και θα υπάρξουν ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας . Εδώ υπενθυμίζει ότι Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το κόστος στα 524 δισ. δολάρια, αν και μέρος των έργων μπορεί να αφορά περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Πηγή: ΟΤ

Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
