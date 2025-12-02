UBS: Η Ευρώπη κάνει βήματα μπροστά – Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα

H Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση οικονομικού μετασχηματισμού, δημιουργώντας ένα ολοένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, σύμφωνα με την UBS, η οποία βλέπει ότι ο συνδυασμός ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, ενισχυμένης δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης, αλλά και φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δημιουργούν το υπόβαθρο για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη επενδυτική ευκαιρία.

Το αφήγημα των “European Leaders”

Στην ανάλυση υπό τον τίτλο «EMEA macro outlookand investment ideas», η UBS θεωρεί ότι οι πιο ελκυστικές ευκαιρίες βρίσκονται σε ευρωπαϊκές εταιρείες που αξιοποιούν παγκόσμιες τάσεις, όπως:

– τεχνητή νοημοσύνη,

– ενέργεια και φυσικοί πόροι,

– μακροζωία,

Η UBS υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες αυτές είναι καλύτερα τοποθετημένες για να αξιοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αυξανόμενη ροή επενδύσεων προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς.

Στα θετικά αναγνωρίζει ότι η Γερμανία ανακοίνωσε νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων. Επίσης, το σχέδιο Re-Arm Europe / Readiness 2030 ενισχύει την ασφάλεια και τις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2028–2034 κατευθύνει περισσότερο κεφάλαιο προς την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.

Η δημιουργία ενός διασυνοριακού βιομηχανικού κολοσσού, με Airbus, Thales και Leonardo να ενοποιούν τις διαστημικές τους δραστηριότητες, ενισχύει την καινοτομία και μειώνει στρατηγικές εξαρτήσεις.

Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη. Μόνο το 11% των 383 συστάσεων της έκθεσης Draghi έχει υλοποιηθεί, ενώ οι επενδυτές πρέπει να εστιάσουν στην μεγαλύτερη σύγκλιση της Αποταμιευτικής και Επενδυτικής Ένωσης, στις λεπτομέρειες για τη διάθεση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στη δημιουργία πανευρωπαϊκών «πρωταθλητών», στις πιο ευνοϊκές αποφάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και στο λεγόμενο 28th regime που θα διευκολύνει τις startups να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

Ελκυστικοί κλάδοι σύμφωνα με την UBS

Τράπεζες: Οι αποτιμήσεις παραμένουν λογικές και οι προοπτικές κερδοφορίας βελτιώνονται, ενώ η ΕΚΤ έχει σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων, η πιστωτική ζήτηση δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η ανατιμολόγηση δανείων συνεχίζεται. Επίσης, το περιβάλλον στηρίζει την αύξηση των εσόδων από αγορές και προμήθειες, ενώ είναι πλέον βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πιο καλά κεφαλαιοποιημένες από προηγούμενους κύκλους και το ιδιωτικό χρέος παραμένει σχετικά χαμηλό, στηρίζοντας κατανάλωση και επενδύσεις.

Βιομηχανία: Οι μακροπρόθεσμες τάσεις – όπως η «ηλεκτροποίηση των πάντων» (“electrification of everything”) – σε συνδυασμό με το reshoring, την αύξηση αμυντικών δαπανών και τη σταδιακή ανάκαμψη της μεταποίησης δημιουργούν θετικές προοπτικές.

Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Utilities): Η UBS βλέπει συνεχή ανάπτυξη λόγω στον κλάδο λόγω αύξησης της ζήτησης ηλεκτρισμού, της ενεργειακής μετάβασης και των μεγάλων επενδύσεων σε δίκτυα και παραγωγική ισχύ.

Σενάριο ειρήνης Ρωσίας – Ουκρανίας

Η UBS εντοπίζει τέσσερις βασικούς διαύλους που θα επηρέαζαν τις ευρωπαϊκές μετοχές, σε περίπτωση που επέλθει η ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ουσιαστικά οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν, θα βελτιωθεί η καταναλωτική, επιχειρηματική και επενδυτική εμπιστοσύνη και θα υπάρξουν ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας . Εδώ υπενθυμίζει ότι Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το κόστος στα 524 δισ. δολάρια, αν και μέρος των έργων μπορεί να αφορά περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

