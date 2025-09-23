Μπορεί ο κίνδυνος φούσκας στις μεγάλες πόλεις του κόσμου να έχει υποχωρήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της UBS και τον δείκτη Global Real Estate Bubble που κατήρτησε για το 2025, διαπιστώνεται ότι το Ντουμπάι και η Μαδρίτη καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κίνδυνο φούσκας, ενώ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Γενεύη και το Άμστερνταμ.

Ειδικότερα, η σύμφωνα με τη UBS το Μαϊάμι παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας στην αγορά ακινήτων, ακολουθούμενο από το Τόκιο και τη Ζυρίχη. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κινδύνου όμως καταγράφεται στο Ντουμπάι και τη Μαδρίτη, με τις τιμές κατοικιών να παραμένουν υψηλές, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στην κατοικία.

Σε γενικές γραμμές, όμως, η μελέτη της UBS, που αναλύει τις τιμές κατοικιών σε 21 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως, καταγράφει σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών κατοικιών κατά το τελευταίο έτος σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, καθώς η δυσκολία στην απόκτηση κατοικίας επιβαρύνει τη ζήτηση.

Σε μέτριο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται πόλεις όπως η Σίδνεϊ, το Βανκούβερ, το Τορόντο, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Αντίθετα, το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μιλάνο παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο φούσκας, όπως και το Χονγκ Κονγκ, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Σάο Πάολο, με το τελευταίο να έχει τον χαμηλότερο κίνδυνο από όλες τις πόλεις που μελετήθηκαν.

Ο Matthias Holzhey, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το UBS Global Wealth Management, επισημαίνει πως η ευφορία στις αγορές ακινήτων έχει αρχίσει να μειώνεται, με τον μέσο κίνδυνο φούσκας στις μεγάλες πόλεις να υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πόλεις που είχαν υψηλό κίνδυνο φούσκας το 2021, όπως η Φρανκφούρτη, το Παρίσι και το Βανκούβερ, έχουν δει σημαντική πτώση των πραγματικών τιμών κατά περίπου 20%, λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Προβλήματα στην προσιτότητα και κίνδυνοι ρύθμισης

Το Χονγκ Κονγκ καταγράφεται ως η λιγότερο προσιτή αγορά, όπου απαιτούνται περίπου 14 χρόνια εισοδήματος για την αγορά ενός διαμερίσματος 60 τ.μ. Αρκετές μεγάλες πόλεις όπως το Τόκιο, το Παρίσι και το Λονδίνο παρουσιάζουν υψηλές αναλογίες τιμής-εισοδήματος, ξεπερνώντας το 10, με τα διαθέσιμα προς αγορά σπίτια να γίνονται κατά μέσο όρο 30% μικρότερα σε σχέση με το 2021.

Η UBS προειδοποιεί επίσης ότι η αύξηση των τιμών σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόσβασης των πολιτών στην κατοικία συχνά οδηγεί σε αυστηρότερους κανονισμούς, όπως επιβολή νέων φόρων, απαγορεύσεις αγοράς και μέτρα ελέγχου ενοικίων, που μειώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε αγορές όπως το Βανκούβερ, η Σίδνεϊ, το Άμστερνταμ και η Νέα Υόρκη.

Ενδείξεις ανά περιοχή

Μαϊάμι: Παρά την επιβράδυνση της ανόδου των τιμών τους τελευταίους μήνες, η διεθνής ζήτηση, ιδιαίτερα από τη Λατινική Αμερική, παραμένει ισχυρή, ειδικά για πολυτελή ακίνητα κοντά στη θάλασσα.

Τόκιο: Οι τιμές κατοικιών είναι 35% υψηλότερες σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, με τον πληθυσμό να αυξάνεται κυρίως μέσω μετανάστευσης και τη ζήτηση για επενδύσεις ακινήτων να αυξάνεται.

Ζυρίχη: Οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 60% σε μία δεκαετία, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται προς τα προάστια λόγω υψηλών τιμών.

Ντουμπάι: Με αύξηση τιμών κατά 50% την τελευταία πενταετία και συνεχείς πιέσεις στην προσφορά, το Ντουμπάι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο φούσκας, ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 15% από το 2020.

Λονδίνο: Παρά την ανάκαμψη στη ζήτηση από ξένους επενδυτές, ο κίνδυνος φούσκας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τις τιμές κατοικιών να είναι ακόμη περίπου 20% κάτω από τα υψηλά του 2016.

Φρανκφούρτη: Η αγορά κατοικίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, με τον κίνδυνο φούσκας να υποχωρεί σε μέτρια επίπεδα, καθώς η ζήτηση στηρίζεται από τον ισχυρό χρηματοοικονομικό τομέα.