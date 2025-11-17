newspaper
Η UBS πιέζει την κυβέρνηση της Ελβετίας: Χαλαρώστε τους κανόνες ή φεύγουμε
Διεθνής Οικονομία 17 Νοεμβρίου 2025 | 18:29

Η UBS πιέζει την κυβέρνηση της Ελβετίας: Χαλαρώστε τους κανόνες ή φεύγουμε

Η UBS επισημαίνει ότι οι νέες απαιτήσεις της Ελβετίας υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, περιορίζοντας τη δυνατότητά της να ανταγωνίζεται παγκοσμίως

Στους διαδρόμους της διεθνούς τραπεζικής, όπου μια φράση αρκεί για να μετακινήσει κεφάλαια δισεκατομμυρίων, ένα σενάριο παίρνει πλέον πραγματικές διαστάσεις: η UBS, το διαμάντι του ελβετικού χρηματοπιστωτικού τομέα, εξετάζει για πρώτη φορά σοβαρά την ιδέα να μεταφέρει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Και οι μυστικές συνομιλίες του προέδρου της με την Ουάσινγκτον επιβεβαιώνουν ότι η πίεση στην Ελβετία κορυφώνεται.

Ιδιωτικές συζητήσεις της UBS για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Ο πρόεδρος της UBS, Κολμ Κέλεχερ, είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της τράπεζας στις ΗΠΑ.

Η τράπεζα εξετάζει εναλλακτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που η ελβετική κυβέρνηση δεν υπαναχωρήσει από τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι επαφές συνεχίστηκαν τους τελευταίους μήνες, με την κυβέρνηση Τραμπ να δείχνει διάθεση να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Ελβετίας, σύμφωνα με τρεις πηγές των Financial Times.

Κλιμάκωση πίεσης προς την ελβετική κυβέρνηση

Οι επαφές με τον Μπέσεντ αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Κέλεχερ να ασκήσει πίεση κατά των προτεινόμενων ελβετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, που θα υποχρέωναν την UBS να διατηρεί επιπλέον 26 δισ. δολάρια κεφαλαίου—μια κίνηση που η τράπεζα χαρακτηρίζει «ακραία» και δυσανάλογη.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις αλλαγές έχει επηρεάσει αρνητικά την τιμή της μετοχής της UBS, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις της διοίκησης έχουν μέχρι σήμερα αποφέρει ελάχιστα.

Η UBS επισημαίνει ότι οι νέες απαιτήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, περιορίζοντας τη δυνατότητά της να ανταγωνίζεται παγκοσμίως.

Ο φόβος νέας κρίσης και η σκιά της Credit Suisse

Η ελβετική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χρειάζεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος ώστε να αποφευχθεί μια νέα κρίση τύπου Credit Suisse. Η UBS είχε αποκτήσει τον άλλοτε βασικό της ανταγωνιστή το 2023 σε κρατικά ενορχηστρωμένη διάσωση.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε επιτυχώς ως παγκόσμια τράπεζα από την Ελβετία», σχολίασε η UBS.

Η αμερικανική στάση και το πολιτικό κλίμα

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ υπήρξαν παραδοσιακά επιφυλακτικές απέναντι στην εγκατάσταση μεγάλων τραπεζών στη χώρα λόγω του ιστορικού των διασώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερη διάθεση προσέλκυσης ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Διπλό μήνυμα από τη διοίκηση της UBS

Στελέχη της UBS επιθυμούν η έδρα να παραμείνει στην Ελβετία, εφόσον το κοινοβούλιο περιορίσει τις επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων. Ωστόσο, αναγνωρίζουν –όπως αναφέρουν πηγές στους FT– ότι έχουν καθήκον να εξετάσουν όλες τις πιθανές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της αποχώρησης.

Ο ακτιβιστής επενδυτής Cevian Capital, ένας από τους σημαντικούς μετόχους της UBS, προειδοποίησε ότι οι νέοι κανόνες θα καθιστούσαν «μη βιώσιμη» τη λειτουργία μιας μεγάλης διεθνούς τράπεζας με έδρα την Ελβετία. Κατά τον Cevian, η UBS «δεν θα έχει άλλη ρεαλιστική επιλογή» αν δεν αλλάξουν οι προτάσεις.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες για πιο χαλαρούς αμερικανικούς κανόνες

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προωθούν την απελευθέρωση των τραπεζικών κανόνων με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ιδιωτικής πίστωσης. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεση να χαλαρώσει τους κανόνες κεφαλαίου και ρευστότητας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές αρχές ότι οι Αμερικανοί δανειστές θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Πρόσθετες πιέσεις στην Ελβετία

Ελβετοί ομολογιούχοι αναζητούν τρόπους πίεσης για συμβιβασμό με την UBS μετά την απροσδόκητη απόφαση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι η διαγραφή ομολόγων αξίας 16,5 δισ. ελβετικών φράγκων της Credit Suisse δεν είχε επαρκή νομική βάση.

Η Finma και η UBS έχουν ασκήσει έφεση, με την υπόθεση να παραπέμπεται στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, ενώ η απόφαση δεν θα εκτελεστεί όσο εκκρεμεί η έφεση.

Πηγή: ot.gr

