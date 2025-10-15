newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Deutsche Bank και UBS «ψηφίζουν» Ευρώπη – Δεύτερες σκέψεις για τις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 15 Οκτωβρίου 2025 | 20:58

Deutsche Bank και UBS «ψηφίζουν» Ευρώπη – Δεύτερες σκέψεις για τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή που συνεχίζει να διαπραγματεύεται με χαμηλές αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορία της αναφέρουν οι οίκοι

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Η 15ετής υποαπόδοση των μετοχών στην Ευρώπη σε σχέση με τις αμερικανικές φαίνεται να έχει τελειώσει, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η οποία αναβάθμισε τη στάση της για την περιοχή από «ουδέτερη» σε «θετική», εξαιτίας των χαμηλών αποτιμήσεων, της μεγαλύτερης διαφοροποίησης και των ισχυρών δημοσιονομικών πακέτων σε μεγάλες χώρες.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζες, «αναμένουμε περαιτέρω ανοδική πορεία για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέχρι το τέλος του έτους», την ώρα που στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν ιστορικά υψηλά και οι συζητήσεις γύρω από τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται. Κατά την Deutsche Bank οι επενδυτές ενδέχεται να αναζητούν ευκαιρίες αλλού – και θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ο τόπος για να το κάνουν.

Η UBS προβλέπει ετήσιες αποδόσεις της τάξης του 10% για τον δείκτη Stoxx 600

«Μεταξύ των μεγαλύτερων μπλοκ εκτός ΗΠΑ, η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή που συνεχίζει να διαπραγματεύεται με χαμηλές αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορία της», ανέφερε το σημείωμα.

Η Deutsche Bank εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ΗΠΑ θα αποδώσουν καλά, καθώς η ανάπτυξη ξεπερνά τις προσδοκίες, αλλά εξετάζει και την πιθανότητα χειροτέρευσης του δείκτη χρέους στις ΗΠΑ. Οι κίνδυνοι συγκέντρωσης είναι επίσης μεγαλύτεροι στις ΗΠΑ, με τις μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 να κατέχουν το ένα τρίτο του βάρους του δείκτη, σε σχέση με το 14% του δείκτη Stoxx 600.

Υποβάθμιση τον Ιούλιο

Η αναβάθμιση της σύστασης της Deutsche Bank για την Ευρώπη ακολουθεί μια υποβάθμιση τον Ιούλιο. Η τράπεζα προβλέπει τώρα αύξηση έως και 16% στους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες το 2026, με τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και τα υλικά να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των κερδών σε επίπεδο δείκτη.

Συνολικά, ο δείκτης Stoxx 600 θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση κερδών έως και 12% το 2026, σύμφωνα με την τράπεζα. «Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες περιοχές, βρίσκουμε τις αποτιμήσεις στην Ευρώπη χαμηλές, ειδικά στον τομέα των μικρών και μεσαίων κεφαλαίων», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Ο δείκτης Stoxx 600 έχει σημειώσει αύξηση σχεδόν 11% από την αρχή του έτους.

Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, και η UBS έχει θετική στάση για την Ευρώπη. Ο Gerry Fowler, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών και παραγώγων ΗΠΑ και Ευρώπης στην εταιρεία, δήλωσε στο CNBC ότι η αδυναμία της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένη στις καθαρές εξαγωγές της – κάτι που δημιουργεί ευκαιρίες στις εγχώριες αγορές που είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε δασμούς και μεταβλητότητα συναλλάγματος.

Η UBS προβλέπει ετήσιες αποδόσεις της τάξης του 10% για τον δείκτη Stoxx 600, «που η Ευρώπη δεν έχει δει για αρκετό καιρό», όπως δήλωσε ο Fowler.

Ευκαιρίες στην Ευρώπη

Η Deutsche Bank δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την γερμανική αγορά, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2025 τον Σεπτέμβριο, ο οποίος, όπως σημειώνει, «θα επιταχύνει τη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία».

Η Γερμανία, παραδοσιακά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης, προγραμματίζει επίσης να δαπανήσει δισεκατομμύρια για την άμυνα το επόμενο έτος. Μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των δαπανών προορίζεται για παραγγελίες από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανάλυση.

«Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραγγελιών θα κατευθυνθεί προς τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η τοποθέτηση των παραγγελιών, ειδικά στην άμυνα, δημιουργεί ήδη θετική ζήτηση, ενώ η πραγματική δαπάνη πραγματοποιείται μόνο μετά την παράδοση», αναφέρει η Deutsche Bank.

Πολιτική αστάθεια στη Γαλλία

Παρά την ασταθή πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, η Deutsche Bank θεωρεί ότι η παγκόσμια οικονομία έχει μεγαλύτερη επίδραση στις γαλλικές μετοχές. «Παραμένουμε θετικοί στις αγορές μετοχών και βλέπουμε 14% ανοδικό περιθώριο για τον δείκτη CAC μέχρι το τέλος του 2026», αναφέρει η τράπεζα.

Οι δείκτες DAX και CAC 40 της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν αυξηθεί σχεδόν 22% και 7,5% αντίστοιχα από την αρχή του έτους.

Πηγή: ot.gr

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
