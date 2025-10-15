Deutsche Bank και UBS «ψηφίζουν» Ευρώπη – Δεύτερες σκέψεις για τις ΗΠΑ

Η 15ετής υποαπόδοση των μετοχών στην Ευρώπη σε σχέση με τις αμερικανικές φαίνεται να έχει τελειώσει, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η οποία αναβάθμισε τη στάση της για την περιοχή από «ουδέτερη» σε «θετική», εξαιτίας των χαμηλών αποτιμήσεων, της μεγαλύτερης διαφοροποίησης και των ισχυρών δημοσιονομικών πακέτων σε μεγάλες χώρες.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζες, «αναμένουμε περαιτέρω ανοδική πορεία για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέχρι το τέλος του έτους», την ώρα που στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν ιστορικά υψηλά και οι συζητήσεις γύρω από τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται. Κατά την Deutsche Bank οι επενδυτές ενδέχεται να αναζητούν ευκαιρίες αλλού – και θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ο τόπος για να το κάνουν.

Η UBS προβλέπει ετήσιες αποδόσεις της τάξης του 10% για τον δείκτη Stoxx 600

«Μεταξύ των μεγαλύτερων μπλοκ εκτός ΗΠΑ, η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή που συνεχίζει να διαπραγματεύεται με χαμηλές αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορία της», ανέφερε το σημείωμα.

Η Deutsche Bank εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ΗΠΑ θα αποδώσουν καλά, καθώς η ανάπτυξη ξεπερνά τις προσδοκίες, αλλά εξετάζει και την πιθανότητα χειροτέρευσης του δείκτη χρέους στις ΗΠΑ. Οι κίνδυνοι συγκέντρωσης είναι επίσης μεγαλύτεροι στις ΗΠΑ, με τις μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 να κατέχουν το ένα τρίτο του βάρους του δείκτη, σε σχέση με το 14% του δείκτη Stoxx 600.

Υποβάθμιση τον Ιούλιο

Η αναβάθμιση της σύστασης της Deutsche Bank για την Ευρώπη ακολουθεί μια υποβάθμιση τον Ιούλιο. Η τράπεζα προβλέπει τώρα αύξηση έως και 16% στους κύριους ευρωπαϊκούς δείκτες το 2026, με τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και τα υλικά να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των κερδών σε επίπεδο δείκτη.

Συνολικά, ο δείκτης Stoxx 600 θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση κερδών έως και 12% το 2026, σύμφωνα με την τράπεζα. «Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες περιοχές, βρίσκουμε τις αποτιμήσεις στην Ευρώπη χαμηλές, ειδικά στον τομέα των μικρών και μεσαίων κεφαλαίων», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Ο δείκτης Stoxx 600 έχει σημειώσει αύξηση σχεδόν 11% από την αρχή του έτους.

Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, και η UBS έχει θετική στάση για την Ευρώπη. Ο Gerry Fowler, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών και παραγώγων ΗΠΑ και Ευρώπης στην εταιρεία, δήλωσε στο CNBC ότι η αδυναμία της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένη στις καθαρές εξαγωγές της – κάτι που δημιουργεί ευκαιρίες στις εγχώριες αγορές που είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε δασμούς και μεταβλητότητα συναλλάγματος.

Η UBS προβλέπει ετήσιες αποδόσεις της τάξης του 10% για τον δείκτη Stoxx 600, «που η Ευρώπη δεν έχει δει για αρκετό καιρό», όπως δήλωσε ο Fowler.

Ευκαιρίες στην Ευρώπη

Η Deutsche Bank δείχνει να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την γερμανική αγορά, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2025 τον Σεπτέμβριο, ο οποίος, όπως σημειώνει, «θα επιταχύνει τη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία».

Η Γερμανία, παραδοσιακά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης, προγραμματίζει επίσης να δαπανήσει δισεκατομμύρια για την άμυνα το επόμενο έτος. Μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των δαπανών προορίζεται για παραγγελίες από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανάλυση.

«Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραγγελιών θα κατευθυνθεί προς τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η τοποθέτηση των παραγγελιών, ειδικά στην άμυνα, δημιουργεί ήδη θετική ζήτηση, ενώ η πραγματική δαπάνη πραγματοποιείται μόνο μετά την παράδοση», αναφέρει η Deutsche Bank.

Πολιτική αστάθεια στη Γαλλία

Παρά την ασταθή πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, η Deutsche Bank θεωρεί ότι η παγκόσμια οικονομία έχει μεγαλύτερη επίδραση στις γαλλικές μετοχές. «Παραμένουμε θετικοί στις αγορές μετοχών και βλέπουμε 14% ανοδικό περιθώριο για τον δείκτη CAC μέχρι το τέλος του 2026», αναφέρει η τράπεζα.

Οι δείκτες DAX και CAC 40 της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν αυξηθεί σχεδόν 22% και 7,5% αντίστοιχα από την αρχή του έτους.

Πηγή: ot.gr