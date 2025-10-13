Θετικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Παρασκευής, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «όλα θα πάνε καλά».

Οι δείκτες ανακάμπτουν δυναμικά, καλύπτοντας μέρος του χαμένου εδάφους.

Στο κόκκινο βύθισε τις αγορές ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ αλλά σήμερα επανήλθε αλλάζοντας το σκηνικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προφανώς αντιλήφθηκε ότι έχει πυροδοτήσει νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές και σε ρόλο πυροσβέστη θέλησε να σβήσει τη φωτιά που ο ίδιος άναψε εν μέσω φόβου για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα.

Μια κρύο, μια ζέστη

Οι προηγούμενες αναρτήσεις του Τραμπ είχαν οδηγήσει τις αγορές σε πτώση, με αποτέλεσμα να «εξανεμιστούν» 2 τρισ. δολάρια από την αγοραία αξία των μετοχών.

Σήμερα επανήλθε και με τις νέες του δηλώσεις καθησύχασε τις αγορές. «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο πρόεδρος Σι, τον οποίο σέβομαι βαθύτατα, είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε και εγώ», έγραψε ο Τραμπ. «Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν».

Τις δηλώσεις του ενίσχυσε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας στο Fox News ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί «αν το Πεκίνο επιδείξει λογική στάση», αν και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ περισσότερα χαρτιά» στη διάθεσή τους αν δεν υπάρξει συνεννόηση.

Να σημειωθεί πως πολλές τεχνολογικές εταιρείες εξαρτώνται από τα σπάνια μέταλλα της Κίνας για την παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρικών οχημάτων, μεταξύ άλλων αγαθών.

Να σημειωθεί πως οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, παράλληλα με τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις οικονομικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από τους δασμούς, έχουν συμβάλει στην άνοδο του χρυσού.