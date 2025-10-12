Το πρωί της Παρασκευής, ο δείκτης S&P 500 ήταν λιγότερο από μερικές μονάδες από ένα άλλο ιστορικό υψηλό. Στη συνέχεια, μετά από μια μόνο ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , κεφαλαιοποίηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εξανεμίστηκε.

Η αποκάλυψη δείχνει την επιρροή που εξακολουθεί να έχει η μονοδιάστατη εμπορική πολιτική του προέδρου στην τύχη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Τραμπ στις 10:57 π.μ. ET έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική» με τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των σπάνιων γαιών. Κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» λόγω του «μονοπωλίου» της σε αυτούς τους κρίσιμους πόρους.

Το βασικό μέρος στο οποίο αντέδρασε η χρηματιστηριακή αγορά στην ανάρτηση Τραμπ των 500 λέξεων ήταν το εξής: «Μία από τις πολιτικές που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Αυτό ήταν αρκετό.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η Bespoke Investment Group υπολογίζει ότι περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σβήστηκαν από αυτή τη μία ανάρτηση. Ο S&P 500 έχασε 2,7% καθώς χτύπησε το καμπανάκι κλεισίματος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ήταν η χειρότερη επίδοσή του από τις αρχές Απριλίου, όταν η χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν στη δίνη μιας καταρρακτώδους ρευστοποίησης από την λεγόμενη έναρξη της ημέρας απελευθέρωσης από τον Τραμπ.

Ο Δείκτης Nasdaq, έδρα των τεχνολογικών εταιρειών που βασίζονται στο εμπόριο με την Κίνα, υποχώρησε κατά 3,56%, σημειώνοντας επίσης τη χειρότερη επίδοση από τον Απρίλιο. Ο Nasdaq έφτασε σε ιστορικό υψηλό πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε 879 μονάδες ή 1,9%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάιο. Ο δείκτης αναφοράς μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε κατά 3%.

Γιατί μια τόσο βίαιη πτώση;

Ενώ οι εμπορικές συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με την Κίνα προχωρούν με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό,τι με άλλες χώρες, η γενική συναίνεση στο χρηματιστήριο ήταν ότι τελικά θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και ότι οι συνολικές σχέσεις βελτιώνονται. Ο Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επρόκειτο να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στα τέλη αυτού του μήνα.

Η αγορά είχε επίσης εξοικειωθεί με τον δασμολογικό συντελεστή περίπου 40% που είχε ήδη εφαρμοστεί στην Κίνα, με το σκεπτικό ότι η οικονομία των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως για να το αντέξει, και με τις εξαιρέσεις για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα – όπως τα iPhones της Apple— ήταν αρκετά ευρεία ώστε να μετριάσουν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την τελευταία του απειλή, οι επενδυτές φοβούνται ότι το βάρος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξει η αμερικανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγόμενα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτοκινήτων, ηλιακών συλλεκτών και των συναφών.

Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που επιβαρύνει την αγορά είναι τα αντίποινα από την Κίνα σε αμερικανικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο.

Τι πυροδότησε την απειλή του Τραμπ;

Η Κίνα ενίσχυσε περαιτέρω τον έλεγχό της στην αγορά σπάνιων γαιών, της οποίας ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Το Πεκίνο δήλωσε ότι οι εξωτερικοί φορείς πρέπει να λάβουν άδειες για να εξάγουν σχεδόν οτιδήποτε χρησιμοποιεί τις σπάνιες γαίες του και ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα μέταλλα για στρατιωτικές εφαρμογές θα απορριφθούν. Η χρήση των εταιρειών θα επανεξετάζεται κατά περίπτωση από την Κίνα.

Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες για την κατασκευή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών για προηγμένους πυραύλους. Ο Τραμπ προσπαθεί να ενισχύσει τις προμήθειες του μετάλλου στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας, ακόμη και επενδύοντας, σε εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά που εξορύσσουν το μέταλλο.

Τι οδήγησε στην μαζική πώληση της Παρασκευής;

Κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia και AMD ηγήθηκαν της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς την Παρασκευή. Η Nvidia, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να κερδίσει υποστήριξη από τις δύο χώρες για να πουλήσει ένα λιγότερο προηγμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, έχασε 5%. Η AMD, η οποία είχε ηγηθεί του τελευταίου σκέλους της ανόδου, υποχώρησε σχεδόν 8%. Η Apple έχασε 3%, ενώ η Tesla έχασε 5%.

Δεν ήταν όμως μόνο οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο στην Κίνα που υποχώρησαν. Ήταν ένα ευρύ sell-off στην αγορά, με 424 από τα μέλη του S&P 500 να κλείνουν στο κόκκινο. Οι επαγγελματίες επενδυτές αναγκάστηκαν να μειώσουν τον κίνδυνο σε όλα λόγω μιας ξαφνικής πτώσης αυτού του μεγέθους. Με τις τεχνολογικές τους θέσεις να δέχονται πλήγμα, άλλες συμμετοχές χρειάστηκε να πωληθούν για να αντληθούν μετρητά. Επιπλέον, υπάρχει η απειλή που θέτουν οι πιθανοί νέοι δασμοί στην οικονομία των ΗΠΑ. Για παράδειγμα οι μετοχές τραπεζών, όπως Bank of America και Wells Fargo έχασαν περισσότερο από 2%.

Μερικές μετοχές κατάφεραν να παραμείνουν πράσινες την ημέρα. Η Walmart και οι μετοχές καπνού/νικοτίνης ήταν ελαφρώς υψηλότερα λόγω των αμυντικών τους ιδιοτήτων.

Πόσο θα διαρκέσει το ξεπούλημα;

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNBC η Δευτέρα θα μπορούσε να είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα για τις αγορές, επειδή μετά την πρώτη ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε και δεύτερη -μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης- λέγοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα «επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνει αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές «σε οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Nvidia. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του επόμενου μήνα, περίπου την περίοδο της συνόδου κορυφής, όταν ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί με τον Σι. Η ανάρτηση του Τραμπ την Παρασκευή το πρωί υπαινίχθηκε ότι αυτές οι συνομιλίες μπορεί να μην πραγματοποιηθούν τώρα.

Ωστόσο, ορισμένοι traders και επενδυτές πιστεύουν ότι ίσως είναι συνετό να περιμένουμε και να δούμε αν ο Τραμπ θα υλοποιήσει πλήρως αυτήν την απειλή. Οι περισσότεροι από τους αυστηρούς δασμούς με τους οποίους απείλησε στις αρχές Απριλίου – οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές – στη συνέχεια μειώθηκαν σημαντικά μέσω διαπραγματεύσεων και εξαιρέσεων, θέτοντας τις βάσεις για ένα τεράστιο ράλι επιστροφής σε νέα υψηλά για την αγορά. Τότε απέδωσε το να καλέσουν τον Τραμπ για την μπλόφα του και να αγοράσουν την πτώση – και πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι θα το κάνει ξανά.

«Τα καλά νέα είναι ότι αυτή μπορεί να είναι απλώς μια ακόμη διαπραγματευτική τακτική που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Freedom Capital Markets, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πίεσης πώλησης στο NYSE. «Το σπασμωδικό ξεπούλημα θα πρέπει να είναι μια ακόμη ευκαιρία αγοράς».

Αξίζει να δούμε και το sell-off της Παρασκευής. Η πτώση έφερε τον S&P 500 πίσω στο χαμηλότερο επίπεδό του σε ένα μήνα. Ο δείκτης αναφοράς εξακολουθεί να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 11% για το έτος.

Η περίοδος ηρεμίας

Η κίνηση αυτή διέκοψε μια ασυνήθιστα ήρεμη περίοδο για την χρηματιστηριακή αγορά, αναγκάζοντας τους εφησυχασμένους επενδυτές να αναζητήσουν κάλυψη για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και επιδεινώνοντας την κατάσταση. Η Πέμπτη ήταν η 33η συνεχόμενη ημέρα χωρίς κίνηση του S&P 500 κατά 1% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το μεγαλύτερο σερί ηρεμίας από τον Ιανουάριο του 2020. Η αγορά δεν έχει σημειώσει σημαντική πτώση από τη διόρθωση των δασμών τον Απρίλιο.

Ένας κίνδυνος είναι ότι αυτή η μαζική πώληση θα επηρεάσει και άλλα πράγματα στη Wall Street. Υπάρχει μια μικρή, αλλά συνεχώς αυξανόμενη, «μόλυνση» που σχετίζεται με την πτώχευση της ιδιωτικής εταιρείας προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands. Αυτό αναστατώνει τράπεζες με έκθεση όπως η Jefferies Financial Group.

Αυτός είναι ένας τομέας που χρήζει παρακολούθησης, μαζί με την πιθανότητα τα μεγάλα hedge funds που αγοράζουν με περιθώριο να πιάστηκαν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την Παρασκευή και τώρα να πρέπει να προβούν σε επιθετική απομόχλευση, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιέσεις πώλησης την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων, ειδικά τα μικρότερα κρυπτονομίσματα εκτός του bitcoin, δέχτηκαν ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα την Παρασκευή. Το meme coin TRUMP έχει υποχωρήσει κατά 20% τις τελευταίες 24 ώρες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην χρηματιστηριακή αγορά ανοίγουν για διαπραγμάτευση την Κυριακή το βράδυ στις 6 μ.μ. ET. Η αγορά ομολόγων είναι κλειστή τη Δευτέρα για την Ημέρα του Κολόμβου.