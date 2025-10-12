newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 15:02
Απεγκλωβίστηκαν 101 επιβάτες από συρμό του Οδοντωτού
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τραμπ: Η ανάρτηση που κόστισε στη Wall 2 τρισ.
Διεθνής Οικονομία 12 Οκτωβρίου 2025 | 15:30

Τραμπ: Η ανάρτηση που κόστισε στη Wall 2 τρισ.

Πώς 500 λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν το κλίμα και να πυροδοτήσουν το sell off στη Wall

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Spotlight

Το πρωί της Παρασκευής, ο δείκτης S&P 500 ήταν λιγότερο από μερικές μονάδες από ένα άλλο ιστορικό υψηλό. Στη συνέχεια, μετά από μια μόνο ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , κεφαλαιοποίηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εξανεμίστηκε.

Η αποκάλυψη δείχνει την επιρροή που εξακολουθεί να έχει η μονοδιάστατη εμπορική πολιτική του προέδρου στην τύχη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Τραμπ στις 10:57 π.μ. ET έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική» με τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των σπάνιων γαιών. Κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» λόγω του «μονοπωλίου» της σε αυτούς τους κρίσιμους πόρους.

Το βασικό μέρος στο οποίο αντέδρασε η χρηματιστηριακή αγορά στην ανάρτηση Τραμπ των 500 λέξεων ήταν το εξής: «Μία από τις πολιτικές που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Αυτό ήταν αρκετό.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η Bespoke Investment Group υπολογίζει ότι περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σβήστηκαν από αυτή τη μία ανάρτηση. Ο S&P 500 έχασε 2,7% καθώς χτύπησε το καμπανάκι κλεισίματος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ήταν η χειρότερη επίδοσή του από τις αρχές Απριλίου, όταν η χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν στη δίνη μιας καταρρακτώδους ρευστοποίησης από την λεγόμενη έναρξη της ημέρας απελευθέρωσης από τον Τραμπ.

Ο Δείκτης Nasdaq, έδρα των τεχνολογικών εταιρειών που βασίζονται στο εμπόριο με την Κίνα, υποχώρησε κατά 3,56%, σημειώνοντας επίσης τη χειρότερη επίδοση από τον Απρίλιο. Ο Nasdaq έφτασε σε ιστορικό υψηλό πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε 879 μονάδες ή 1,9%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάιο. Ο δείκτης αναφοράς μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε κατά 3%.

Γιατί μια τόσο βίαιη πτώση;

Ενώ οι εμπορικές συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με την Κίνα προχωρούν με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό,τι με άλλες χώρες, η γενική συναίνεση στο χρηματιστήριο ήταν ότι τελικά θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και ότι οι συνολικές σχέσεις βελτιώνονται. Ο Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επρόκειτο να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στα τέλη αυτού του μήνα.

Η αγορά είχε επίσης εξοικειωθεί με τον δασμολογικό συντελεστή περίπου 40% που είχε ήδη εφαρμοστεί στην Κίνα, με το σκεπτικό ότι η οικονομία των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως για να το αντέξει, και με τις εξαιρέσεις για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα – όπως τα iPhones της Apple— ήταν αρκετά ευρεία ώστε να μετριάσουν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την τελευταία του απειλή, οι επενδυτές φοβούνται ότι το βάρος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξει η αμερικανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγόμενα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτοκινήτων, ηλιακών συλλεκτών και των συναφών.

Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που επιβαρύνει την αγορά είναι τα αντίποινα από την Κίνα σε αμερικανικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο.

Τι πυροδότησε την απειλή του Τραμπ;

Η Κίνα ενίσχυσε περαιτέρω τον έλεγχό της στην αγορά σπάνιων γαιών, της οποίας ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Το Πεκίνο δήλωσε ότι οι εξωτερικοί φορείς πρέπει να λάβουν άδειες για να εξάγουν σχεδόν οτιδήποτε χρησιμοποιεί τις σπάνιες γαίες του και ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα μέταλλα για στρατιωτικές εφαρμογές θα απορριφθούν. Η χρήση των εταιρειών θα επανεξετάζεται κατά περίπτωση από την Κίνα.

Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες για την κατασκευή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών για προηγμένους πυραύλους. Ο Τραμπ προσπαθεί να ενισχύσει τις προμήθειες του μετάλλου στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας, ακόμη και επενδύοντας, σε εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά που εξορύσσουν το μέταλλο.

Τι οδήγησε στην μαζική πώληση της Παρασκευής;

Κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia και AMD ηγήθηκαν της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς την Παρασκευή. Η Nvidia, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να κερδίσει υποστήριξη από τις δύο χώρες για να πουλήσει ένα λιγότερο προηγμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, έχασε 5%. Η AMD, η οποία είχε ηγηθεί του τελευταίου σκέλους της ανόδου, υποχώρησε σχεδόν 8%. Η Apple έχασε 3%, ενώ η Tesla έχασε 5%.

Δεν ήταν όμως μόνο οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο στην Κίνα που υποχώρησαν. Ήταν ένα ευρύ sell-off στην αγορά, με 424 από τα μέλη του S&P 500 να κλείνουν στο κόκκινο. Οι επαγγελματίες επενδυτές αναγκάστηκαν να μειώσουν τον κίνδυνο σε όλα λόγω μιας ξαφνικής πτώσης αυτού του μεγέθους. Με τις τεχνολογικές τους θέσεις να δέχονται πλήγμα, άλλες συμμετοχές χρειάστηκε να πωληθούν για να αντληθούν μετρητά. Επιπλέον, υπάρχει η απειλή που θέτουν οι πιθανοί νέοι δασμοί στην οικονομία των ΗΠΑ. Για παράδειγμα οι μετοχές τραπεζών, όπως Bank of America και Wells Fargo έχασαν περισσότερο από 2%.

Μερικές μετοχές κατάφεραν να παραμείνουν πράσινες την ημέρα. Η Walmart και οι μετοχές καπνού/νικοτίνης ήταν ελαφρώς υψηλότερα λόγω των αμυντικών τους ιδιοτήτων.

Πόσο θα διαρκέσει το ξεπούλημα;

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNBC η Δευτέρα θα μπορούσε να είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα για τις αγορές, επειδή μετά την πρώτη ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε  και δεύτερη -μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης- λέγοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα «επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνει αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές «σε οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Nvidia. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του επόμενου μήνα, περίπου την περίοδο της συνόδου κορυφής, όταν ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί με τον Σι. Η ανάρτηση του Τραμπ την Παρασκευή το πρωί υπαινίχθηκε ότι αυτές οι συνομιλίες μπορεί να μην πραγματοποιηθούν τώρα.

Ωστόσο, ορισμένοι traders και επενδυτές πιστεύουν ότι ίσως είναι συνετό να περιμένουμε και να δούμε αν ο Τραμπ θα υλοποιήσει πλήρως αυτήν την απειλή. Οι περισσότεροι από τους αυστηρούς δασμούς με τους οποίους απείλησε στις αρχές Απριλίου – οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές – στη συνέχεια μειώθηκαν σημαντικά μέσω διαπραγματεύσεων και εξαιρέσεων, θέτοντας τις βάσεις για ένα τεράστιο ράλι επιστροφής σε νέα υψηλά για την αγορά. Τότε απέδωσε το να καλέσουν τον Τραμπ για την μπλόφα του και να αγοράσουν την πτώση – και πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι θα το κάνει ξανά.

«Τα καλά νέα είναι ότι αυτή μπορεί να είναι απλώς μια ακόμη διαπραγματευτική τακτική που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Freedom Capital Markets, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πίεσης πώλησης στο NYSE. «Το σπασμωδικό ξεπούλημα θα πρέπει να είναι μια ακόμη ευκαιρία αγοράς».

Αξίζει να δούμε και το sell-off της Παρασκευής. Η πτώση έφερε τον S&P 500 πίσω στο χαμηλότερο επίπεδό του σε ένα μήνα. Ο δείκτης αναφοράς εξακολουθεί να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 11% για το έτος.

Η περίοδος ηρεμίας

Η κίνηση αυτή διέκοψε μια ασυνήθιστα ήρεμη περίοδο για την χρηματιστηριακή αγορά, αναγκάζοντας τους εφησυχασμένους επενδυτές να αναζητήσουν κάλυψη για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και επιδεινώνοντας την κατάσταση. Η Πέμπτη ήταν η 33η συνεχόμενη ημέρα χωρίς κίνηση του S&P 500 κατά 1% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το μεγαλύτερο σερί ηρεμίας από τον Ιανουάριο του 2020. Η αγορά δεν έχει σημειώσει σημαντική πτώση από τη διόρθωση των δασμών τον Απρίλιο.

Ένας κίνδυνος είναι ότι αυτή η μαζική πώληση θα επηρεάσει και άλλα πράγματα στη Wall Street. Υπάρχει μια μικρή, αλλά συνεχώς αυξανόμενη, «μόλυνση» που σχετίζεται με την πτώχευση της ιδιωτικής εταιρείας προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands. Αυτό αναστατώνει τράπεζες με έκθεση όπως η Jefferies Financial Group.

Αυτός είναι ένας τομέας που χρήζει παρακολούθησης, μαζί με την πιθανότητα τα μεγάλα hedge funds που αγοράζουν με περιθώριο να πιάστηκαν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την Παρασκευή και τώρα να πρέπει να προβούν σε επιθετική απομόχλευση, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιέσεις πώλησης την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων, ειδικά τα μικρότερα κρυπτονομίσματα εκτός του bitcoin, δέχτηκαν ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα την Παρασκευή. Το meme coin TRUMP έχει υποχωρήσει κατά 20% τις τελευταίες 24 ώρες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην χρηματιστηριακή αγορά ανοίγουν για διαπραγμάτευση την Κυριακή το βράδυ στις 6 μ.μ. ET. Η αγορά ομολόγων είναι κλειστή τη Δευτέρα για την Ημέρα του Κολόμβου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαν Μαρίνο – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου
Το χρονικό 12.10.25

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου - Για την τραγωδία στη Σαντορίνη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 12.10.25

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ για τη 5η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες
Ελλάδα 12.10.25

Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης - Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες

Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός σπεύδει η ΕΜΑΚ - Το δεύτερο βαγόνι που στάλθηκε για την παραλαβή των εγκλωβισμένων επιβατών παρουσίασε επίσης βλάβη

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο