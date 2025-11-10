Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;
H αναστολή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει στερήσει από τους επενδυτές σειρά οικονομικών στοιχείων τροφοδοτώντας την αβεβαιότητα
Στοιχεία που θα σκιαγραφούν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας θα αναζητήσουν οι επενδυτές την εβδομάδα που έρχεται καθώς συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης και τα στοιχεία από ιδιωτικούς οργανισμούς έδειξαν ανησυχητικά σημάδια για την αγορά εργασίας.
Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη πλησιάζει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών δημιουργώντας ανησυχία για την ευρωστία της οικονομίας. Επιπλέον ο κλάδος της τεχνολογίας που μέχρι πρόσφατα οδηγούσε τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά σημείωσε απώλειες.
Η υποχώρηση του τεχνολογικού τομέα
Ο S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή με εβδομαδιαία πτώση μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες κερδών. Ο δείκτης τεχνολογίας υποχώρησε κατά 0,21%, κλείνοντας στις 23.004,54 μονάδες. Ο τεχνολογικός τομέας S&P 500 ο οποίος ηγήθηκε της ανοδικής αγοράς που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, έχει πληγεί περισσότερο σε αυτήν την τελευταία βουτιά, με πτώση περίπου 6% από την περασμένη εβδομάδα
Αυτή την εβδομάδα, οι ανησυχίες για τις ακριβές αποτιμήσεις των μετοχών, κυρίως για τους τίτλους με τις υπεραποδόσεις λόγω του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, επιδεινώθηκαν από τα στοιχεία για την απασχόληση, όπως η έκθεση που έδειξε ότι αυξήθηκαν οι απολύσεις στις ΗΠΑ.
«Δεν λαμβάνουμε πολλά οικονομικά δεδομένα» εξηγεί στο Reuters ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Με τις τρέχουσες αποτιμήσεις και το είδος των κερδών που έχουμε δει… οι επενδυτές μόλις αρχίζουν να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό, αλλά έρχεται σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας».
Το καμπανάκι από τους ισχυρούς της Wall Street
Οι απώλειες μπήκαν στο μικροσκόπιο των επενδυτών που προσπαθούσαν να αξιολογήσουν αν πρόκειται για ένα κλασικό profit taken και μια υγιή επαναφορά μετά από μια παρατεταμένη άνοδο ή το ξεκίνημα μια σοβαρής βουτιάς, καθώς στους κόλπους της Wall Street εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το σκάσιμο της φούσκας.
Νερό στο μύλο των ανησυχιών έριξαν και οι προειδοποιήσεις ισχυρών ονομάτων της αγοράς που κάλεσαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για βουτιά τους επόμενους 12 με 24 μήνες.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, και ο επικεφαλής της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, βλέπουν την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο τόνισαν ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς.
Davos for geeks
Για όλους τους παραπάνω λόγους τα φώτα θα πέσουν στην πόλη της Λισαβόνας, που φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο Web Summit, που πέρυσι προσέλκυσε περισσότερους από 70.000 συμμετέχοντες.
Η εκδήλωση, γνωστή και ως «Νταβός για τους geeks», θα παρουσιάσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή για τον κλάδο
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία όπου η τροφοδοτούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη άνοδος της αγοράς αντιμετωπίζει αυξημένο έλεγχο από επενδυτές, ισχυρές φωνές της αγοράς, πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές. Οι ανησυχίες για μια φούσκα στον τομέα τρόμαξαν τις παγκόσμιες αγορές σε μια εβδομάδα που θύμισε το τρενάκι του λούνα παρκ, αφότου ο διάσημος short seller Michael Burry έβαλε ένα τεράστιο στοίχημα 1,1 δισ. δολαρίων εναντίον των αγαπημένων της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Palantir.
Η αγορά εργασίας
Τα οικονομικά στοιχεία της επόμενης εβδομάδας
Αν η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργούσε κανονικά αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές θα είχαν στα χέρια τους τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις. Ωστόσο λόγω του shutdown αγορές και οικονομολόγοι θα παραμείνουν στο σκοτάδι.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν αντ’ αυτού πληροφορίες για την οικονομία από παραδοσιακά πιο δευτερεύουσες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη αισιοδοξίας για τις μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δημοσιευτεί την Τρίτη από την Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων.
Το θολό τοπίο για τη Fed
Η έλλειψη κυβερνητικών στοιχείων θολώνει τις προοπτικές για την Fed, η οποία πρέπει να αποφασίσει εάν θα μειώσει ξανά τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της τον Δεκέμβριο. Μετά την μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας κατά 0,25%για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, υπογράμμισε ότι η μείωση των επιτοκίων δεν είναι ένα δεδομένο συμπέρασμα. «Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.
«Η Fed χρειάζεται βοήθεια για να καταλάβει τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Λαμβάνουν φαινομενικά αντικρουόμενα μηνύματα και αυτό που αποφασίζουν να κάνουν τον Δεκέμβριο έχει προφανώς επιπτώσεις στην χρηματιστηριακή αγορά» αναφέρει ο Chuck Carlson, διευθύνων σύμβουλος της Horizon Investment Services.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed αργά την Παρασκευή τιμολογούσαν μια πιθανότητα περίπου 65% για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.
Οι επενδυτές παρακολουθούσαν εξελίξεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν το τέλος του shutdown, το οποίο αυτή την εβδομάδα έγινε το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠA.
Τα οικονομικά αποτελέσματα
H περίοδος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων οδεύει στους τίτλους τέλους. 446 εταιρείες έχουν ανακοινώσει κέρδη με το 82,5% να ξεπερνάει τις προσδοκίες των αναλυτών, το υψηλότερο ποσοστό υπερκέρδους από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την LSEG IBES.
Ωστόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της NVIDIA, της εταιρείας που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας στις 19 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς θα είναι το μεγάλο γεγονός.
«Θα περίμενα απλώς λίγο περισσότερη αστάθεια γύρω από τους ηγέτες της τεχνολογίας και την τεχνολογία στο σύνολό της ενόψει της έκθεσης της Nvidia» καταλήγει ο Saglimbene.
Πηγή: ΟΤ
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις με πυροβόλα και εκρηκτικά μέσα σε φυλακή
- Μαλί: Δημόσια εκτέλεση νεαρής τικτόκερ από τους τζιχαντιστές
- Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
- Μπακς – Ρόκετς 115-122: Σούπερ ο Σενγκούν, 37 πόντους ο Γιάννης, αλλά και μοιραίος στο τέλος (vid)
- Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Πώς σώζεται η περιουσία από το… δάσος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις