09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;
Διεθνής Οικονομία 10 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

H αναστολή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει στερήσει από τους επενδυτές σειρά οικονομικών στοιχείων τροφοδοτώντας την αβεβαιότητα

Τζούλη Καλημέρη
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Στοιχεία που θα σκιαγραφούν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας θα αναζητήσουν οι επενδυτές την εβδομάδα που έρχεται καθώς συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης και τα στοιχεία από ιδιωτικούς οργανισμούς έδειξαν ανησυχητικά σημάδια για την αγορά εργασίας.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη πλησιάζει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών δημιουργώντας ανησυχία για την ευρωστία της οικονομίας.  Επιπλέον ο κλάδος της τεχνολογίας που μέχρι πρόσφατα οδηγούσε τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά σημείωσε απώλειες.

Η υποχώρηση του τεχνολογικού τομέα

Ο S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή με εβδομαδιαία πτώση μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες κερδών. Ο δείκτης τεχνολογίας υποχώρησε κατά 0,21%, κλείνοντας στις 23.004,54 μονάδες. Ο τεχνολογικός τομέας S&P 500 ο οποίος ηγήθηκε της ανοδικής αγοράς που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, έχει πληγεί περισσότερο σε αυτήν την τελευταία βουτιά, με πτώση περίπου 6% από την περασμένη εβδομάδα

Αυτή την εβδομάδα, οι ανησυχίες για τις ακριβές αποτιμήσεις των μετοχών, κυρίως για τους τίτλους με τις υπεραποδόσεις λόγω του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, επιδεινώθηκαν από τα στοιχεία για την απασχόληση, όπως η έκθεση που έδειξε ότι αυξήθηκαν οι απολύσεις στις ΗΠΑ.

«Δεν λαμβάνουμε πολλά οικονομικά δεδομένα» εξηγεί στο Reuters ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Με τις τρέχουσες αποτιμήσεις και το είδος των κερδών που έχουμε δει… οι επενδυτές μόλις αρχίζουν να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό, αλλά έρχεται σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας».

Το καμπανάκι από τους ισχυρούς της Wall Street

Οι απώλειες μπήκαν στο μικροσκόπιο των επενδυτών που προσπαθούσαν να αξιολογήσουν αν πρόκειται για ένα κλασικό profit taken και μια υγιή επαναφορά μετά από μια παρατεταμένη άνοδο ή το ξεκίνημα μια σοβαρής βουτιάς, καθώς στους κόλπους της Wall Street εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το σκάσιμο της φούσκας.

Νερό στο μύλο των ανησυχιών έριξαν και οι προειδοποιήσεις ισχυρών ονομάτων της αγοράς που κάλεσαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για βουτιά τους επόμενους 12 με 24 μήνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, και ο επικεφαλής της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, βλέπουν την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο τόνισαν ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς.

Οι φόβοι ότι οι μετοχές βρίσκονται σε μια «φούσκα τεχνητής νοημοσύνης» έχουν κρατήσει τη Wall Street σε αδράνεια, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 να σημειώνει άνοδο 14% σε ετήσια βάση και 35% από το χαμηλότερο επίπεδο του έτους τον Απρίλιο.

Davos for geeks

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα φώτα θα πέσουν στην πόλη της Λισαβόνας, που φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο Web Summit, που πέρυσι προσέλκυσε περισσότερους από 70.000 συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση, γνωστή και ως «Νταβός για τους geeks», θα παρουσιάσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή για τον κλάδο

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία όπου η τροφοδοτούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη άνοδος της αγοράς αντιμετωπίζει αυξημένο έλεγχο από επενδυτές, ισχυρές φωνές της αγοράς, πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές. Οι ανησυχίες για μια φούσκα στον τομέα τρόμαξαν τις παγκόσμιες αγορές σε μια εβδομάδα που θύμισε το τρενάκι του λούνα παρκ, αφότου ο διάσημος short seller Michael Burry έβαλε ένα τεράστιο στοίχημα 1,1 δισ. δολαρίων εναντίον των αγαπημένων της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Palantir.

Η αγορά εργασίας

Μια σειρά από στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη έδωσαν ανησυχητικά σημάδια επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.
Στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης εργατικού δυναμικού Revelio Labs έδειξαν ότι χάθηκαν 9.100 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ενώ οι προγραμματισμένες απολύσεις των εργοδοτών των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε πάνω από 153.000 τον περασμένο μήνα, ανέφερε η παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas.
Η Fed του Σικάγο εκτίμησε ότι το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ πιθανότατα αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τα οικονομικά στοιχεία της επόμενης εβδομάδας

Αν η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργούσε κανονικά αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές θα είχαν στα χέρια τους τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις. Ωστόσο λόγω του shutdown αγορές και οικονομολόγοι θα παραμείνουν στο σκοτάδι.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν αντ’ αυτού πληροφορίες για την οικονομία από παραδοσιακά πιο δευτερεύουσες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη αισιοδοξίας για τις μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δημοσιευτεί την Τρίτη από την Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων.

Το θολό τοπίο για τη Fed

Η έλλειψη κυβερνητικών στοιχείων θολώνει τις προοπτικές για την Fed, η οποία πρέπει να αποφασίσει εάν θα μειώσει ξανά τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της τον Δεκέμβριο. Μετά την μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας κατά 0,25%για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, υπογράμμισε ότι η μείωση των επιτοκίων δεν είναι ένα δεδομένο συμπέρασμα. «Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Fed χρειάζεται βοήθεια για να καταλάβει τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Λαμβάνουν φαινομενικά αντικρουόμενα μηνύματα και αυτό που αποφασίζουν να κάνουν τον Δεκέμβριο έχει προφανώς επιπτώσεις στην χρηματιστηριακή αγορά» αναφέρει ο Chuck Carlson, διευθύνων σύμβουλος της Horizon Investment Services.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed αργά την Παρασκευή τιμολογούσαν μια πιθανότητα περίπου 65% για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν εξελίξεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν το τέλος του shutdown, το οποίο αυτή την εβδομάδα έγινε το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠA.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

H περίοδος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων οδεύει στους τίτλους τέλους. 446 εταιρείες έχουν ανακοινώσει κέρδη με το 82,5% να ξεπερνάει τις προσδοκίες των αναλυτών, το υψηλότερο ποσοστό υπερκέρδους από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την LSEG IBES.

Ωστόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της NVIDIA, της εταιρείας που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας στις 19 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς θα είναι το μεγάλο γεγονός.

«Θα περίμενα απλώς λίγο περισσότερη αστάθεια γύρω από τους ηγέτες της τεχνολογίας και την τεχνολογία στο σύνολό της ενόψει της έκθεσης της Nvidia» καταλήγει ο Saglimbene.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και τον «έριξε» στη 2η θέση. Πάντοβιτς και Γεντβάι οι σκόρερ του «τριφυλλιού», μείωσε με πανέμορφο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

