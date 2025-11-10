Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Στοιχεία που θα σκιαγραφούν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας θα αναζητήσουν οι επενδυτές την εβδομάδα που έρχεται καθώς συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης και τα στοιχεία από ιδιωτικούς οργανισμούς έδειξαν ανησυχητικά σημάδια για την αγορά εργασίας.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη πλησιάζει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών δημιουργώντας ανησυχία για την ευρωστία της οικονομίας. Επιπλέον ο κλάδος της τεχνολογίας που μέχρι πρόσφατα οδηγούσε τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά σημείωσε απώλειες.

Η υποχώρηση του τεχνολογικού τομέα

Ο S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή με εβδομαδιαία πτώση μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες κερδών. Ο δείκτης τεχνολογίας υποχώρησε κατά 0,21%, κλείνοντας στις 23.004,54 μονάδες. Ο τεχνολογικός τομέας S&P 500 ο οποίος ηγήθηκε της ανοδικής αγοράς που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, έχει πληγεί περισσότερο σε αυτήν την τελευταία βουτιά, με πτώση περίπου 6% από την περασμένη εβδομάδα

Αυτή την εβδομάδα, οι ανησυχίες για τις ακριβές αποτιμήσεις των μετοχών, κυρίως για τους τίτλους με τις υπεραποδόσεις λόγω του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, επιδεινώθηκαν από τα στοιχεία για την απασχόληση, όπως η έκθεση που έδειξε ότι αυξήθηκαν οι απολύσεις στις ΗΠΑ.

«Δεν λαμβάνουμε πολλά οικονομικά δεδομένα» εξηγεί στο Reuters ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Με τις τρέχουσες αποτιμήσεις και το είδος των κερδών που έχουμε δει… οι επενδυτές μόλις αρχίζουν να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό, αλλά έρχεται σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας».

Το καμπανάκι από τους ισχυρούς της Wall Street

Οι απώλειες μπήκαν στο μικροσκόπιο των επενδυτών που προσπαθούσαν να αξιολογήσουν αν πρόκειται για ένα κλασικό profit taken και μια υγιή επαναφορά μετά από μια παρατεταμένη άνοδο ή το ξεκίνημα μια σοβαρής βουτιάς, καθώς στους κόλπους της Wall Street εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το σκάσιμο της φούσκας.

Νερό στο μύλο των ανησυχιών έριξαν και οι προειδοποιήσεις ισχυρών ονομάτων της αγοράς που κάλεσαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για βουτιά τους επόμενους 12 με 24 μήνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, και ο επικεφαλής της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, βλέπουν την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο τόνισαν ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς.