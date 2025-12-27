UBS: Ο «αόρατος» πληθωρισμός που διαμορφώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών

Έναν διαφορετικό και συχνά υποτιμημένο πληθωριστικό κίνδυνο αναδεικνύει η UBS, εστιάζοντας όχι μόνο στην εξέλιξη των τιμών, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτές γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, οι άνθρωποι είναι εγγενώς λιγότερο ορθολογικοί στις οικονομικές τους κρίσεις, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις αυξήσεις τιμών αγαθών που αγοράζουν συχνά και ξεχνώντας τις μειώσεις τιμών σε αγαθά που αγοράζονται σπανιότερα.

Τρόφιμα και καύσιμα «οδηγούν» τις πληθωριστικές προσδοκίες

Η UBS επισημαίνει ότι αυτή η ψυχολογική μεροληψία εξηγεί γιατί οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό συσχετίζονται έντονα με τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων κίνησης.

Ένα μικρό αλλά καθημερινό κόστος, όπως μια σοκολάτα που ακριβαίνει, αποτυπώνεται έντονα στη μνήμη, ενώ η πτώση της τιμής ενός καταναλωτικού αγαθού μεγαλύτερης αξίας, όπως μια τηλεόραση, συχνά περνά απαρατήρητη ή δεν συνυπολογίζεται στην αντίληψη του κόστους ζωής.

Το ρεύμα μπαίνει στις «αγορές υψηλής συχνότητας»

Σήμερα, σύμφωνα με την UBS, σε αυτή την κατηγορία των συχνών αγορών εντάσσεται πλέον και η ηλεκτρική ενέργεια. Αν και η κατανάλωση ρεύματος ήταν ανέκαθεν συνεχής, αυτό που έχει αλλάξει είναι η ορατότητα του κόστους.

Η ραγδαία εξάπλωση των «έξυπνων μετρητών» επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν την κατανάλωση και το κόστος ακόμη και σε ωριαία βάση, μέσω εφαρμογών στα κινητά τους.

Πολιτική διάσταση της ακρίβειας

Κατά τον Paul Donovan, αυτή η αλλαγή ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς η αυξημένη ορατότητα των τιμών ενισχύει τις ανησυχίες περί ακρίβειας και κόστους ζωής, ανεξάρτητα από το αν ο συνολικός πληθωρισμός υποχωρεί.

Όπως προειδοποιεί η UBS, ο «νέος πληθωριστικός κίνδυνος» δεν προέρχεται απαραίτητα από τις ίδιες τις τιμές, αλλά από τον τρόπο που οι καταναλωτές τις βλέπουν, τις θυμούνται και τις βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Πηγή: ot.gr