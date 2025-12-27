newspaper
UBS: Ο «αόρατος» πληθωρισμός που διαμορφώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών
Διεθνής Οικονομία 27 Δεκεμβρίου 2025 | 08:50

UBS: Ο «αόρατος» πληθωρισμός που διαμορφώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών

Γιατί οι καταναλωτές δεν «βλέπουν» τον πληθωρισμό όπως οι οικονομολόγοι

Αλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έναν διαφορετικό και συχνά υποτιμημένο πληθωριστικό κίνδυνο αναδεικνύει η UBS, εστιάζοντας όχι μόνο στην εξέλιξη των τιμών, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτές γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, οι άνθρωποι είναι εγγενώς λιγότερο ορθολογικοί στις οικονομικές τους κρίσεις, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις αυξήσεις τιμών αγαθών που αγοράζουν συχνά και ξεχνώντας τις μειώσεις τιμών σε αγαθά που αγοράζονται σπανιότερα.

Τρόφιμα και καύσιμα «οδηγούν» τις πληθωριστικές προσδοκίες

Η UBS επισημαίνει ότι αυτή η ψυχολογική μεροληψία εξηγεί γιατί οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό συσχετίζονται έντονα με τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων κίνησης.

Ένα μικρό αλλά καθημερινό κόστος, όπως μια σοκολάτα που ακριβαίνει, αποτυπώνεται έντονα στη μνήμη, ενώ η πτώση της τιμής ενός καταναλωτικού αγαθού μεγαλύτερης αξίας, όπως μια τηλεόραση, συχνά περνά απαρατήρητη ή δεν συνυπολογίζεται στην αντίληψη του κόστους ζωής.

Το ρεύμα μπαίνει στις «αγορές υψηλής συχνότητας»

Σήμερα, σύμφωνα με την UBS, σε αυτή την κατηγορία των συχνών αγορών εντάσσεται πλέον και η ηλεκτρική ενέργεια. Αν και η κατανάλωση ρεύματος ήταν ανέκαθεν συνεχής, αυτό που έχει αλλάξει είναι η ορατότητα του κόστους.

Η ραγδαία εξάπλωση των «έξυπνων μετρητών» επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν την κατανάλωση και το κόστος ακόμη και σε ωριαία βάση, μέσω εφαρμογών στα κινητά τους.

Πολιτική διάσταση της ακρίβειας

Κατά τον Paul Donovan, αυτή η αλλαγή ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς η αυξημένη ορατότητα των τιμών ενισχύει τις ανησυχίες περί ακρίβειας και κόστους ζωής, ανεξάρτητα από το αν ο συνολικός πληθωρισμός υποχωρεί.

Όπως προειδοποιεί η UBS, ο «νέος πληθωριστικός κίνδυνος» δεν προέρχεται απαραίτητα από τις ίδιες τις τιμές, αλλά από τον τρόπο που οι καταναλωτές τις βλέπουν, τις θυμούνται και τις βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Πηγή: ot.gr

Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;
Άλλαξαν οι εποχές 26.12.25

H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;

Η Ελβετία για χρόνια βασιζότανε σε ένα σύστημα που την κρατούσε αποστασιοποιημένη και ασφαλή. Σήμερα, πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας έρχονται να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Προϋπολογισμό-ρεκόρ 665 δισ. ευρώ εγκρίνει η κυβέρνηση
Ανησυχία αγορών 26.12.25

Προϋπολογισμός άνευ προηγουμένου 665 δισ. ευρώ για την Ιαπωνία

Προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 665 δισ. ευρώ (122,3 τρισ. γεν) για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, με πρόβλεψη δαπανών 9 τρισ. γεν για την άμυνα.

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)
Μπάσκετ 27.12.25

Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)

Ο αγωνιστικός κατήφορος των Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, με τα Ελάφια αυτή τη φορά να χάνουν εύκολα και από τους Μέμφις Γκρίζλις. - Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
