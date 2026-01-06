newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026
Διεθνής Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026 | 20:48

Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026

Το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνουν μία έντονη διαφοροποίηση - Ποιες εταιρείες θα ωφεληθούν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Vita.gr
Ψυχική ευεξία: H επιστήμη δείχνει τον δρόμο – Τα 9 μονοπάτια

Ψυχική ευεξία: H επιστήμη δείχνει τον δρόμο – Τα 9 μονοπάτια

Spotlight

Μπορεί πολλοί να αμφιβάλουν για την ικανότητα του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης να διαχειριστεί συνετά τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται, αλλά η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα κεφάλαια που θα διατεθούν το 2026 πιθανότατα θα φτάσουν τα 527 δισ. δολάρια.

Η νέα εκτίμησή της έρχεται μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025 από τον κλάδο, αφού η αρχική πρόβλεψη ήταν 465 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως εξηγεί η GS, το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών ΑΙ δείχνουν μία έντονη διαφοροποίηση. Οι επενδυτές απομακρύνονται από τις εταιρείες υποδομών ΑΙ, όπου η ανάπτυξη των κερδών από τις λειτουργίες είναι υπό πίεση και οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται μέσω χρέους. Αντίθετα, επιβραβεύουν εταιρείες που δείχνουν σαφή σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων και των εσόδων τους, όπως οι μεγαλύτεροι παρόχοι πλατφορμών cloud παγκοσμίως.

Για παράδειγμα, ενώ οι μεγαλύτερες μετοχές AI σημείωσαν άνοδο νωρίτερα φέτος, λόγω της σταθερότητας των επενδύσεων στην AI, από τον Ιούνιο η συσχέτιση των τιμών των μετοχών των μεγάλων εταιρειών AI έχει μειωθεί από το 80% στο 20%.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής της Goldman Sachs, Ryan Hammond, «ο συνδυασμός της συνεχούς υιοθέτησης της AI από τις εταιρείες και της αυξανόμενης ανησυχίας για την υποδομή AI έχει αυξήσει την προσοχή των επενδυτών στους επόμενους κερδισμένους από το διαρκώς επεκτεινόμενο εμπόριο AI».

Ποιες εταιρείες θα ωφεληθούν

Πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι η υιοθέτηση της AI θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας και θα ωφελήσει έναν διευρυνόμενο αριθμό εταιρειών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, η κύρια εστίαση των επενδυτών είναι στα βραχυπρόθεσμα οφέλη από τις τρέχουσες επενδύσεις στην AI.

Η απόδοση των μετοχών έχει επικεντρωθεί κυρίως στις εταιρείες υποδομής AI, όπως οι εταιρείες ημιαγωγών, οι hyperscalers (μεγάλες εταιρείες cloud), οι πάροχοι τεχνολογικού εξοπλισμού και οι εταιρείες ενέργειας. Η μέση απόδοση αυτών των μετοχών το 2025 φτάνει το 44%, σε σύγκριση με αύξηση 9% στις εκτιμήσεις κερδών για την επόμενη διετία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η προσοχή αρχίζει να στρέφεται σε εταιρείες που βρίσκονται σε άλλες φάσεις του εμπορίου AI, όπως αυτές που διαθέτουν το δυναμικό για έσοδα που προέρχονται από την AI. Αν και πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν δυσκολευτεί το τελευταίο διάστημα, λόγω της έλλειψης άμεσης ανάπτυξης εσόδων από AI, οι λεγόμενες “AI Platform” εταιρείες, όπως οι πάροχοι βάσεων δεδομένων και εργαλείων ανάπτυξης, έχουν αποδώσει καλύτερα.

Οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις των hyperscaler εταιρειών στην AI το 2026

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδύσεις στις τεχνολογικές υποδομές AI των hyperscalers θα συνεχίσουν να αυξάνονται, με τις εκτιμήσεις για το 2026 να φτάνουν τα 527 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες, όπως οι Amazon, Microsoft και Google, επένδυσαν 106 δισ. δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 75% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναμένονται, όμως, αλλαγές στον ρυθμό αυτών των επενδύσεων. Από 75% αύξηση στο τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο ρυθμός αύξησης θα επιβραδυνθεί στο 49% το τέταρτο τρίμηνο και στο 25% μέχρι το τέλος του 2026. Η Goldman Sachs σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις σε τεχνολογία είναι συνήθως πολύ συντηρητικές και ότι οι εταιρείες hyperscalers μπορεί να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των αναλυτών για άλλη μια χρονιά, καθώς οι ισχυρές τους ισολογισμοί και η προθυμία τους να χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια υποστηρίζουν τις προβλέψεις για συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επενδύσεων.

Για να φτάσουν στο επίπεδο των μεγάλων επενδύσεων των προηγούμενων κύκλων τεχνολογικών επενδύσεων, οι επενδύσεις των hyperscalers θα πρέπει να φτάσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψυχική ευεξία: H επιστήμη δείχνει τον δρόμο – Τα 9 μονοπάτια

Ψυχική ευεξία: H επιστήμη δείχνει τον δρόμο – Τα 9 μονοπάτια

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Βενεζουέλα: Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 1% – Σε φάση αποτίμησης οι αγορές
Ασία 05.01.26

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Στάση αναμονής από τις αγορές

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε φάση αποτίμησης των συνεπειών από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της Μαδούρο.

Σύνταξη
Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 20:40

Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο