Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026

Μπορεί πολλοί να αμφιβάλουν για την ικανότητα του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης να διαχειριστεί συνετά τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται, αλλά η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα κεφάλαια που θα διατεθούν το 2026 πιθανότατα θα φτάσουν τα 527 δισ. δολάρια.

Η νέα εκτίμησή της έρχεται μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025 από τον κλάδο, αφού η αρχική πρόβλεψη ήταν 465 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως εξηγεί η GS, το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών ΑΙ δείχνουν μία έντονη διαφοροποίηση. Οι επενδυτές απομακρύνονται από τις εταιρείες υποδομών ΑΙ, όπου η ανάπτυξη των κερδών από τις λειτουργίες είναι υπό πίεση και οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται μέσω χρέους. Αντίθετα, επιβραβεύουν εταιρείες που δείχνουν σαφή σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων και των εσόδων τους, όπως οι μεγαλύτεροι παρόχοι πλατφορμών cloud παγκοσμίως.

Για παράδειγμα, ενώ οι μεγαλύτερες μετοχές AI σημείωσαν άνοδο νωρίτερα φέτος, λόγω της σταθερότητας των επενδύσεων στην AI, από τον Ιούνιο η συσχέτιση των τιμών των μετοχών των μεγάλων εταιρειών AI έχει μειωθεί από το 80% στο 20%.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής της Goldman Sachs, Ryan Hammond, «ο συνδυασμός της συνεχούς υιοθέτησης της AI από τις εταιρείες και της αυξανόμενης ανησυχίας για την υποδομή AI έχει αυξήσει την προσοχή των επενδυτών στους επόμενους κερδισμένους από το διαρκώς επεκτεινόμενο εμπόριο AI».

Ποιες εταιρείες θα ωφεληθούν

Πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι η υιοθέτηση της AI θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας και θα ωφελήσει έναν διευρυνόμενο αριθμό εταιρειών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, η κύρια εστίαση των επενδυτών είναι στα βραχυπρόθεσμα οφέλη από τις τρέχουσες επενδύσεις στην AI.

Η απόδοση των μετοχών έχει επικεντρωθεί κυρίως στις εταιρείες υποδομής AI, όπως οι εταιρείες ημιαγωγών, οι hyperscalers (μεγάλες εταιρείες cloud), οι πάροχοι τεχνολογικού εξοπλισμού και οι εταιρείες ενέργειας. Η μέση απόδοση αυτών των μετοχών το 2025 φτάνει το 44%, σε σύγκριση με αύξηση 9% στις εκτιμήσεις κερδών για την επόμενη διετία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η προσοχή αρχίζει να στρέφεται σε εταιρείες που βρίσκονται σε άλλες φάσεις του εμπορίου AI, όπως αυτές που διαθέτουν το δυναμικό για έσοδα που προέρχονται από την AI. Αν και πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν δυσκολευτεί το τελευταίο διάστημα, λόγω της έλλειψης άμεσης ανάπτυξης εσόδων από AI, οι λεγόμενες “AI Platform” εταιρείες, όπως οι πάροχοι βάσεων δεδομένων και εργαλείων ανάπτυξης, έχουν αποδώσει καλύτερα.

Οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις των hyperscaler εταιρειών στην AI το 2026

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδύσεις στις τεχνολογικές υποδομές AI των hyperscalers θα συνεχίσουν να αυξάνονται, με τις εκτιμήσεις για το 2026 να φτάνουν τα 527 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες, όπως οι Amazon, Microsoft και Google, επένδυσαν 106 δισ. δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 75% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναμένονται, όμως, αλλαγές στον ρυθμό αυτών των επενδύσεων. Από 75% αύξηση στο τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο ρυθμός αύξησης θα επιβραδυνθεί στο 49% το τέταρτο τρίμηνο και στο 25% μέχρι το τέλος του 2026. Η Goldman Sachs σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις σε τεχνολογία είναι συνήθως πολύ συντηρητικές και ότι οι εταιρείες hyperscalers μπορεί να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των αναλυτών για άλλη μια χρονιά, καθώς οι ισχυρές τους ισολογισμοί και η προθυμία τους να χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια υποστηρίζουν τις προβλέψεις για συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επενδύσεων.

Για να φτάσουν στο επίπεδο των μεγάλων επενδύσεων των προηγούμενων κύκλων τεχνολογικών επενδύσεων, οι επενδύσεις των hyperscalers θα πρέπει να φτάσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Πηγή: ot.gr