Βόρεια Κορέα: Καταρρίψαμε νοτιοκορεατικό drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο μας
Νοτιοκορεάτικο drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας και καταρρίφθηκε, σύμφωνα με την Πιονγιάνγκ, η οποία κάνει λόγο για «προκλητικές ενέργειες κοντά στα σύνορα».
Η Βόρεια Κορέα ανέφερε χθες Παρασκευή ότι ένα νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου, παραβιάζοντας την κυριαρχία της (στη φωτογραφία, επάνω, που μεταδόθηκε από το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας – KCNA – στις 19 Οκτωβρίου 2024, δείχνει ένα κατεστραμμένο drone που η Πιονγιάνγκ ισχυρίζεται ότι στάλθηκε από τον στρατό της Νότιας Κορέας).
«Το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων»
Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA που επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone προερχόταν από την πόλη Ιντσον της Νότιας Κορέας και διένυσε μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί στη Βόρεια Κορέα.
Το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Κορέα, μεταδίδει το KCNA.
«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», αναφέρει το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα ως τον «κυριότερο εχθρό» για τη χώρα.
Η Πιονγιάνγκ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Σεούλ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ.
«Κλιμάκωση της έντασης»
Ο Λι είχε δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για διάλογο με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο.
Οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης», αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.
Πηγή: ΑΠΕ
