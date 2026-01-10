Δουλεύοντας σε δόσεις: Γιατί το microshifting κερδίζει τους εργαζόμενους

Η οκτάωρη, συνεχόμενη εργάσιμη ημέρα μοιάζει όλο και λιγότερο αυτονόητη. Στη θέση της, ένα νέο μοντέλο κερδίζει έδαφος: το microshifting. Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία η εργασία «σπάει» σε μικρά, ευέλικτα χρονικά μπλοκ μέσα στην ημέρα, αντί να εκτελείται σε ένα ενιαίο ωράριο από το πρωί έως το απόγευμα.

Σε αντίθεση με τις γνωστές μορφές ευέλικτης ή υβριδικής εργασίας –όπου η διαφορά συχνά περιορίζεται στο πότε ξεκινάς ή από πού δουλεύεις. Το microshifting δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να οργανώνουν τον χρόνο τους με βάση τη δική τους παραγωγικότητα και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Κάποιος μπορεί να δουλεύει νωρίς το πρωί, να διακόπτει για οικογενειακές υποχρεώσεις ή προσωπικές ανάγκες και να επιστρέφει στη δουλειά αργότερα μέσα στην ημέρα ή ακόμη και το βράδυ.

Πώς άλλαξε η εργασία μετά την πανδημία

Το μοντέλο αυτό γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, όταν τα όρια ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή διαλύθηκαν βίαια. Αν και η επιστροφή στα γραφεία προχωρά σταδιακά, η λογική του microshifting δεν υποχωρεί. Αντίθετα, φαίνεται να εδραιώνεται ως πρακτική που διεκδικείται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όχι ως προνόμιο, αλλά ως αναγκαία προσαρμογή.

Στην πράξη, το microshifting μπορεί να μοιάζει χαοτικό: εργασία για μία ώρα το πρωί, άσκηση ή κοινωνικές δραστηριότητες το μεσημέρι, επαγγελματικές υποχρεώσεις αργά το βράδυ. Όμως η βασική διαφορά από την απλή ανοργανωσιά είναι η πρόθεση. Δεν πρόκειται για αποσπασματική εργασία, αλλά για συνειδητό σχεδιασμό του χρόνου με στόχο η δουλειά να προσαρμόζεται στη ζωή και όχι το αντίστροφο.

Η ανάγκη αυτή δεν αφορά μόνο τους νεότερους εργαζόμενους. Αν και η Gen Z εμφανίζεται πιο πρόθυμη να ενσωματώσει προσωπικές υποχρεώσεις μέσα στο παραδοσιακό ωράριο, και οι Millennials αντιμετωπίζουν αυξημένες απαιτήσεις: φροντίδα παιδιών, δεύτερες δουλειές, παράλληλες δραστηριότητες, ανάγκη για καλύτερη ισορροπία. Δεν είναι τυχαίο ότι σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει διατεθειμένο να θυσιάσει μέρος του εισοδήματός του για μεγαλύτερη χρονική ευελιξία.

Είναι το μέλλον της εργασίας;

Την ίδια στιγμή, η παρουσία στο γραφείο αυξάνεται, δημιουργώντας μια εμφανή αντίφαση. Πώς μπορεί το microshifting να θεωρείται «το μέλλον της εργασίας» όταν οι επιχειρήσεις ζητούν φυσική παρουσία περισσότερες ημέρες την εβδομάδα; Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα σε οργανωτικές δομές που βασίζονται στον έλεγχο και σε εργαζόμενους που διεκδικούν αυτονομία. Το microshifting δεν επιβάλλεται από τις εταιρείες, αλλά προκύπτει από την καθημερινή πρακτική των εργαζομένων.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν αυτό το μοντέλο είναι πραγματικά πιο παραγωγικό ή απλώς πιο ανεκτό. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν τον χρόνο που εξοικονομείται από μετακινήσεις και άσκοπη παραμονή στο γραφείο, υποστηρίζοντας ότι η εργασία σε μικρά, συγκεντρωμένα διαστήματα μπορεί να αποδώσει περισσότερα από το παραδοσιακό εννιά με πέντε. Οι επικριτές, από την άλλη, βλέπουν έναν ακόμη τρόπο μετακύλισης της ευθύνης οργάνωσης από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

Το βέβαιο είναι ότι τα όρια της εργάσιμης ημέρας επαναπροσδιορίζονται. Και όσο η εργασία αποδεσμεύεται από συγκεκριμένες ώρες και χώρους, τόσο πιο πιεστικό γίνεται το ερώτημα: προσαρμόζονται οι εργοδότες σε αυτή τη νέα πραγματικότητα ή απλώς την ανέχονται όσο τους συμφέρει;