Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΥΑΕ, Ράφαελ Γκρόσι , ανακοίνωσε σήμερα ότι η Υπηρεσία έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τη δημιουργία μιας προσωρινής ζώνης κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή όπου η τελευταία εφεδρική γραμμή 330 kV του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια (ZNPP) της Ουκρανίας υπέστη ζημιές και αποσυνδέθηκε ως αποτέλεσμα στρατιωτικών ενεργειών στις 2 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα ο σταθμός να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη μοναδική λειτουργούσα γραμμή 750 kV.

Η πρόταση ζητά τόσο από τη Ρωσική Ομοσπονδία όσο και από την Ουκρανία να συμφωνήσουν σε μια προσωρινή ζώνη κατάπαυσης του πυρός σε μια τοποθεσία περίπου 10 χιλιόμετρα από τον ανοιχτό διακόπτη 330 kV του θερμοηλεκτρικού σταθμού Ζαπορίζια, ώστε να μπορέσουν οι Ουκρανοί τεχνικοί να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια τις απαραίτητες επισκευές.

Η τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επισκευών στο πλαίσιο της τοπικής κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησε η ΔΥΑΕ στις 30 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που οι προσωρινές συμφωνίες εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε και επέβλεψε η ΔΥΑΕ επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια κρίσιμης σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια, τα οποία είχαν υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Η ΔΥΑΕ παραμένει ενεργά εμπλεκόμενος με τα δύο μέρη για να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια και προστασία στο εργοστάσιο», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Γκρόσι. «Είμαστε βέβαιοι ότι η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ουκρανία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά μαζί μας για την πραγματοποίηση αυτών των απαραίτητων επισκευών και τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος».

Καταγράφηκε σημαντική αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Ζαπορίζια

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα της Υπηρεσίας που βρίσκεται στο ZNPP ανέφερε επίσης σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές γύρω από το ZNPP, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκρήξεων που ακούστηκαν κοντά στην εγκατάσταση.

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι ομάδες της ΔΥΑΕ που βρίσκονται στους εν λειτουργία πυρηνικούς σταθμούς της χώρας (Khmelnytskyy, Rivne και South Ukraine) και στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ έχουν αναφερθεί ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας συνεχίζουν να επηρεάζουν την πυρηνική ασφάλεια των σταθμών.

Ένας πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 25 Δεκεμβρίου, όταν στρατιωτικές δραστηριότητες προκάλεσαν ζημιά και αποσύνδεση μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ο Γενικός Διευθυντής Γκρόσι ανακοίνωσε ότι η ΔΥΑΕ προετοιμάζει μια άλλη αποστολή εμπειρογνωμόνων στους ηλεκτρικούς υποσταθμούς της Ουκρανίας.

Ζωτικής σημασίας οι υποσταθμοί για την πυρηνική ασφάλεια

«Αυτοί οι υποσταθμοί είναι κρίσιμοι για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία, καθώς παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για την ψύξη των αντιδραστήρων και άλλα βασικά συστήματα ασφαλείας. Η ΔΥΑΕ διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογήσει τις άμεσες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας στην ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ολοκληρώθηκαν δύο παραδόσεις στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος βοήθειας της ΔΥΑΕ προς την Ουκρανία.

Οι παραδόσεις περιλάμβαναν ανιχνευτές ακτινοβολίας για το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο και έξι μετρητές στάθμης νερού για την υποδιαίρεση της Νότιας Ουκρανίας της κρατικής επιχείρησης «Ουκρανική Γεωλογική Εταιρεία», στο πλαίσιο του προγράμματος της Αποστολής Υποστήριξης και Βοήθειας της ΔΥΑΕ στην Περιφέρεια Χερσόν (ISAMKO).

Οι παραδόσεις – οι οποίες ανέβασαν τον συνολικό αριθμό αποστολών στην Ουκρανία σε 196 από την έναρξη του πολέμου – πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από την Ιαπωνία και τη Σουηδία.