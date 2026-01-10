Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι που βλέπουν τα ζώα τους προσβάλλονται από ευλογιά, να νοσούν και να οδηγούνται στον θάνατο. Κάποιες φορές η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανθρώπινες τραγωδίες όπως η περίπτωση του 53χρονου στην Πιερία, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του όταν το κοπάδι του σφαγιάστηκε στο πλαίσιο των μέτρων για τη ζωονόσο.

«Χθες το μεσημέρι φεύγοντας από τα Τέμπη, αφού υλοποιήσαμε την κίνηση που κάναμε, να κλείσουμε τις σήραγγες, οι μισοί συνάδελφοί μου γύρισαν με δάκρυα στα μάτια. Ένας κτηνοτρόφος 53 ετών αυτοκτόνησε χθες, γιατί πριν από δύο εβδομάδες θανάτωσαν τα πρόβατά του λόγω ευλογιάς. Θεωρώ γι’ αυτό υπεύθυνες όλες τις κυβερνήσεις», είπε στο Mega ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος.

Τον άτυχο κτηνοτρόφο, ο οποίος όπως φάνηκε δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από την απώλεια του κοπαδιού του, εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία. Στην οικογένειά του δεν είχε δείξει το παραμικρό σημάδι ότι σκόπευε να κάνει κακό στον εαυτό του.

Μετά τη σφαγή του κοπαδιού ο 53χρονος κοιμόταν ανήσυχος και ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα, περιγράφει ο πατέρας του

«Του έλεγα να κάνει κουράγιο» λέει ο πατέρας του

Μιλώντας στο Star, συγγενείς και φίλοι περιέγραψαν την αφοσίωση που έδειχνε ο 53χρονος στο κοπάδι του, ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη δουλειά του, τα ζώα και τη ζωή στο χωριό.

Ο πατέρας του περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες πριν από την τραγωδία, λέγοντας ότι ο γιος του κοιμόταν ανήσυχος και ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα, εκφράζοντας τη βαθιά του στενοχώρια.

«Του έλεγα να κάνει κουράγιο, αλλά το είχε πάρει πολύ βαριά», ανέφερε, ενώ άλλος συγγενής δήλωσε ότι ο 53χρονος «από τη μέρα που έσφαξαν τα ζώα του ήταν αγνώριστος, δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που συνέβη».

«Έβλεπε μπροστά του σκηνές που δεν μπορούσε να διαγράψει. Ήταν κάτι που τον είχε διαλύσει ψυχολογικά» συμπλήρωσε ένας από τους φίλους του.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση της αυτοκτονίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, έχοντας αποκλείσει προς το παρόν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.