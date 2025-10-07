Βόλος: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Έπρεπε να θανατωθούν τα ζώα του λόγω ευλογιάς
Ο 53χρονος ήταν σε κατάσταση απελπισίας, φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σε κατάσταση απελπισίας βρίσκονται κτηνοτρόφοι στη Μαγνησία καθώς τα ζώα τους προσβάλλονται από ευλογιά, νοσούν και οδηγούνται στον θάνατο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση ενός 53χρονου κτηνοτρόφου ο οποίος ανέμενε σήμερα να θανατωθούν τα αιγοπρόβατά του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ. Ο 53χρονος ήταν σε κατάσταση απελπισίας, φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.
Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μετά το επεισόδιο απελπισίας ο 53χρονος εξαφανίστηκε. Αποχώρησε από τη μονάδα του και αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του από την οικογένειά του και την αστυνομία.
Ο 53χρονος ήταν σε κατάσταση πανικού και εκτός ελέγχου όταν απομακρύνθηκε από τη μονάδα του, με την οικογένειά του να περνά αυτή τη στιγμή στιγμές απερίγραπτης αγωνίας.
«Είπε ότι θα πάει στο βουνό και εξαφανίστηκε. Εχει γίνει κινητοποίηση από την αστυνομία και τον ψάχνει και ο αδερφός του. Ο κουνιάδος μου δήλωσε σε ομάδα κτηνοτρόφων με την οποία συνομιλούσε από προχθές, ότι θα αυτοκτονήσει», είπε η κουνιάδα του αγνοούμενου κτηνοτρόφου.
