Ένας 52χρονος από την Πιερία έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς λίγες ημέρες πριν το κοπάδι του σφαγιάστηκε λόγω ευλογιάς.

Ο αδερφός του, επίσης κτηνοτρόφος, μίλησε στο ThessPost.gr:

«Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες».

Η σοκαριστική είδηση φανερώνει με τον πιο τραγικό τρόπο αυτό που οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν από την πρώτη στιγμή. Η μαζική θανάτωση κοπαδιών, και μάλιστα παραγωγικών ζώων, αποτελεί τεράστιο σοκ για τους ανθρώπους που τα φροντίζουν μια ολόκληρη ζωή και ταυτόχρονα μεγάλο άγχος για το πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Πριν ο 52χρονος φτάσει στο σημείο να βάλει τέλος στη ζωή του, άλλες περιπτώσεις κτηνοτρόφων που αντιμετώπισαν αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ή ψυχολογικό σοκ είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Οι κτηνοτρόφοι που βλέπουν επί μήνες τα κοπάδια τους να σφαγιάζονται, όχι μόνο δεν έχουν την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη αλλά και την αγωνία για το εάν μπορέσουν να ξαναρχίσουν από την αρχή, πράγμα που όπως λένε είναι πολύ δύσκολο καθώς δεν αποζημιώνονται πλήρως από το κράτος.

Η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων και τα μέτρα για την ευλογιά αποτελούν δύο από τα κορυφαία αιτήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από ένα μήνα στη χώρα.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής αναφέρει στο ThessPost.gr πως όλη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ, καθώς ο 52χρονος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», λέει.