Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Δημόσια πρόσκληση σε όποιον έχει στοιχεία για χρηματισμό του να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους έκανε με δήλωση του την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με βίντεο που επιχειρεί να παρουσιάσει εικόνα διαφθοράς στο Προεδρικό της Λευκωσίας.

Ο Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά τα εγκαίνια οίκου ευγηρίας στη Λάρνακα, είπε ότι «όποιος έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους».

Και πρόσθεσε «το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων

«Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς» ανέφερε χαρακτηριστικά, στις ίδιες δηλώσεις του ο Χριστοδουλίδης.