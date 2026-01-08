Κύπρος: Κακόβουλο βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών ισχυρισμών την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας

Το ενδεχόμενο υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές στη Λευκωσία αναφορικά με βίντεο που κυκλοφόρησε στο «X» και επιχειρεί να δημιουργήσει σκιές όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, καθώς και όσον αφορά μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Λετυμπιώτης: Κακόβουλο βίντεο, προϊόν μοντάζ

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Ο Λετυμπιώτης σε δεύτερη δήλωση του τονίζει ότι «βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»

Η δήλωση Λακκοτρύπη

Σε γραπτή δήλωση του που δημοσιεύεται στα κυπριακά ΜΜΕ, ο Γιώργος Λακκοτρύπης, σημειώνει ότι «με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Το επίμαχο βίντεο όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ, δημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ, και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Μέρος των συνομιλιών, που σύμφωνα με τις δηλώσεις Λετυμπιώτη, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, αφορά συζήτηση για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

Σε αυτό ο Λακκοτρύπης φέρεται να αναφέρει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κυμαίνεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ως εκ τούτου «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Ενώ ο Χαραλάμπους εμφανίζεται να περιγράφει πώς αποκτούν πρόσβαση οι επενδυτές στο Προεδρικό.