# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:07

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Το δικό της αφήγημα περί μίας επικείμενης σύγκρουσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, που θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμα και σε πόλεμο με ηθικό αυτουργό το Ισραήλ προσπαθεί να οικοδομήσει η Μιλλιέτ, σε άρθρο του Οζάι Σεντίρ, διευθυντή της εφημερίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο που η Μιλλιέτ τιτλφορεί «Πρός πόλεμο βαδίζει η Κύπρος» ο Σεντίρ υποστηρίζει ότι μεταξύ άλλων ότι «το Ισραήλ θέλει να ξεσπάσει σύγκρουση ή ακόμα και πόλεμος στην Κύπρο για τα δικά του συμφέροντα. Αν ξεσπάσει πόλεμος στην Κύπρο, θα προκληθεί μεγάλη κρίση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ΗΠΑ-Τουρκίας, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει το ΝΑΤΟ και θα επιβληθούν οικονομικά και στρατιωτικά εμπάργκο στην Τουρκία. Έτσι, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να διαμορφώσει το Ισραήλ τη Μέση Ανατολή όπως θέλει».

Ένα αφήγημα που έχει υποστηριχθεί εμμέσως και από την τουρκική διπλωματία.

Η Κύπρος, το Ισραήλ και ο έλεγχος της Μέσης Ανατολής

Ολόκληρο το άρθρο του Οζάι Σεντίρ στη Μιλλιέτ:

«Στην Ευρώπη υπάρχουν γνωστές ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών άμυνας.

Η ESA στην Πολωνία, η Alfa Metal στη Βουλγαρία, η Αντιτρομοκρατική Ακαδημία στην Τσεχία και η Hard Task Training…

Σε αυτές τις 4 εταιρείες που ανέφερα, πολλοί Ελληνοκύπριοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση τον τελευταίο καιρό.

Η επιφανειακή πλευρά του θέματος είναι ότι αυτή η στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνεται με σκοπό την εύρεση εργασίας ως φύλακας ασφαλείας (security) στην Κυπριακή Δημοκρατία (σς στη Νότια Κύπρο όπως αποκαλεί η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία).

Στον κόσμο δεν παρέχεται βαριά στρατιωτική εκπαίδευση για υπαλλήλους ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα, νυχτερινά κέντρα ή τράπεζες, αλλά αυτό το ζήτημα μόλις αποκαλύφθηκε.

Η Μιλλιέτ για την Κυπριακή Κυβέρνηση

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, υπό το πρόσχημα της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, θα στείλει τους αποφοίτους αυτής της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο πεδίο μάχης μαζί με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου.

Αυτό είναι το νέο σχέδιο όσων εκπαιδεύουν τους ιερείς στη χρήση όπλων.

Γιατί η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Προς πόλεμο στην Κύπρο…

Έζησα πολλά χρόνια στη Βόρεια Κύπρο (σς στα κατεχόμενα), είδα πολλές εντάσεις, άκουσα πολλές φορές τη φράση «ο πόλεμος πλησιάζει».

Το 1989, ήμουν στο Aslanköy, όταν οι ελληνοκύπριες γυναίκες παραβίασαν τα σύνορα με το σύνθημα «Επιστρέφουμε στα σπίτια μας».

Έζησα τις προσπάθειες των Ρωμιών να αποκτήσουν S-300, την προσπάθεια των Ρωμιών φασιστών να κατεβάσουν την τουρκική σημαία από τον ιστό, την πλήρη συσκότιση που ίσχυε παλαιότερα μαζί με την απαγόρευση κυκλοφορίας, όταν ακόμη και τα παράθυρα των σπιτιών καλύπτονταν με κουβέρτες.

Από το 1974, για πρώτη φορά βλέπω τον κίνδυνο σύγκρουσης στην Κύπρο να αυξάνεται τόσο πολύ.

Αυτό που αυξάνει τόσο πολύ τον κίνδυνο σύγκρουσης δεν είναι τα όπλα που αγόρασαν οι Ελληνοκύπριοι από το Ισραήλ ούτε οι άνθρωποι που έλαβαν στρατιωτική εκπαίδευση.

Η στρατιωτική παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο νησί ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να εξουδετερώνει κάθε είδους απόπειρα.

Ο ρόλος της εκκλησίας, του Ισραήλ και της ακροδεξίας κατά τον Σεντίρ

Αυτό που αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, των παραστρατιωτικών ομάδων και η μεταβίβαση του ελέγχου από την Εκκλησία στο Ισραήλ στην ελληνοκυπριακή πλευρά από το 2010…

Στην Τουρκία, σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει ότι το ακροδεξιά ΕΛΑΜ πραγματοποίησε πολλές επιθέσεις εναντίον των Τούρκοκυπρίων που πέρασαν στο Νότο πέρυσι.

Δεν υπάρχει μόνο το φασιστική ΕΛΑΜ, αλλά και η ακροδεξιά οργάνωση της νεολαίας του ΔΗΣΥ, οργανωμένες ομάδες που λειτουργούν υπό την ονομασία «Τέταρτη Αμερικανική Σημαία» και έχουν διαπράξει πολλά εγκλήματα.

Αυτές οι ομάδες είναι κυρίως εχθρικές προς τους Τούρκους, αλλά έχουν πραγματοποιήσει επιδρομές σε πολλά αραβικά καταστήματα στη Λεμεσό και την Πάφο.

Μοτοσυκλετιστές φορώντας μαύρες μάσκες και οδηγώντας με μοτοσικλέτες, λεηλάτησαν τα καταστήματα.

Στη Νότια Κύπρο (σσ όπως η Τουρκία αποκαλεί την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας) υπάρχει αυτή τη στιγμή μια φασιστική κυβέρνηση.

Σκεφτείτε ότι στην επιδρομή που έκαναν 600 μοτοσικλετιστές μέρα μεσημέρι, μόνο 12 άτομα συνελήφθησαν.

Το χειρότερο από το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική είναι ότι δεν ελέγχεται πλέον από την Αθήνα, αλλά από το Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ θέλει σύγκρουση στην Κύπρο

Το Ισραήλ, που χρηματοδότησε την δημιουργία ένοπλων ομάδων κατά της Χαμάς στη Γάζα και χρηματοδότησε την εξέγερση των Δρούζων στη Συρία, τώρα ρίχνει όλη του τη δύναμη στη Νότια Κύπρο.

Το Ισραήλ θέλει να ξεσπάσει σύγκρουση ή ακόμα και πόλεμος στην Κύπρο για τα δικά του συμφέροντα.

Αν ξεσπάσει πόλεμος στην Κύπρο, θα προκληθεί μεγάλη κρίση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ΗΠΑ-Τουρκίας, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει το ΝΑΤΟ και θα επιβληθούν οικονομικά και στρατιωτικά εμπάργκο στην Τουρκία. Έτσι, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να διαμορφώσει το Ισραήλ τη Μέση Ανατολή όπως θέλει.

Ο κίνδυνος είναι να οδηγήσει το Ισραήλ αυτούς τους φασίστες σε δολοφονίες ή σαμποτάζ στο Βορρά, να οργανώσει θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον των Τούρκων που περνάνε στο Νότο…

Η Τουρκία θα ανταποδώσει

Ξέρουν ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα ανταποδώσει με το ίδιο νόμισμα.

Το Ισραήλ δεν αρκέστηκε στο να θέσει υπό τον έλεγχό του τους Ρωμιούς φασίστες.

Εδώ και καιρό προσπαθεί να προκαλέσει αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναγκάσει την Τουρκία να επέμβει. Το Ισραήλ και ο ελληνοκυρπιακός τομέας βρίσκουν χρηματοδότηση για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας, εξοπλίζουν την Ελλάδα και προσπαθούν να στήσουν κάθε είδους παιχνίδι.

Ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος ηγείται του ελληνοκυπριακού τομέα (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία), είναι ένας άνδρας χωρίς κόμμα και βάση, ο οποίος παραιτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και εξελέγη.

Ίσως λόγω της έλλειψης βάσης, είναι ένας άνδρας που παίζει το παιχνίδι της Εκκλησίας και στηρίζεται στους φασίστες.

Φέτος δεν κουράστηκε να γιορτάσει τα 70 χρόνια της ΕΟΚΑ, που σκότωσε Τούρκους.

Οι Ελληνοκύπριοι διαστρεβλώνουν την Ιστορία

Οι Ελληνοκύπριοι είναι μάστορες στη διαστρέβλωση της ιστορίας. Στα σχολικά βιβλία γράφουν «το 1974 ήρθαν οι Τούρκοι και κατέλαβαν το νησί», αλλά δεν λένε στα παιδιά τους πώς σκότωσαν τους Τούρκους, πώς εφάρμοσαν το Σχέδιο Ακρίτας.

Ο ασταθής Ελληνοκύπριος ηγέτης (σς όπως αποκαλεί η Τουρκία τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας) παρουσιάζει την ΕΟΚΑ ως οργάνωση που αγωνίστηκε ενάντια στους Άγγλους, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει για τους Τούρκους που σφαγιάστηκαν από την ΕΟΚΑ και για τους Ελληνοκύπριους που ήταν υπέρ της ειρήνης.

Θα το πω εγώ, η ΕΟΚΑ σκότωσε περισσότερους Τούρκους και ειρηνιστές Ελληνοκύπριους από ότι Άγγλους.

Πριν από τον ασταθή Ελληνοκύπριο Πρόεδρο, είχαν μετατρέψει το σπίτι του αιματοβαμμένου φασίστα ιδρυτή της ΕΟΚΑ, Γκρίβα, σε μουσείο και τώρα, ενώ προσπαθούσαν να κατεβάσουν την τουρκική σημαία, έστησαν το άγαλμα του Σολωμού Σολωμού.

Η Εκκλησία

Την Ελληνοκυπριακή Εκκλησία την άφησα για το τέλος.

Η Ελληνοκυπριακή Εκκλησία είναι μια εκκλησία που δεν ασχολείται με πνευματικά θέματα. Τους αρέσει να βγάζουν πολλά λεφτά, ονειρεύονται να ρίξουν τους Τούρκους στη θάλασσα…

Μέχρι το 1974, αυτοί ήταν το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΟΚΑ, και σήμερα μιλάνε για να διώξουν όλους τους Τούρκους από το νησί.

Τους αρέσουν τα λεφτά, παλιά είχαν τράπεζες, τώρα φτιάχνουν ηλιακούς σταθμούς και πουλάνε ρεύμα στο κράτος τους.

Ο αρχιεπίσκοπός τους έγραψε συστατικές επιστολές για τους πιο εγκληματίες ανθρώπους, παίρνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την πώληση χρυσών διαβατηρίων.

Σήμερα καταλαβαίνω καλύτερα γιατί οι Καθολικοί έκλεισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία όταν πήραν τον έλεγχο της Κύπρου.

Θέλουν να σκοτώσουν τους Τούρκους, αλλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεψε την επαναλειτουργία αυτής της Εκκλησίας, εντάξει;

Η Εκκλησία, που δεν ασκεί πνευματικό έργο αλλά καταλαβαίνει καλά τα οικονομικά, δεν ξέρουμε ακόμα τι υπηρεσίες προσφέρει στο Ισραήλ έναντι αμοιβής.

Ξέρουμε ότι ο ασταθής Ελληνοκύπριος ηγέτης και η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία μισούν σήμερα περισσότερο τον Πρόεδρο της ΤΔΒΚ (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί τα κατεχόμενα) Ερχουρμάν.

Είχαν άλλα όνειρα.

Δεν διάβασαν το μάθημα τους

Αν είχαν μελετήσει λίγο το μάθημα τους, θα γνώριζαν τις σφοδρές κριτικές που είχε ασκήσει ο Ερχουρμάν κατά τα φοιτητικά του χρόνια στην τότε διοίκηση του CTP, η οποία είχε τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία, αλλά τέτοιου είδους αντανακλαστικά σε πραγματικά κράτη, όχι σε κράτη που έχουν καταληφθεί.

Το αποτέλεσμα; Δεν θα αποτελέσει έκπληξη το ενδεζόμενο το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την Κύπρο για να καθυστερήσει και να δυσκολέψει την Τουρκία, την οποία θεωρεί ως το μοναδικό εμπόδιο.

Αυτή η εκμετάλλευση μπορεί να μην περιοριστεί μόνο σε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε προκλήσεις σύγκρουσης στην Κύπρο.

Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας), που καταφεύγει στους φασίστες επειδή δεν έχει βάση, όταν τελικά καταλάβει τι του επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί να είναι πολύ αργά για τον ίδιο»…

