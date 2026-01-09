Βίντεο: Τανκ έπεσε πάνω σε ρεπόρτερ που μετέδιδε ζωντανά από το Χαλέπι
Σοκαριστικό στιγμιότυπο σε ζωντανή μετάδοση από το Χαλέμι - Το τανκ εμφανίστηκε από το πουθενά και έπεσε πάνω στον άτυχο δημοσιογράφο
Τη στιγμή που ο Αμάμ Μαρτζάν, ρεπόρτερ του Syria TV, μετέδιδε τις εξελίξεις από περιοχή στο Χαλέπι όπου μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), ένα τανκ εμφανίστηκε ξαφνικά και έπεσε πάνω του.
Το συμβάν στο Χαλέπι:
A Syrian Army tank accidentally ran over Syria TV correspondent Ammar Marjan while he was covering events in Aleppo.
He survived the incident with minor injuries. pic.twitter.com/p9c9GEnjCB
— Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026
Τα μέλη του συνεργείου του Syria TV έσπευσαν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους, φοβούμενοι τα χειρότερα, αφού ο Μαρτζάν θα μπορούσε να βρισκόταν κάτω από της ερπύστριες του άρματος μάχης.
A Syria TV reporter was accidentally struck by a Syrian govt tank in Aleppo. pic.twitter.com/9wJGfElqwJ
— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) January 9, 2026
Για καλή του τύχη, ο δημοσιογράφος γλύτωσε με ελαφρά τραύματα, αφού τον τανκ το πέταξε πάνω σε ένα όχημα που βρισκόταν δίπλα του και η πρόσκρουσή του σε αυτό απορρόφησε μεγάλο μέρος της δύναμης του χτυπήματος που δέχτηκε.
Εν τω μεταξύ, ο συριακός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της κουρδικής συνοικίας του Χαλεπιού (βόρεια) να «εγκαταλείψουν αμέσως» πολλές θέσεις που σχεδιάζει να βομβαρδίσει, παρά την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός στην πόλη.
«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε»
Ο στρατός «θα θέσει στο στόχαστρο» «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ όπου έχουν οχυρωθεί οι Κούρδοι μαχητές, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Νωρίτερα, οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να απομακρυνθούν από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ του Χαλεπιού, λέγοντας ότι «θα τις υπερασπιστούν», απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση των συριακών αρχών με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαίνονται στην πόλη.
«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές επιτροπές των δύο συνοικιών, λέγοντας ότι αρνούνται οποιαδήποτε «παράδοση».
