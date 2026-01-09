Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εναπόκειται» στον κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times (στο μοντάζ του asia.nikkei.com, με φωτογραφίες του Reuters/Yusuke Hinata, επάνω, Σι, αριστερά, και Τραμπ, με φόντο την απαγωγή του Μαδούρο).

Ο Τραμπ εκτιμά ότι ο Σι δεν θα επιτεθεί στην Ταϊβάν «με εμένα πρόεδρο»

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο, ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνος (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) τη θεωρεί (σ.σ. την Ταϊβάν) τμήμα της Κίνας και εναπόκειται σε αυτόν το τι θα κάνει».

«Αλλά τον ενημέρωσα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν το έκανε αυτό και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως ο Σι «ενδεχομένως να το κάνει (σ.σ. να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Ταϊβάν) όταν θα έχουμε έναν άλλον πρόεδρο (στον Λευκό Οίκο), αλλά δεν πιστεύω πως θα το κάνει με εμένα πρόεδρο (των ΗΠΑ)», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πολιορκία της νήσου

Ενώ ο Λευκός Οίκος δικαιολογούσε τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο Σι επέβλεπε την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης κοντά στην Ταϊβάν.

Κινέζοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ασκήσεις από το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες, με πραγματικά πυρά γύρω από το νησί, στις οποίες συμμετείχαν 130 αεροσκάφη, όπως μαχητικά και βομβαρδιστικά, 14 πολεμικά πλοία και οκτώ άλλα στρατιωτικά σκάφη.