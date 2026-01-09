newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»
Πολιτική Γραμματεία 09 Ιανουαρίου 2026 | 14:23

Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε με δηλώσεις του στα όσα έγιναν την Πέμπτη στη Βουλή - «Στηρίζουμε» τον Δένδια, αλλά «τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε στα όσα έγιναν χθες Πέμπτη στη Βουλή, σχολιάζοντας ότι «όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή (σ.σ. Κωνσταντοπούλου) είναι άστοχο και ατυχές», αναφερόμενος στην παρέμβαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια κατά τη σύγκρουσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να παρέμβει και να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για τη φράση Καιρίδη

Μιλώντας σήμερα στον Ant1, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες».

Στη συνέχεια, ρίχνοντας το «καρφί» του για τον Νίκο Δένδια, είπε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

Τι συνέβη στη Βουλή

Ο Δημήτρης Καιρίδης χρησιμοποίησε την απαράδεκτη έκφραση «άσε μας, κουκλίτσα μου», απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες».

Ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να παρέμβει και να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για τη φράση Καιρίδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δήλωσε, από τη δική του μεριά, ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.

«Δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Σήμερα ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Το ‘βρώμικες δουλειές’ είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας, εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

«Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μετά από σχόλιο δημοσιογράφου για την έκφρασή του, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «της δίνει άλλοθι» και ότι αυτό είναι λάθος του.

Για τον Νίκο Δένδια

Σε ερώτημα εάν τον «άδειασε» ο Νίκος Δένδιας, ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε ότι: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

World
Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουν θέσει ήδη δύο φορές το θέμα στην Κομισιόν, επανέρχονται με παρέμβαση στον αρμόδιο επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26 Upd: 23:16

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Δριμεία επίθεση εφ' όλης της ύλης εξαπέλυσε η Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
Πού βρίσκεται 09.01.26

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική - Είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Το τάνκερ Olina είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής

Σύνταξη
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως
«Δεν είμαι μάγισσα» 09.01.26

Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως

Λίγο πριν ανέβει στην εξέδρα της εκτέλεσης, η Μαρία Στιούαρτ έγραψε το τελευταίο της γράμμα. Όχι ως πράξη απόγνωσης, αλλά ως ύστατη προσπάθεια να ελέγξει την εικόνα της και τη θέση της στην Ιστορία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς
Ελλάδα 09.01.26

Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την είσοδό τους νωρίτερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν

Σύνταξη
«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Ροσένιορ έχει φέρει τους «μπλε» σε θέση φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Κρήτη: «Υποβολιμιαίες κατηγορίες» – Ο δικηγόρος των γονέων που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους
«Δεν ευσταθούν» 09.01.26

«Υποβολιμιαίες κατηγορίες» - Ο δικηγόρος των γονέων που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους στο Ηράκλειο

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες» δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού στην Κρήτη - Η μητέρα έφτασε στα δικαστήρια στις 11:00 το μεσημέρι προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!
Τένις 09.01.26

Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!

Οι παίκτες ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των Major, ενώ η Ρώμη επιχειρεί να σπάσει το μονοπώλιο των τεσσάρων Slam. Το σύστημα πιέζεται όσο ποτέ – αγωνιστικά, οικονομικά και πολιτικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο