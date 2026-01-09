Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε στα όσα έγιναν χθες Πέμπτη στη Βουλή, σχολιάζοντας ότι «όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή (σ.σ. Κωνσταντοπούλου) είναι άστοχο και ατυχές», αναφερόμενος στην παρέμβαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια κατά τη σύγκρουσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας σήμερα στον Ant1, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες».

Στη συνέχεια, ρίχνοντας το «καρφί» του για τον Νίκο Δένδια, είπε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

Τι συνέβη στη Βουλή

Ο Δημήτρης Καιρίδης χρησιμοποίησε την απαράδεκτη έκφραση «άσε μας, κουκλίτσα μου», απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες».

Ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να παρέμβει και να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για τη φράση Καιρίδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δήλωσε, από τη δική του μεριά, ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.

«Δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Σήμερα ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Το ‘βρώμικες δουλειές’ είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας, εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά- μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

«Μετά από ένα σημείο δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πραγματικά θεωρώ ότι κάνουμε την τρίχα-τριχιά. Εξάλλου μάλωσε στη συνέχεια και με άλλους δύο βουλευτές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μετά από σχόλιο δημοσιογράφου για την έκφρασή του, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «της δίνει άλλοθι» και ότι αυτό είναι λάθος του.

Για τον Νίκο Δένδια

Σε ερώτημα εάν τον «άδειασε» ο Νίκος Δένδιας, ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε ότι: «Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κύριος Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».