Όλα με μέτρο: Πως να απολαμβάνεις το φαγητό χωρίς να το παρακάνεις
Διατροφή 09 Ιανουαρίου 2026

Όλα με μέτρο: Πως να απολαμβάνεις το φαγητό χωρίς να το παρακάνεις

Μικρά μυστικά για να μην το παρακάνεις; με το φαγητό και να κρατάς τη διατροφή σου ισορροπημένη

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Σε όλους έχει συμβεί: Γυρίσατε μια μέρα πεινασμένοι από την δουλειά και καταλήξατε να τρώτε πάρα πολύ και πολύ γρήγορα, ή στραφήκατε χωρίς δεύτερη σκέψη στo αγαπημένο σας comfort φαγητό, μόλις νιώσατε το άγχος να σας κατακλύζει. Κι ενώ αυτές οι στιγμές είναι φυσιολογικές, το μυστικό είναι να μάθετε πώς να τις διαχειρίζεστε, ώστε η διατροφή σας να είναι ισορροπημένη χωρίς να στερείστε.

Με μικρές αλλαγές στην ρουτίνα, στην προετοιμασία γευμάτων και λίγη προσοχή στο τι και πώς το τρώτε, θα καταφέρετε να αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής για να απολαμβάνετε χωρίς υπερβολές.

Η διατροφή είναι και θέμα mindset

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις διατροφικές σας συνήθειες, και η νοοτροπία σας είναι ένας από αυτούς. Ο τρόπος με τον οποίο «βλέπετε» (ή δεν «βλέπετε») το φαγητό μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές σας συνήθειες.

  • Περιορίστε τους αντιπερισπασμούς: Ζούμε στην εποχή του multitasking, όπου το να τρώμε μεσημεριανό ενώ εργαζόμαστε, οδηγούμε, περιηγούμαστε στα κοινωνικά δίκτυα ή μιλάμε στο τηλέφωνο είναι κάτι συνηθισμένο. Αν και μερικές φορές φαίνεται να λειτουργεί, ίσως είναι καλύτερο να διαχωρίζετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις υποχρεώσεις σας από το γεύμα σας. Αυτό διότι όταν είστε συγκεντρωμένοι σε μια άλλη εργασία ενώ τρώτε, δίνετε λιγότερη προσοχή στο πόσο φαγητό καταναλώνετε ή στο πόσο χορτάτοι νιώθετε και να είναι πιθανό να φάτε υπερβολικά.
  • Επιβραδύνετε: Η επιβράδυνση σας επιτρέπει να αντιληφθείτε το αίσθημα του κορεσμού. Απολαμβάνοντας κάθε μπουκιά και μασώντας καλά, μπορείτε να συντονιστείτε με τα φυσικά σήματα πείνας του σώματός σας και να αποτρέψετε την υπερκατανάλωση. Η συνειδητή απόλαυση των γευμάτων καλλιεργεί μια βαθύτερη σύνδεση με το φαγητό και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της υπερκατανάλωσης αργότερα.
  • Πείτε όχι στις περιοριστικές δίαιτες: Αντί για περιοριστικούς κανόνες, η υιοθέτηση για παράδειγμα του mindful eating, της ενσυνείδητης διατροφής στρέφει την προσοχή στο φαγητό και επιβραδύνεται η κατανάλωση των γευμάτων, καθιστώντας το φαγητό μια σκόπιμη πράξη αντί για αυτόματη. Επίσης, αυξάνεται η αναγνώριση των φυσικών ερεθισμάτων πείνας και πληρότητας, γεγονός που ευνοεί τη διάκριση της συναισθηματικής και της πραγματικής, φυσικής πείνας.
  • Διαχειριστείτε το στρες: Σύμφωνα με έρευνες, τα συναισθήματα, ειδικά το άγχος, επηρεάζουν το πότε, τι και πόσο τρώμε. Αν και δεν είναι κακό να απολαμβάνετε περιστασιακά comfort foods, είναι σημαντικό να βρείτε άλλους τρόπους για να διαχειριστείτε το άγχος, ώστε να αποτρέψετε τις συνήθειες υπερκατανάλωσης τροφής και να υποστηρίξετε την ψυχική σας υγεία.

Κάντε τον απολογισμό σας

Μερικές φορές, η αίσθηση που έχουμε για το πόσο και το τι τρώμε μπορεί να διαφέρει από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μελέτη της American Society for Nutrition αποκάλυψε ότι το 99% των 9.700 συμμετεχόντων υπερεκτίμησαν πόσο υγιεινή ήταν η διατροφή τους.

  • Αναγνωρίστε τι σας πυροδοτεί: Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν την υπερκατανάλωση τροφής είναι τα συναισθήματα, όπως το άγχος, ο θυμός, η θλίψη ή η πλήξη, περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως οι κοινωνικές έξοδοι, το τέλος της εργάσιμης ημέρας ή η παρέα ορισμένων φίλων, ή ακόμα και παράγοντες που σχετίζονται με τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, τα οποία δεν συνειδητοποιούμε. Είναι σημαντικό να ενισχύσετε την αυτογνωσία σας, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε τα ερεθίσματα και τα μοτίβα που μπορεί να οδηγήσουν στην υπερκατανάλωση τροφής.
  • Προσέξτε τις μερίδες σας: Δεν χρειάζεται να μετράτε και να ζυγίζετε όλα όσα τρώτε. Αντ’ αυτού, προσέξτε τι υπάρχει στο πιάτο σας και προσπαθήστε να μην το παρακάνετε με τις μερίδες σας.
  • Τρώτε τακτικά γεύματα: Είναι εύκολο να αποκτήσετε τη συνήθεια να τρώτε μόνο σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας ή να παραλείπετε εντελώς τα γεύματα όταν είστε απασχολημένοι. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να μετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο περιορισμού της τροφής και υπερκατανάλωσης, ειδικά αργά το απόγευμα, όταν το σώμα σας αναγνωρίζει ότι δεν έχει φάει αρκετά.
  • Αφήστε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί: Καθώς δημιουργείτε νέες, πιο υγιεινές συνήθειες, πρέπει να αφήσετε πίσω σας τις συνήθειες που πλέον δεν σας εξυπηρετούν. Αναγνωρίζοντας τα ερεθίσματα που σας οδηγούν στην υπερκατανάλωση τροφής και κατανοώντας τις βασικές αιτίες αυτού του φαινομένου, μπορείτε να υιοθετήσετε νέες στρατηγικές για να τις αποφύγετε.

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Cooking
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Απόρρητο