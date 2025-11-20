Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Ισορροπία στο φαγητό: Τι πρέπει να ξέρεις για την ιαπωνική φιλοσοφία hara hachi bu
20 Νοεμβρίου 2025 | 06:30

Ισορροπία στο φαγητό: Τι πρέπει να ξέρεις για την ιαπωνική φιλοσοφία hara hachi bu

Η παλιά ιαπωνική φιλοσοφία hara hachi bu φέρνει την ισορροπία στα γεύματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Οι Ιάπωνες είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα που με τις καθημερινές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους έχουν καταφέρει να αγγίξουν τη μακροζωία, εντάσσοντας τη χώρα τους στις περίφημες «Μπλε Ζώνες» του κόσμου—περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν συχνά μέχρι τα 100 και περισσότερα χρόνια. Μια λοιπόν από τις πιο υγιεινές και βιώσιμες προσεγγίσεις τους βρίσκεται σε μια παλιά ιαπωνική φιλοσοφία που λέγεται hara hachi bu. Πώς αυτή η φιλοσοφία μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή και την ευημερία μας, αν την εφαρμόσουμε.

Τι είναι το hara hachi bu;

Το hara hachi bu είναι μια παραδοσιακή ιαπωνική φιλοσοφία διατροφής, που σημαίνει να”τρώμε μέχρι να είμαστε 80% χορτάτοι”. Αντί να ακολουθούμε το σύνηθες μοτίβο, η πρακτική αυτή ενθαρρύνει να σταματάμε να τρώμε πριν νιώσουμε υπερπλήρεις. Αν και η φιλοσοφία αυτή προέρχεται από την Ιαπωνία, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε πολιτισμό, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε οικογένειες και παιδιά. Είναι μια απλή αλλά ισχυρή συνήθεια που μπορεί να βελτιώσει τη σχέση της οικογένειας με το φαγητό και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη υγεία τους.

Η σχέση των παιδιών με το φαγητό

Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υπερκατανάλωση τροφής, είτε λόγω συνήθειας, είτε λόγω συναισθημάτων ή της ανάγκης να επιτύχουν γρήγορη ικανοποίηση. Η διαρκής πίεση για να φάνε όλο το φαγητό τους ή να ολοκληρώσουν το πιάτο τους μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική σχέση με το φαγητό, ενθαρρύνοντας τις υπερβολές και τη σύγχυση γύρω από τα σήματα πείνας και κορεσμού.

Από την άλλη, η φιλοσοφία του “hara hachi bu” προσφέρει μια υγιέστερη προσέγγιση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν τα πραγματικά σήματα πείνας και κορεσμού τους και να τρώνε με περισσότερη συνειδητότητα.

Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το hara hachi bu;

  1. Ακούστε το σώμα σας, ξέρει πότε χορτάσατε

Πριν αρχίσετε το φαγητό, είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε: “Είμαι πραγματικά πεινασμένος;” και να επιτρέψετε στα παιδιά σας να κάνουν το ίδιο. Όταν τα παιδιά κατανοήσουν ότι το φαγητό δεν είναι κάτι που πρέπει να καταναλώνεται από συνήθεια ή λόγω συναισθημάτων, θα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν υγιείς διατροφικές συνήθειες.

  1. Δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του φαγητού

Για να εφαρμοστεί το “hara hachi bu”, το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του γεύματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Απομακρύνετε τους περισπασμούς, όπως τη τηλεόραση ή τα κινητά, και επικεντρωθείτε στο να απολαύσετε την κάθε μπουκιά. Δημιουργώντας ένα ήρεμο και χαλαρωτικό περιβάλλον, τα παιδιά θα μάθουν να συνδέονται με το φαγητό τους και να εκτιμούν τις γεύσεις του.

  1. Μάθετε να…σταματάτε

Όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι “χορτάτα”, ενθαρρύνετέ τα να σταματήσουν, ακόμη κι αν υπάρχει φαγητό στο πιάτο τους. Η υπερφαγία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την πέψη και την υγιεινή βάρους. Αντί να επιμείνετε στο να “τελειώσουν το πιάτο τους”, προτρέψτε τα να σταματήσουν όταν αισθάνονται άνετα και ικανοποιημένα.

Πλεονεκτήματα για την υγεία μας

  1. Μειωμένη πρόσληψη θερμίδων

Αντί να τρώνε μέχρι να νιώθουν γεμάτοι ή “μπουκωμένοι”, τα μέλη της οικογένειας τρώνε μέχρι το 80% της πληρότητας τους, γεγονός που μπορεί να μειώσει την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων. Αυτό βοηθά επίσης στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης και συνδέεται με μικρότερη αύξηση βάρους μακροπρόθεσμα και χαμηλότερο μέσο όρο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Επιπλέον, έρευνες αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή σχετίζεται επίσης με πιο υγιεινές επιλογές στο πρότυπο διατροφής των ανδρών, με τους συμμετέχοντες να επιλέγουν να καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά στα γεύματα τους.

  1. Βελτίωση της σχέσης μας με το φαγητό

Η έννοια της συνειδητότητας κατά τη διάρκεια του φαγητού μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό. Τα παιδιά που εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τα σήματα της πείνας και του κορεσμού αναπτύσσουν συνήθειες που προάγουν την ισχυρότερη συνείδηση του σώματος και την υγεία τους σε βάθος χρόνου. Η πρακτική του “hara hachi bu” ενθαρρύνει μια πιο ισχυρή σύνδεση με τα εσωτερικά σημάδια πείνας και κορεσμού, που όπως επισημαίνουν έρευνες μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συναισθηματικού φαγητού και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής.

  1. Υγιείς διατροφικές επιλογές

Η φιλοσοφία αυτή μας ενθαρρύνει αντί να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ποσότητα του φαγητού, να δίνουμε προτεραιότητα στη διατροφή που θρέφει συνολικά το σώμα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά.

* Πηγή: Vita

