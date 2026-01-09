Πάτρα: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 30χρονου

Απολογούνται από νωρίς το πρωί στον Ανακριτή τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Εντός της ημέρας ενώπιον του Ανακριτή θα βρεθεί και ο 26χρονος που παραδόθηκε χθες, ωστόσο δεν αποκλείεται να ζητήσει εκ νέου προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας, συγκεντρώθηκαν σήμερα συγγενείς του θύματος, αναρτώντας πανό και ζητώντας δικαίωση.

Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που έσπευσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2025, στο νυχτερινό μαγαζί, βρήκαν σφραγισμένες πόρτες.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση από υπάλληλο της επιχείρησης, που εργαζόταν το μοιραίο βράδυ ως «πορτιέρης»

Όταν ένας εκ των δυο ιδιοκτητών της επιχείρησης τους άνοιξε, και μπήκαν στο κλαμπ, διαπίστωσαν σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ότι ο χώρος είχε καθαριστεί και σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρούσε το «μακελειό» που είχε προηγηθεί, ενώ αναδυόταν έντονη μυρωδιά χλωρίνης.

Σύμφωνα πληροφορίες του pelop.gr σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κλαμπ, εκεί δηλαδή όπου έπεσε νεκρός ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης, εντοπίστηκε χαρτοπετσέτα που έφερε «ίχνη καστανέρυθρων κηλίδων». Σε συνέχεια της έρευνας στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, σε κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα, βρέθηκε χαρτί κουζίνας με καφέ-κόκκινες κηλίδες, σπασμένα μέρη από σκαμπό και ένα κομποσκοίνι. Κηλίδες βρέθηκαν και σε χαρτιά που είχαν πεταχτεί σε κάδο στο χώρο της τουαλέτας. Ευρήματα τα οποία και κατασχέθηκαν ως πειστήρια και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση από υπάλληλο της επιχείρησης, που εργαζόταν το μοιραίο βράδυ ως «πορτιέρης».

Από την έρευνα προέκυψε πως από ντουλάπι της κουζίνας, είχε αφαιρεθεί το καταγραφικό των 16 καμερών «παρακολούθησης» της επιχείρησης, με τους ιδιοκτήτες που όπως υποστήριξαν απουσίαζαν από το κλαμπ την ώρα του άγριου καβγά με τραγική κατάληξη, αρχικά να επιχειρούν να αποκρύψουν το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει καταγράψει καρέ – καρέ τα όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ο ένας μάλιστα δήλωσε άγνοια για ύπαρξη ή μη καταγραφικού ισχυριζόμενος πως με αυτά ασχολείται ο συνεταίρος του, με τον δεύτερο να σπεύδει να πει στους αστυνομικούς πως λόγω ανακαίνισης του καταστήματος, το καταγραφικό το είχε παραδώσει για φύλαξη σε εταιρεία σεκιούριτι, από την οποία δεν το είχε παραλάβει.

Ισχυρισμός, ωστόσο που κατέπεσε από τον υπεύθυνο ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, ο οποίος φέρεται στην κατάθεση του να δήλωσε πως μετά την ανακαίνιση, οπότε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με καταγραφικό ουδέποτε κανείς από τους συνιδιοκτήτες «τους ενόχλησαν για κάποια βλάβη του μηχανήματος ή τους παρέδωσαν προς έλεγχο».

Εξέλιξη που οδήγησε στη σύλληψη των δυο επιχειρηματιών με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, υπόθαλψης και παρεμπόδισης δικαιοσύνης κατά συναυτουργία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών. Ωστόσο, άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.