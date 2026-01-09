Έφθασαν νωρίτερα στα Δικαστήρια της Πάτρας οι 3 κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ήδη έχουν ξεκινήσει τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Στον ανακριτή και ο 26χρονος

Ο 26χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε χθες στον εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό. Η απολογία του προγραμματίστηκε για σήμερα Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με το Τempo24.News, ο νεαρός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.