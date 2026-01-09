Απίστευτο περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού: Τηλεόραση «πέταξε» από σχάρα αυτοκινήτου

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν μία τηλεόραση εκσφενδονίστηκε από σχάρα αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, κατέγραψε κάμερα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του MEGA, η τηλεόραση «πετάει» από το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα, την ώρα που το ΙΧ βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα.

Δίπλα του και ελάχιστα πιο πίσω ένα λεωφορείο το οποίο αποφεύγει την τηλεόραση, όπως και έτερο όχημα που κινείτο πίσω από το αυτοκίνητο από όπου έπεσε η συσκευή.

Ο οδηγός του ΙΧ δεν αντιλήφθηκε την τηλεόραση που έπεσε, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του.