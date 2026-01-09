Απίστευτο περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού: Τηλεόραση «πέταξε» από σχάρα αυτοκινήτου
Ο οδηγός του ΙΧ δεν αντιλήφθηκε την τηλεόραση που έπεσε, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του.
- Τραγωδία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος που το κοπάδι του σφαγιάστηκε λόγω ευλογιάς - Τι λέει ο αδερφός του
- Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς
- Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
- Οι Κούρδοι μαχητές αρνούνται να απομακρυνθούν από το Χαλέπι - Τι πρότεινε η Δαμασκός
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν μία τηλεόραση εκσφενδονίστηκε από σχάρα αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, κατέγραψε κάμερα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του MEGA, η τηλεόραση «πετάει» από το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα, την ώρα που το ΙΧ βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα.
Δίπλα του και ελάχιστα πιο πίσω ένα λεωφορείο το οποίο αποφεύγει την τηλεόραση, όπως και έτερο όχημα που κινείτο πίσω από το αυτοκίνητο από όπου έπεσε η συσκευή.
Ο οδηγός του ΙΧ δεν αντιλήφθηκε την τηλεόραση που έπεσε, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του.
- Απίστευτο περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού: Τηλεόραση «πέταξε» από σχάρα αυτοκινήτου
- ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
- Ξυλοκόπησαν 16χρονη μαθήτρια από την Κίνα στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 4 ανήλικες
- Κακοποίηση παιδιών: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 42χρονη μητέρα
- Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
- Κραν Μονταντά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ
- Πύργος: Μαθητής λυκείου πήγε στο σχολείο με μαχαίρι πεταλούδα – Συνελήφθη μετά από καταγγελία καθηγητή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις