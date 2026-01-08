Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Ουκρανία ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης Ντνίπρο, όπου ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο που θα χρειαστεί έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοίνωσε πως διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί επίσης σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Στην Οδησσό

Νωρίτερα, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο ρωσικά λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα. Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.

Εδαφικά κέρδη

Ενώ η διπλωματία αναζητά διεξόδους, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει τραγωδίες και τετελεσμένα.

Η ρωσική πολεμική μηχανή διατηρεί την πίεση, με τις δυνάμεις της Μόσχας να καταλαμβάνουν στις 5 Ιανουαρίου το χωριό Χραμπόφσκε στην περιοχή του Σούμι, επιβεβαιώνοντας τις αναλύσεις του Institute for the Study of War (ISW) που θέλουν τη Ρωσία να έχει καταγράψει εντός του 2025 τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από την αρχή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».