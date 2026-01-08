Μεγάλη επένδυση στο περιβάλλον σε δήμο των βορείων προαστείων

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς: «Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για βιώσιμες, ασφαλείς και λειτουργικές γειτονιές σε όλο το Λεκανοπέδιο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 3,03 εκατ. Ευρώ. Επενδύουμε συστηματικά σε παρεμβάσεις που κάνουν τους δημόσιους χώρους πιο λειτουργικούς, πιο ασφαλείς και πιο ανθρώπινους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία».

Τι πρόκειται να γίνει

Στο πλαίσιο του έργου και όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η περιφέρεια, προβλέπεται η αστική ανάπλαση και η βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο πολεοδομικό κέντρο του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας, την αναβάθμιση του μικροκλίματος μέσω της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ασφαλή πρόσβαση των μαθητών σε σχολεία της περιοχής και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι ειδικότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, περιλαμβάνουν τα εξής:

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και δημιουργία ζωνών πεζών

Δημιουργία ζώνης απρόσκοπτης πορείας για άτομα με αναπηρία, τυφλότητα ή μειωμένη όραση, καθώς και για εμποδιζόμενα άτομα, με ενσωμάτωση στοιχείων διευκόλυνσης, όπως ράμπες και ενδείξεις.

Πλακόστρωση με ψυχρά υλικά, αντιολισθητικά και υψηλής αντοχής, με στόχο τη σαφή διάκριση στη ροή κίνησης πεζών και οχημάτων.

Εγκατάσταση ομοιόμορφου φωτισμού καθ’ όλο το μήκος των οδών, με χρήση φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, μικροί κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια απαγόρευσης στάθμευσης κλπ.)

Εμπλουτισμός και ενίσχυση του υπάρχοντος πρασίνου σε νησίδες και νέες δενδροφυτεύσεις

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Αττικής