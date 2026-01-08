La Bambola: Η Μadonna διασκευάζει τον ύμνο της Patty Pravo – «Ναρκωτικά, πολυγαμία, αναρχία, ηδονή»

Ως λαμπερό φόρο τιμής στην Patty Pravo, την Ιταλίδα ντίβα του θεάματος που επινόησε τη μεταμόρφωση στη σκηνή, η Madonna κυκλοφόρησε τη δική της, ιταλόφωνη εκτέλεση του κλασικού La Bambola.

H διασκευή που έγινε viral μόλις σε λίγες ώρες από την πρεμιέρα του στις πλατφόρμες είναι και μια γεύση από την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με τον συνεργάτη και παραγωγό της στο άλμπουμ των ρεκόρ Confessions on the Dance Floor, Stuart Price.

Το νέο αυτό cover La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One), δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαφημιστικού σποτ του οίκου μόδας.

Σύμφωνα με το Rolling Stone το συγκεκριμένο track πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ που ετοιμάζει το δίδυμο, το οποίο θεωρείται μια άτυπη συνέχεια της θρυλικής dance περιόδου της τραγουδίστριας.

«Η χημεία τους, ωστόσο, παραμένει αναλλοίωτη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει τον vintage ήχο με τη σύγχρονη παραγωγή» σημειώνει το άρθρο.

Παρά τη δυναμική του κομματιού, η Μadge επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια επίσημη προώθηση μέσω των κοινωνικών της δικτύων μέχρι στιγμής. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube και σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming, όπως το Spotify και το Apple Music.

Την ίδια στιγμή, ο επίσημος λογαριασμός των Dolce & Gabbana στο Instagram έχει ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από τη διαφημιστική καμπάνια, ανεβάζοντας ένα teaser που περιλαμβάνει αποσπάσματα από την ερμηνεία της Madonna.

Η Madonna είναι και το νέο πρόσωπο του The One, ενός αρώματος των Dolce and Gabbana, σχεδιαστών και «καλών φίλων της».

To εμβληματικό κομμάτι του 1968 των Ruggero Cini, Franco Migliacci και Bruno Zambrini καθιέρωσε τη ντίβα Patty Pravo ως η πρώτη επιτυχία της.

Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των charts αφού απορρίφθηκε από την Caterina Caselli, τους Little Tony και τους Rokes ενώ ακόμα και η Pravo πιέστηκε για να το ερμηνεύσει. Η ντίβα, αρχικά χωρίς ενθουσιασμό, ενέδωσε στην επιμονή της δισκογραφικής εταιρείας.

Στη βιογραφία της που έχει επιμεληθεί ο Μάσιμο Κότο αναφέρει σχετικά με το γνωστό τραγούδι:

«Το La Bambola είναι το τραγούδι που έχει γίνει ένα με εμένα και την καριέρα μου. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει, ακούγοντάς το σήμερα. Πώς μπορώ όμως να παραπονεθώ για ένα τραγούδι που έχει αγγίξει την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων;».

Το La Bambola σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, με διασκευές στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και ελληνικά ενώ έχει ντύσει πολλές κινηματογραφικές σκηνές σε ταινίες όπως το The American του Anton Corbijn, το Romanzo Criminale του Michele Placido, το Respiro του Emanuele Crialese και το Bambola του Bigas Luna.

Η Patty Pravo, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στο Φεστιβάλ του Sanremo σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, θεωρείται μουσικός θρύλος της Ιταλίας αλλά και εκτός συνόρων της χώρας της έχοντας κυριαρχήσει στο ευρωπαϊκό ποπ στερέωμα με επιτυχίες όπως τα Qui è la, Ragazzo Triste, Sentimento και Il Paradiso.

«Ναρκωτικά; Τα έχω κάνει όλα»

Με πωλήσεις περισσότερων από 40 εκατομμύρια δίσκων και πολύ πριν σύγχρονες της ανακαλύψουν τη δύναμη της οπτικής μεταμόρφωσης, η Patty Pravo που συνεργάτηκε και με τον διεθνή οραματιστή και πρωτοπόρο Έλληνα στο πειραματικό άλμπουμ της Tanto (1976) είναι μύθος.

Η Bambola της ιταλικής σκηνής, που ξεκίνησε ως το κορίτσι-θαύμα του θρυλικού Piper Club, εξελίχθηκε σε μια αινιγματική ντίβα που κατάφερε να συνδυάσει την πρόκληση με την υψηλή αισθητική, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της αιώνιας μούσας για την ιταλική Vogue και τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσμου.

Η ιστορία της Patty Pravo, γεννημένης ως Nicoletta Strambelli στη Βενετία, είναι η ιστορία μιας γυναίκας που αποφάσισε να ζήσει με τους δικούς της όρους. Όταν εμφανίστηκε στη Ρώμη της δεκαετίας του ’60, η ενέργειά της ήταν τόσο ιδιότυπη που το Piper Club έγινε το επίκεντρο μιας πολιτιστικής επανάστασης.

Η Pravo καθήλωνε. Η σχεδόν απόκοσμη ομορφιά της και η ερμηνεία της στο La Bambola το 1968 που ουσιαστικά τη σύστησε ανά τον κόσμο δεν κατέκτησε μόνο τα charts, αλλά έγινε το σύμβολο μιας γενιάς που διεκδικούσε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική Vogue έχει αφιερώσει αμέτρητες σελίδες και εγκωμιαστικά άρθρα στην Patty Pravo, χαρακτηρίζοντάς την ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για το στιλ.

Για πολλούς η πρώτη «visual artist» της Ιταλίας, η Pravo φρόντιζε να κάνει κάθε εμφάνιση της, μανιφέστο. Από τις φουτουριστικές δημιουργίες του Paco Rabanne μέχρι τις αέρινες τουαλέτες του Versace, η Pravo έχει αποθεωθεί από τον ιταλικό τύπο μόδας για τη σαγηνευτική ικανότητά της να μεταμορφώνεται —από ανδρόγυνη φιγούρα σε αιθέρια ντίβα— με ευκολία.

Έχοντας προηγηθεί άλλων, η Pravo είναι η ενσάρκωση της sprezzatura, εκείνης της αβίαστης κομψότητας που κρύβει πίσω της έναν ακλόνητο χαρακτήρα.

Ηδονιστική υπερδύναμη

Ικανή να προκαλέσει και να συγκρουστεί με τα στερεότυπα της εποχής της, με πέντε γάμους, αμέτρητα ταξίδια και σε μια διαρκή πνευματική αναζήτηση, η Pravo δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στην εικόνα της «κούκλας» που της χάρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία.

Η μουσική της διαδρομή, γεμάτη πειραματισμούς, από το ροκ μέχρι το γαλλικό chanson, αντανακλά την άρνησή της να επαναπαυθεί ενώ η σχέση της με τη μόδα και την τέχνη θεωρείται οργανική· ήταν η πρώτη που κατάλαβε ότι μια καλλιτέχνης στην τηλεοπτική και ψηφιακή εποχή πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο οπτικό πακέτο.

Προφανώς και η επιλογή της Madonna να διασκευάσει το La Bambola είναι απόλυτος φόρος τιμής σε μια γυναίκα που άνοιξε δρόμους για τις υπερδυνάμεις του ποπ σύμπαντος με την αυθεντικότητα να είναι και η ουσία της υπεροχής της.

Με την πρόκληση να είναι το σπορ της, η Pravo ενόχλησε τα χρηστά ήθη τραγουδώντας για ερωτικά τρίο, αλλάζοντας εραστές με την ευκολία ενός εκθαμβωτικού ρούχου, και δοκιμάζοντας αντοχές και επιδοκιμασίες.

«Ναρκωτικά; Μα και βέβαια!»

Μιλώντας στη Rai το 2023, η Pravo ξεκαθάρισε τη σχέση της με τα ναρκωτικά και τις ουσίες. «Όχι, δεν τα έχω δοκιμάσει όλα, δεν είμαι χαζή: απέφευγα την κοκαΐνη και την ηρωίνη. Ήθελα να διασκεδάσω, με χασίς, ίσως με acid, αλλά το φλερτ με την αυτοκαταστροφή δεν με δελέασε ποτέ» είπε η Pravo. Και η ηρωίνη, ειδικά, πόσο μεγάλη ζημιά έκανε στη γενιά μου» αναλογίστηκε.

«Ναι, λοιπόν, τα έχω δοκιμάσει όλα [εκτός από τα παραπάνω]. Ποιος κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς αμφεταμίνες; Δουλεύεις τόσο σκληρά που μερικές φορές δεν κοιμάσαι καθόλου» ομολόγησε στη Francesca Fagnani.

Σε μια παλιά συνέντευξη στην Corriere, η Pravo θυμήθηκε τις μέρες του 1992, όταν είχε προφυλακιστεί (άδικα) στη φυλακή Ρεμπίμπια για κατηγορίες ναρκωτικών.

«Ήμουν εκεί για τρεις μέρες, αφέθηκα ελεύθερη με πολλές δικαιολογίες επειδή έψαχναν για κοκαΐνη, αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχω πάρει ποτέ, είναι η κοκαΐνη. Όλα τα άλλα, ναι. Ξεκίνησα στο σπίτι του ζωγράφου Mario Schifano τη δεκαετία του 1960. Είχε βάζα γεμάτα χάπια. Και οι Rolling Stones συνήθιζαν να σύχναζαν εκεί» είχε πει η υπέρμαχος του ελεύθερου έρωτα και της σεξουαλικότητας χωρίς ταμπού.

Πολυγαμία και αναρχία

Η Pravo έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί, συχνά από πολλούς άνδρες μαζί. Η Pravo έχει παντρευτεί έξι φορές και όλες οι σχέσεις της κατέληξαν σε διαζύγιο, αλλά όλα φιλικά. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο Άγγλος ντράμερ Gordon Angus Faggetter, τον οποίο παντρεύτηκε στο Μπράιτον το 1968 και έμεινε μαζί για τέσσερα χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 1972 στη Ρώμη, παντρεύτηκε τον Ιταλό σχεδιαστή Franco Baldieri. Χώρισαν μετά από λίγες εβδομάδες, αλλά δεν διέλυσαν τον δεσμό τους. Το 1974, παντρεύτηκε τον Riccardo Fogli σε μια κελτική τελετή στο Γκρέτνα Γκριν της Σκωτίας. Αυτός ο γάμος, ωστόσο, δεν θα αναγνωριστεί στην Ιταλία, όπου η Pravo ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Baldieri και ο Fogli με την τραγουδίστρια Viola Valentino.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Pravo ήταν σε σχέση με δύο μαζί, ένα ερωτικό τρίγωνο που συζητήθηκε πολύ. Με τον Άγγλο κιθαρίστα Paul Jeffery και τον μπασίστα Paul Martinez. Το 1976 στο Μπαλί, παντρεύτηκε τον Jeffery (θα μείνουν μαζί πέντε χρόνια) και το 1978, παντρεύτηκε τον Martinez στην Καλιφόρνια. Ήταν δίγαμη.

Τον Αύγουστο του 1982, παντρεύτηκε τον Αμερικανό κιθαρίστα John Edward Johnson στο Σαν Φρανσίσκο (κάτι που οδήγησε σε τριγαμία), καθώς ήταν ακόμη επίσημα παντρεμένη με τους Martinez και Βaldieri.

Aπόλυτα σίγουρη για την επιλογή της να μη γίνει μητέρα, η Pravo ισχυρίζεται ότι δεν ψήφισε ποτέ και έχει αυτοπροσδιοριστεί ως αναρχική.

Σήμερα, η Patty Pravo δηλώνει μόνη της από επιλογή επειδή «αυτές είναι δύσκολες εποχές για να ερωτευτείς, και στην ηλικία μου δεν έχω τίποτα άλλο να ζητήσω».

«Τσιγγάνα πολυτελείας»

Μετά από συναυλία της το 2012, η ιταλική Vogue έγραψε στο προφίλ της για την 77χρονη Pravo:

«Τσιγγάνα πολυτελείας, προκλητική και σκανδαλώδης, εξωφρενική και ασυγκράτητη: σοφιστικέ διανοούμενη, νομάς, σνομπ, ολότελα ξένη προς τις μπουρζουά συμβάσεις, αλλά σύγχρονως βαθιά αριστοκρατική, ιδανική ενσάρκωση μιας απρόσιτης αισθητικής σημαντικότητας, σα να κατοικεί μόνιμα σε μια αλληγορική ζεν κατάσταση.

Απόλυτη πρωταγωνίστρια της δικής της αφήγησης, έχει ζήσει μια πολύπλοκη, κι όμως συνεπή ζωή, ελεύθερη αλλά προδιαγεγραμμένη, σαν κλασική ευρωπαϊκή νουβέλα.

Η πολυπρόσωπη Patty των χιλιάδων ερωτικών ιστοριών, ορκισμένος εχθρός όλων των κλισέ, πρακτικά αδύνατον να την ταξινομήσεις, να την τοποθετήσεις σε πλαίσια και κατηγορίες, είτε στη μουσική είτε στη ζωή.

Η Patty που τραγούδησε το Tripoli ’69 του Paolo Conte, κομμάτι γραμμένο στον απόηχο του Παρισινού Μάη, αλλά γεμάτο αναμνήσεις από την αποικιοκρατική φασιστική περίοδο του μεσοπολέμου. Η Patty, αγρίμι όταν επιθυμεί να προκαλέσει την αίσθηση της ‘κοινής ευπρέπειας’, φτάνει τα πάντα ως τα άκρα, χωρίς συμβιβασμούς και μετάνοιες, όποιο κι αν είναι το τίμημα».