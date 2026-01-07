newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:51

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Αφού οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις απήγαγαν τον Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στο Καράκας κατά τη διάρκεια μιας αμφιλεγόμενης επιδρομής πριν από την αυγή, τελικά μεταφέρθηκαν σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της χώρας: το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης (MDC).

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας και η Φλόρες θα παραμείνουν σχεδόν σίγουρα στο Metropolitan Detention Center  μέχρι την ομοσπονδιακή δίκη τους για κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικά και όπλα – εισάγοντάς τους σε μια διαβόητη ομάδα που περιλαμβάνει τους Σον «Ντίντι» Κομπς, Γκισλέιν Μάξγουελ, Σαμ Μπανκμαν-Φρίντ και τον μεξικανό βαρόνο των ναρκωτικών «El Chapo».

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στη γειτονιά Sunset Park του Μπρούκλιν, φιλοξενεί κρατούμενους με εκκρεμείς υποθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανατολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, καθώς και εκείνους που εκτίουν σύντομες ποινές.

Σύμφωνα με τον Guadian, τα αξιοσημείωτα ονόματα που αναφέρονται παραπάνω είναι μεταξύ των πολλών διακεκριμένων κατηγορουμένων που έχουν αναγκαστεί να κάνουν αυτή τη σωφρονιστική εγκατάσταση σπίτι τους τα τελευταία χρόνια.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, για μερικούς λαϊκός ήρωας, ο οποίος αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, είναι ένας ακόμα από αυτούς.

Άλλοι ευρέως γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον ράπερ Fetty Wap, τον διασυρμένο σταρ της R&B R Kelly, τον «Pharma Bro» επενδυτή Μάρτιν Σκρέ, καθώς και τον αρχηγό της σεξουαλικής αίρεση Nxivm Keith Raniere.

Ο Χουάν Ορλάντο Χερνάντζε, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης το 2024, κρατήθηκε επίσης εκεί, ωστόσο έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Οι «απάνθρωπες» συνθήκες της φυλακής

Οι δικηγόροι υπεράσπισης που εκπροσωπούν τόσο διάσημους όσο και λιγότερο γνωστούς κρατούμενους έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι οι συνθήκες στο MDC είναι ανασφαλείς και απάνθρωπες.

Μετά τη σύλληψη του Κομπς για εμπόριο λευκής σαρκός τον Σεπτέμβριο του 2024, για παράδειγμα, οι δικηγόροι του ξεπεσμένου μεγιστάνα του χιπ-χοπ, Μαρκ Αγνίφιλo και Τένι Γκεράγκος, επικαλέστηκαν τη βία στο MDC για να ζητήσουν την αποφυλάκισή του με εγγύηση.

Οι δικηγόροι ανέφεραν σε επιστολή τους ότι ένας κρατούμενος σκοτώθηκε στο MDC το καλοκαίρι του 2024 και σημείωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις κρατούμενοι αυτοκτόνησαν εκεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Αναφέρθηκαν επίσης σε παραδείγματα από άλλες υποθέσεις που περιγράφουν «μόλυνση των τροφίμων και επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες», επικαλούμενοι άλλες περιπτώσεις όπου το MDC περιγράφηκε ως «βρώμικο», «πλημμυρισμένο από ναρκωτικά» και γεμάτο βία.

Ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν ακόμη αρνηθεί να στείλουν εκεί κατηγορούμενους που θεωρούν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους άλλους.

Και η συνεργός του Έπσταϊν έχει περάσει από τα κελία του MDC

Η Μάξγουελ, η οποία το 2021 κρίθηκε ένοχη για τη συνδρομή της στον πρώην σύντροφό της Τζέφρι Έπσταϊν στη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών, πίεσε για την αποφυλάκισή της με εγγύηση κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο MDC, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες.

Είπε ότι οι φρουροί της φυλακής έριχναν φως στο κελί της κάθε 15 λεπτά για να βεβαιωθούν ότι ήταν ζωντανή.

(Ο Έπσταϊν πέθανε από αυτοκτονία στην πλέον κλειστή ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν το 2019.)

Μια διακοπή ρεύματος στο MDC το χειμώνα του 2019 άφησε τους κρατούμενους χωρίς θέρμανση για μια ολόκληρη εβδομάδα, ενώ ένας πολικός κυκλώνας έπληξε τη Νέα Υόρκη με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Οι κατηγορούμενοι συχνά ισχυρίζονταν ότι οι «σχεδόν διαρκείς περιορισμοί» δεν μπορούσαν «να εξηγηθούν πλέον από τους περιορισμούς του Covid-19», ανέφερε ο Furman στην απόφασή του.

YouTube thumbnail

Έλλειψη προσωπικού και υπερπληθυσμός

Το MDC, το οποίο φιλοξενεί 1.336 κρατούμενους σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, έχει πληγεί από τον υπερπληθυσμό και την έλλειψη προσωπικού.

Μετά το κλείσιμο του σωφρονιστικού κέντρου Metropolitan του Μανχάταν το 2021, το MDC ήταν μεταξύ των εγκαταστάσεων που απορρόφησαν τον πληθυσμό των κρατουμένων του.

Η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, Κολίν ΜακΜάχον, δήλωσε μάλιστα το 2021 ότι τόσο το σωφρονιστικό κέντρο Metropolitan όσο και το κέντρο κράτησης Metropolitan «διοικούνταν από ηλίθιους», σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φρουρούν έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δίπλα στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν (MDC Brooklyn), μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 3 Ιανουαρίου 2026.

Στις εγκαταστάσεις, οι αξιωματούχοι αμέλησαν να «κάνουν οτιδήποτε ουσιαστικό» για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες.

Οι φύλακες σε αυτές τις φυλακές, είπε η McMahon, «αλλάζουν συνεχώς, χωρίς να μένουν ποτέ για περισσότερο από μερικούς μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο».

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών (BOP) ωστόσο ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες στο MDC έχουν βελτιωθεί.

«Από τον Ιανουάριο του 2024, έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της βίας, των περιορισμών στον προγραμματισμένο χρόνο που οι κρατούμενοι μπορούν να βγαίνουν από τα κελιά τους και των προσπαθειών εισαγωγής λαθραίων αντικειμένων στο MDC Brooklyn», ανέφεραν αξιωματούχοι του BOP σε πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο.

«Εν ολίγοις, το MDC Brooklyn είναι ασφαλές για τους κρατούμενους και το προσωπικό», ισχυρίστηκαν επίσης. Το προσωπικό του MDC έχει βελτιωθεί, με το 87% των θέσεων να έχουν καλυφθεί και μείωση του αριθμού των κρατουμένων από τον Ιανουάριο του 2024, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, Μπρούκλιν. Κοιτάζοντας δυτικά κατά μήκος της 29ης Οδού και προς την 3η Λεωφόρο σε ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο απόγευμα.

Ο Μαδούρο από πρόεδρος σε κατάδικο

Ο Μαδούρο και ο Φλόρες εμφανίστηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τη Δευτέρα μετά τη μεταφορά τους στο MDC ενώ αμφότεροι δήλωσαν αθώοι.

Ο Μαδούρο  μάλιστα εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Ωστόσο, η παρουσία του Μαδούρο και της Φλόρες στο δικαστήριο ανέδειξε με σαφήνεια ότι δεν ήταν πλέον ηγέτες που απολάμβαναν την εξουσία που συνοδεύει την ηγεσία– τώρα ήταν ατημέλητοι κρατούμενοι που περίμεναν τη δίκη τους.

Ο Μαδούρο φορούσε τη μονότονη στολή της φυλακής – χακί παντελόνι με μπλε και πορτοκαλί πουκάμισο – ενώ η Φλόρες φορούσε παρόμοια χρώματα.

Η Φλόρες είχε επιδέσμους στο πρόσωπό της, οι οποίοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ήταν τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.

