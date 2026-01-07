Μεγάλες ζημιές σε εξωτερικές πηγές του Βελβεντού

Εκτεταμένα προβλήματα έχουν προκληθεί σε εξωτερικές πηγές του Δήμου Βελβεντού, όπως υποστήριξε σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Μανώλης Στεργίου συνοδευόμενη με τις ανάλογες φωτογραφίες. Ο Δήμαρχος ανέφερε στην ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Μερικές φωτογραφίες από τις ζημιές που έγιναν στις εξωτερικές πηγές του Βελβεντού πάνω από τα 1560 μ υψόμετρο στα Πιέρια από τις τελευταίες θεομηνίες. Με κίνδυνο προσεγγίσαμε με τα πόδια τη διαδρομή.

Οι πηγές αυτές λειτουργούν εδώ και αιώνες. Με την κλιματική αλλαγή και με 203 τόνους βροχής ανά στρέμμα στις 5 & 6 Δεκεμβρίου 2025 στα ορεινά σημειώθηκαν μεγάλες καταπτώσεις πρανών, βράχων και δέντρων που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα που μας θολώνει το νερό.

Αυτό το νερό αναγκαζόμαστε να το οδηγούμε εκτός υδραγωγείου. Η περιοχή είναι άβατη για εξωρραϊστικές εργασίες. Αναζητούμε εδώ και καιρό άλλες λύσεις τροφοδοσίας του οικισμού με πόσιμο νερό, χωρίς αυτό να είναι εύκολο.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2024 έχουμε καταθέσει πλήρη πρόταση γεώτρησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει θετική απάντηση χρηματοδότησης. Προσπαθούμε να βρούμε την πιο βιώσιμη λύση. Ζητάμε την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών για την μεγάλη ταλαιπωρία».

*πηγή: https://www.facebook.com/manolis.stergiou.7